Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2026 Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση – Ταμειακά διαθέσιμα €280 εκατ.

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Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοινώνει τα οικονομικά του αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο 2026, τα οποία ενσωματώνουν την ολοκλήρωση ενός ευρύτερου προγράμματος εταιρικού μετασχηματισμού των τελευταίων ετών. Για σκοπούς σύγκρισης, αλλά και κατ’ εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται διακριτά ως συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Σ.Δ.), διακοπείσες δραστηριότητες (Δ.Δ.)* και συνολικά.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στο Α’ εξάμηνο 2026 διαμορφώθηκε σε €11,4 εκατ., τα οποία αφορούν εξ’ ολοκλήρου Σ.Δ., έναντι €8,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αύξηση 27,7%.

Το EBITDA του Ομίλου από Σ.Δ. διαμορφώθηκε σε ζημίες €11,0 εκατ., έναντι αντίστοιχων ζημιών €28,1 εκατ. στο Α’ εξάμηνο 2025.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης για τις Σ.Δ. ήταν ζημίες €13,8 εκατ. έναντι ζημιών €33,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα Καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου (μετά από φόρους), συνολικά (Σ.Δ. και Δ.Δ.), διαμορφώθηκαν σε ζημιές €13,5 εκατ. έναντι συνολικών ζημιών €29,9 εκατ. για το Α’ εξάμηνο 2025.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του Ομίλου στις 30.06.2026 ήταν €279,5 εκατ. έναντι €306,2 εκατ. στις 31.12.2025.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στις 30.06.2026 ήταν €454,2 εκατ. έναντι €486,4 εκατ. στις 31.12.2025, μειωμένα κατά €32,2 εκατ., ενώ τα αναλογούντα στους μετόχους της πλειοψηφίας σε €407,9 εκατ. έναντι €438,0 εκατ. αντίστοιχα. Η εν λόγω μείωση οφείλεται κυρίως, στη διανομή υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2025 ποσού €17,4 εκατ. και στα καθαρά αποτελέσματα περιόδου (ζημίες €13,5 εκατ).

Το σύνολο των δανείων (χωρίς τις υποχρεώσεις μίσθωσης) του Ομίλου σε ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκε στις 30.06.2026 σε €27,4 εκατ. έναντι €25,7 εκατ. στις 31.12.2025.

*Ως Δ.Δ. απεικονίζονται:

εταιρεία που κατέχει τα ακίνητα “Καμπάς” στην Αττική, λόγω της πώλησής τους, η οποία ολοκληρώθηκε στις 24.02.2026 και

εταιρεία που κατέχει ακίνητο στη Ρουμανία (λόγω προσυμφώνου πώλησής της).

Ι. Αποτελέσματα ανά Κλάδο Δραστηριότητας

1. Κλάδος Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ακινήτων και Φιλοξενίας

Η κύρια δραστηριότητα του Κλάδου εστιάζεται στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων, στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση τουριστικών λιμένων, καθώς και στον τομέα της φιλοξενίας. Στους ανωτέρω τομείς ο Κλάδος επικεντρώνει τη στρατηγική του, υλοποιώντας στοχευμένες επενδύσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων εμφάνισε στο A’ εξάμηνο του 2026 έσοδα ύψους €11,3 εκατ. έναντι €8,8 εκατ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 29,1%.

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προήλθε από τη Μαρίνα Αλίμου κατά €7,9 εκατ. (Α΄ εξαμ. 2025: €6,8 εκατ.). Επιπρόσθετα, η ATHENS PROPERTIES BV και οι θυγατρικές της συνεισέφεραν, €2,1 εκατ. (Α΄ εξαμ. 2025: €2,0 εκατ.) και το ξενοδοχείο The Fiction Athens που ξεκίνησε τη λειτουργία του το Μάρτιο του 2026, περίπου €1,0 εκατ.

Τα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) για την τρέχουσα περίοδο διαμορφώθηκαν σε κέρδη €5,1 εκατ. έναντι κερδών €4,0 εκατ. για το A’ εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 27,8%.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε κέρδη €2,9 εκατ., έναντι κερδών €2,6 εκατ. για το A’ εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 11,1%. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη €1,6 εκατ. έναντι ζημιών €0,3 εκατ. για τo A’ εξάμηνο του 2025.

Η συναλλαγή για τα ακίνητα στην Αττική (Καμπάς) ολοκληρώθηκε στις 24.02.2026, με τη μεταβίβαση ακινήτων συνολικής έκτασης 323,4 χιλ. τ.μ. στις θέσεις «Κτήμα Καμπά» και «Τρίγωνο Καμπά» στους Δήμους Παιανίας και Παλλήνης από τη REDS Μ.Α.Ε. προς θυγατρικές της DIMAND. Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε €45,8 εκατ., ενώ από την πώληση προέκυψε κέρδος ύψους €1,7 εκατ. που περιλαμβάνεται στις διακοπείσες δραστηριότητες.

Ολοκλήρωση αδειοδοτικής διαδικασίας Ανάπτυξης Μαρίνας Αλίμου

Σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη της Μαρίνας Αλίμου αποτέλεσε η ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας, με την έκδοση των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών τον Μάιο του 2026. Το έργο εισέρχεται πλέον στη φάση προ-κατασκευής, με την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών να προγραμματίζεται εντός του 2026.

Η ανάπτυξη προβλέπει τη δημιουργία μιας σύγχρονης και βιώσιμης μαρίνας, με αναβαθμισμένες λιμενικές και χερσαίες υποδομές και διευρυμένες υπηρεσίες. Η χερσαία ζώνη, έκτασης περίπου 210 στρεμμάτων, θα περιλαμβάνει υποδομές εξυπηρέτησης και διαχείμασης σκαφών, ναυταθλητικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, εμπορικούς χώρους, χώρους εστίασης και γραφεία, καθώς και εκτεταμένους κοινόχρηστους χώρους με πράσινο, πεζοδρόμους, ποδηλατοδρόμους και οργανωμένες υποδομές στάθμευσης.

Ο σχεδιασμός ενσωματώνει σύγχρονες λύσεις βιώσιμης λειτουργίας και ενεργειακής αποδοτικότητας, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων.

Επέκταση της δραστηριότητας στον τομέα της Φιλοξενίας

Την 1η Μαρτίου 2026 ξεκίνησε τη λειτουργία του το πεντάστερο ξενοδοχείο «The Fiction Athens», σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της ανακαίνισης και την έναρξη λειτουργίας της νέας ξενοδοχειακής μονάδας του Ομίλου. Το ακίνητο, συνολικής επιφάνειας 5.725 τ.μ., βρίσκεται σε προνομιακή θέση επί της Λεωφόρου Κηφισίας και μισθώνεται από τη REDS HOSPITALITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., 100% θυγατρική του Ομίλου.

Με τη νέα ξενοδοχειακή μονάδα, ο Όμιλος διευρύνει περαιτέρω την παρουσία του στον τομέα της φιλοξενίας, συμπληρώνοντας ένα χαρτοφυλάκιο 10 λειτουργικών ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας. Οκτώ από αυτά λειτουργούν ως πολυτελή εξυπηρετούμενα διαμερίσματα υπό τη διαχείριση της 100% θυγατρικής HESTIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Η διευρυμένη δραστηριότητα στον τομέα της φιλοξενίας συμβάλλει θετικά στα λειτουργικά έσοδα και στις λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου, με περαιτέρω ενίσχυση να αναμένεται από την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του χαρτοφυλακίου.

Ενίσχυση του χαρτοφυλακίου

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της στρατηγικής επικέντρωσης στην ενίσχυση του τομέα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων και Φιλοξενίας, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ προχώρησε, τον Ιανουάριο 2026, στη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία LANDMARK HOLDINGS Μ.Α.Ε. («LANDMARK»). Η νέα εταιρεία ιδρύθηκε με μετοχικό κεφάλαιο πλήρως καταβεβλημένo ύψους €46 εκατ.. Στις 02.03.2026, η LANDMARK ολοκλήρωσε την απόκτηση μισθωμένου αυτοτελούς κτιρίου γραφείων, από την εταιρεία Prodea Investments. Το κτίριο αποτελείται από έξι ορόφους και έναν υπόγειο χώρο στάθμευσης, είναι συνολικής επιφάνειας 8.546,88 τ.μ. επί οικοπέδου 2.036 τ.μ. και βρίσκεται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας 15, στο κέντρο της Αθήνας, σε ιδιαίτερα προνομιακή και υψηλής προβολής τοποθεσία. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €44,00 εκατ. και χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.

2. Λοιπά – Legacy Units / Άλλες Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

Η κατηγορία περιλαμβάνει όλες τις εναπομείνασες συμμετοχές, περιουσιακά στοιχεία και δραστηριότητες της μητρικής εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, εξαιρουμένων εκείνων που εντάσσονται στον Κλάδο Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ακινήτων και Φιλοξενίας.

Κατά την ολοκλήρωση της πώλησης της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ στις 29.09.2025, μεταβιβάστηκαν στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν πλέον στον τομέα ΛΟΙΠΑ:

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. (65.75%)

ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. (65.78%)

ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., κατά 80% θυγατρική της ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ

REA ΑΙΟΛΙΚΗ (100%)

ΘΕΡΜΑΪΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. (50%)

Κτήριο γραφείων Μπενάκη (του πρώην «ΕΘΝΟΣ»).

Για το τελευταίο περιουσιακό στοιχείο, στις 26.06.2026 υπεγράφη συμβόλαιο για την πώλησή του. Το ακίνητο, κτίριο γραφείων συνολικής επιφάνειας περίπου 12.229 τ.μ., πωλήθηκε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας που διενήργησε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. A.E.) / Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, προκειμένου να στεγάσει τις δραστηριότητες του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», ενός από τους σημαντικότερους φορείς έρευνας και καινοτομίας της χώρας. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €18,95 εκατ. Το αποτέλεσμα της πώλησης ανέρχεται σε επίπεδο ενοποίησης σε €2,8 εκατ..

Ο κλάδος «Λοιπά» εμφάνισε στο A’ εξάμηνο του 2026 έσοδα ύψους €0,13 εκατ. έναντι €0,19 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τα έσοδα προέρχονται από τη λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Πάρκου της εταιρείας IOANNA PROPERTIES Ltd, στη Ρουμανία.

Τα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) για την τρέχουσα περίοδο διαμορφώθηκαν σε ζημίες €16,0 εκατ. έναντι ζημιών €32,0 εκατ. για το A’ εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας βελτίωση κατά €16,0 εκατ. ή 50,0%. Στην τρέχουσα περίοδο, ενσωματώνεται το κέρδος από την πώληση του κτιρίου του Μπενάκη, €2,8 εκατ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες €15,3 εκατ. έναντι ζημιών €32,4 εκατ. για τo A’ εξάμηνο του 2025.

Δέσμευση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί θεμελιώδη άξονα της επιχειρηματικής στρατηγικής και λειτουργίας του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Ο Όμιλος ενσωματώνει περιβαλλοντικές, κοινωνικές και παραμέτρους διακυβέρνησης (ESG) στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει, αναπτύσσει και διαχειρίζεται τις δραστηριότητές του, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ και οι εταιρείες του συμμετέχουν ενεργά σε εθνικούς και διεθνείς επιχειρηματικούς συνδέσμους, θεσμικούς φορείς και πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, την προώθηση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και την παρακολούθηση των εξελίξεων που αφορούν τους κλάδους δραστηριοποίησής τους. Παράλληλα, μέσω της συμμετοχής του σε θεσμικούς διαλόγους και συλλογικά όργανα, ο Όμιλος συμβάλλει στη διαμόρφωση θέσεων και πρωτοβουλιών για ζητήματα επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι επιδόσεις του Ομίλου σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης αξιολογούνται σε τακτική βάση από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς αξιολόγησης ESG, όπως οι ISS, Bloomberg, S&P Global, LSEG, FTSE Russell και Sustainalytics. Παράλληλα, η Εταιρεία συμμετέχει στον δείκτη ATHEX ESG της Euronext Athens.

Το 2026, ο Όμιλος διατηρήθηκε στον δείκτη βιωσιμότητας FTSE4Good Index Series της FTSE Russell, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης. Επιπλέον, συμπεριλήφθηκε για μία ακόμη χρονιά στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026», σύμφωνα με τον Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης “The ESG Index in Greece” του QualityNet Foundation. Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ διατήρησε και φέτος τη διάκριση Platinum (Pioneers) στον Forbes Greece ESG Transparency Index 2026, τη μέγιστη διάκριση του δείκτη, η οποία απονέμεται στις εταιρείες που επιτυγχάνουν το υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας στις δημοσιοποιήσεις τους σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη περιλαμβάνονται στη Δήλωση Βιωσιμότητας 2025, η οποία ενσωματώνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2025, διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου www.ellaktor.com.



II. Παράρτημα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ A’ εξάμηνο 2026

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Διακοπείσες Δραστηριότητες Σύνολο €εκατ. 6M’25 6M’26 Δ% 6M’25 6M’26 Δ% 6M’25 6M’26 Δ% Πωλήσεις 8,9 11,4 27,7% 40,6 – (100,0%) 49,6 11,4 (76,9%) Κόστος πωληθέντων* (12,2) (9,6) 21,2% (25,3) – 100,0% (37,4) (9,6) 74,3% Μεικτό κέρδος (3,3) 1,8 155,9% 15,4 – (100,0%) 12,1 1,8 (85,0%) ‘Έξοδα διάθεσης & διοίκησης* (22,8) (18,0) 20,8% (4,9) (0,1) 98,6% (27,7) (18,1) 34,7% Λοιπά έσοδα & Λοιπά κέρδη/(ζημίες)* (1,9) 5,2 376,8% (2,3) (0,1) 94,7% (4,2) 5,1 222,2% Μερίδιο κέρδους/(ζημιάς) συμμετοχών κυρίων δραστηριοτήτων (0,1) (0,0) 98,9% 6,9 – (100,0%) 6,7 (0,0) (100,0%) EBITDA (28,0) (11,0) 60,9% 15,0 (0,2) (101,3%) (13,0) (11,1) 14,5% EBITDA περιθώριο (%) (314%) (96%) 37% – (26%) (98%) Αποσβέσεις (5,3) (2,8) 46,2% (4,0) – 100,0% (9,3) (2,8) 69,5% Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης (33,3) (13,8) 58,6% 11,0 (0,2) (101,7%) (22,3) (14,0) 37,4% Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) 0,6 0,1 (86,5%) (3,8) (0,0) 100,0% (3,2) 0,1 102,7% Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (32,7) (13,7) 58,1% 7,2 (0,2) (102,7%) (25,5) (13,9) 45,6% Φόρος εισοδήματος (0,5) (1,2) (162,1%) (2,5) (0,0) 99,9% (3,0) (1,3) 58,6% Καθαρά κέρδη/(ζημίες) (33,2) (15,0) 54,9% 4,6 (0,2) (104,2%) (28,6) (15,2) 47,0% Κέρδη από τις συναλλαγές – (1,4) 1,7 222,7% (1,4) 1,7 222,7% Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά τις συναλλαγές (33,2) (15,0) 54,9% 3,2 1,5 (54,2%) (29,9) (13,5) 55,0%

*χωρίς αποσβέσεις

Στοιχεία Ισολογισμού

€ εκατ. Δεκ.’25 Ιουν.’26 Δ% Ενσώματα πάγια, Άυλα περιουσιακά στοιχεία & Επενδύσεις σε ακίνητα 210,3 244,4 16% Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς & κοινοπραξίες 3,2 3,2 (0%) Λοιπά χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβέσιμο κόστος & χρημ/κα στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων και αποτελεσμάτων 119,9 105,5 (12%) Απαιτήσεις* 34,6 47,7 38% Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 5,7 5,4 (6%) Προθεσμιακές καταθέσεις άνω των 3 μηνών 9,7 78,0 >100% Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (και δεσμευμένες καταθέσεις) 186,8 117,4 (37%) Στοιχεία Ενεργητικού περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενα προς πώληση 48,7 5,2 (89%) Σύνολο Ενεργητικού 618,9 606,9 (2%) Ίδια Κεφάλαια, εξαιρ. μη ελεγχουσών συμμετοχών 438,0 407,9 (7%) Μη ελέγχουσες συμμετοχές 48,3 46,3 (4%) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 486,4 454,2 (7%) Σύνολο Δανείων* 25,7 27,4 7% Υποχρεώσεις από μισθώσεις* 68,4 66,9 (2%) Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 32,6 30,4 (7%) Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 0,8 2,2 >100% Μερίσματα πληρωτέα 0,0 17,4 – Λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 0,6 0,6 0% Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4,2 7,8 86% Στοιχεία Παθητικού περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενα προς πώληση 0,2 0,1 (61%) Σύνολο Υποχρεώσεων 132,5 152,8 15% Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 618,9 606,9 (2%)

*Περιλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία/υποχρεώσεις

Πωλήσεις & Κερδοφορία Ομίλου ανά κλάδο Δραστηριότητας 6Μ 2026

€εκατ. 6M’25 6M’26 Δ% Πωλήσεις Ανάπτυξη Ακινήτων 8,8 11,3 29% Λοιπά 0,2 0,1 (31%) Απαλοιφές – (0,0) – Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες 8,9 11,4 28% Διακοπείσες Δραστηριότητες * 40,6 – (100%) Σύνολο 49,6 11,4 (77%) €εκατ. 6M’25 6M’26 Δ% ΕBITDΑ Ανάπτυξη Ακινήτων 4,0 5,1 28% Λοιπά (32,0) (16,0) 50% Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες (28,0) (11,0) 61% Διακοπείσες Δραστηριότητες * 15,0 (0,2) (101%) Σύνολο (13,0) (11,1) 14% EBITDA περιθώριο % (26%) (98%) –

*6Μ2025: Περιβάλλον/Παραχωρήσεις (μετά το Carve-out)/Γούρνες-Καμπάς-CLH Srl

*6Μ2026: Καμπάς-CLH Srl

Αναλυτικά στοιχεία για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) παρουσιάζονται στην ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ 01.01.2026 ΕΩΣ 30.06.2026 (https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/oikonomiki-pliroforisi/financial-statements-group-and-subsidiaries/).

Σχετικά με τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με ιστορία 70 και πλέον ετών, με επίκεντρο δραστηριοτήτων στον τομέα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων, Φιλοξενίας και Τουρισμού, με έργα που προάγουν την περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα και δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους, τους εργαζομένους, την κοινωνία και την ελληνική οικονομία.

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πυρήνα της στρατηγικής του Ομίλου, με την ενσωμάτωση κριτηρίων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) σε κάθε δραστηριότητα και απόφαση.

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