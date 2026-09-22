Ηγουμενίτσα: Εντοπίστηκαν 300 κιλά κάνναβης κρυμμένα σε φορτηγό – Πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ η αξία τους (Video)

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Σημαντικό χτύπημα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών κατάφεραν οι αξιωματικοί της Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ, εντοπίζοντας στην Ηγουμενίτσα μεγάλο φορτίο υδροπονικής κάνναβης που είχε κρυφτεί σε φορτηγό.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Αστυνομία σε συνεργασία με το Λιμενικό και με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου.

Οι έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη του 36χρονου επαγγελματία οδηγού της νταλίκας, μέσα στην οποία, πίσω από το νόμιμο εμπόρευμα, είχαν τοποθετηθεί 296 αεροστεγείς συσκευασίες με συνολικά 300 κιλά και 880 γραμμάρια κάνναβης υψηλής καθαρότητας.

Η διαδρομή του φορτίου

Κατά τις εκτιμήσεις των Αρχών, το φορτίο είχε ξεκινήσει από την Ισπανία και, μέσω Ανκόνας, μεταφέρθηκε στην Ελλάδα με προορισμό τη διοχέτευσή του στην εγχώρια αγορά. Το οικονομικό όφελος που υπολογίζεται ότι θα αποκόμιζε η εγκληματική οργάνωση από την πώληση της ποσότητας ξεπερνά το 1.200.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν επίσης ο τράκτορας και το επικαθήμενο όχημα, 1.755 ευρώ σε μετρητά και κινητά τηλέφωνα.

Από την έρευνα προέκυψε ακόμη ότι ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, μεταξύ άλλων για εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση, απάτες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διακίνηση μεταναστών.

Μάλιστα, για να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη μεταφορά κάνναβης, παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί και απαγόρευαν την έξοδό του από τη χώρα.

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