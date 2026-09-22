search
ΤΡΙΤΗ 22.09.2026 20:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2026 19:33

Ηγουμενίτσα: Εντοπίστηκαν 300 κιλά κάνναβης κρυμμένα σε φορτηγό – Πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ η αξία τους (Video)

22.09.2026 19:33
kannavi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σημαντικό χτύπημα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών κατάφεραν οι αξιωματικοί της Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ, εντοπίζοντας στην Ηγουμενίτσα μεγάλο φορτίο υδροπονικής κάνναβης που είχε κρυφτεί σε φορτηγό.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Αστυνομία σε συνεργασία με το Λιμενικό και με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου.

Οι έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη του 36χρονου επαγγελματία οδηγού της νταλίκας, μέσα στην οποία, πίσω από το νόμιμο εμπόρευμα, είχαν τοποθετηθεί 296 αεροστεγείς συσκευασίες με συνολικά 300 κιλά και 880 γραμμάρια κάνναβης υψηλής καθαρότητας.

Η διαδρομή του φορτίου

Κατά τις εκτιμήσεις των Αρχών, το φορτίο είχε ξεκινήσει από την Ισπανία και, μέσω Ανκόνας, μεταφέρθηκε στην Ελλάδα με προορισμό τη διοχέτευσή του στην εγχώρια αγορά. Το οικονομικό όφελος που υπολογίζεται ότι θα αποκόμιζε η εγκληματική οργάνωση από την πώληση της ποσότητας ξεπερνά το 1.200.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν επίσης ο τράκτορας και το επικαθήμενο όχημα, 1.755 ευρώ σε μετρητά και κινητά τηλέφωνα.

Από την έρευνα προέκυψε ακόμη ότι ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, μεταξύ άλλων για εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση, απάτες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διακίνηση μεταναστών.

Μάλιστα, για να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη μεταφορά κάνναβης, παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί και απαγόρευαν την έξοδό του από τη χώρα.

Διαβάστε επίσης:

Κέρκυρα: Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα 73χρονος Τσέχος

Βυτιοφόρο άδειαζε επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό – Τρεις συλλήψεις

 Η «ανειδίκευτη» Γάκα είχε δώσει βεβαίωση σε ανήλικη για την ψυχική υγεία της – Η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gyniakoktonia igoumenitsa – new
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Συγκλονίζουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή για την 25χρονη – Δέχθηκε 15 μαχαιριές, οι επτά πισώπλατες

mazonakis_2209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

O Γιώργος Μαζωνάκης δίσταζε να κάνει πλασμαφαίρεση και τον έπεισαν η γιατρός και ο υπνοθεραπευτής – «Άσε, θα τον συγυρίσω εγώ» (Video)

iran missile
ΚΟΣΜΟΣ

Νέες απειλές των Φρουρών της Επανάστασης: Το Ιράν θα «εντείνει» τα αντίποινά του σε περίπτωση περαιτέρω αμερικανικών επιθέσεων

trump-un-72
ΚΟΣΜΟΣ

Κατρακυλά στο 29% ο Τραμπ: Σε ιστορικό χαμηλό η δημοτικότητά του για την εξωτερική πολιτική λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές

ydrosifonas
ΕΛΛΑΔΑ

Υδροσίφωνες εθεάθησαν ανοιχτά της Κέρκυρας – Πώς δημιουργείται το εντυπωσιακό φαινόμενο (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
petros-kousoulos
ΕΛΛΑΔΑ

O Πέτρος Κουσουλός για την εμπειρία του με τη Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο: «Πέρασα και εγώ το κατώφλι της Καρνεάδου»

ekav-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Γυναίκα έπαθε ανακοπή από κεραυνό που έπεσε κοντά της - Διασώστες προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ, μεταφέρεται σε νοσοκομείο

gaka-ioanna
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώην συνεργάτης της γιατρού στο Κολωνάκι: «Ήμουν σίγουρος ότι θα πάθει κάποιος κάτι, την έχω δει να παλεύει 3 ώρες για να βρει μια φλέβα»

sintagi-new
CUCINA POVERA

Βίντατζ συνταγή για γαρίδες σαγανάκι με φέτα, ούζο και κονιάκ

peripoliko_ekav
ΕΛΛΑΔΑ

Μια ώρα και 17 λεπτά έκανε το ασθενοφόρο να φτάσει στην Καρίτσα: «Είμαι ξυλοκόπος και μου έλεγαν να κάνω ΚΑΡΠΑ στο παιδί μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 22.09.2026 20:54
gyniakoktonia igoumenitsa – new
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Συγκλονίζουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή για την 25χρονη – Δέχθηκε 15 μαχαιριές, οι επτά πισώπλατες

mazonakis_2209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

O Γιώργος Μαζωνάκης δίσταζε να κάνει πλασμαφαίρεση και τον έπεισαν η γιατρός και ο υπνοθεραπευτής – «Άσε, θα τον συγυρίσω εγώ» (Video)

iran missile
ΚΟΣΜΟΣ

Νέες απειλές των Φρουρών της Επανάστασης: Το Ιράν θα «εντείνει» τα αντίποινά του σε περίπτωση περαιτέρω αμερικανικών επιθέσεων

1 / 3