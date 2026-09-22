O Γιώργος Μαζωνάκης δίσταζε να κάνει πλασμαφαίρεση και τον έπεισαν η γιατρός και ο υπνοθεραπευτής – «Άσε, θα τον συγυρίσω εγώ» (Video)

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Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για όσα προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, την ώρα που οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για να αποσαφηνιστεί τι συνέβη στην κλινική του Κολωνακίου.

Στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει τόσο οι χειρισμοί της 56χρονης γιατρού που πραγματοποίησε την πλασμαφαίρεση, όσο και όσα υποστηρίζουν στις καταθέσεις τους τόσο η ίδια, όσο και ο 58χρονος σύζυγός της, έτερος κατηγορούμενος στην υπόθεση. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το υλικό από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, αλλά και τη σχέση της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό.

Ο Κομιανός είχε γνωρίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό του. Οι δύο άνδρες είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν για συνεδρία ύπνωσης, με στόχο να αισθανθεί καλύτερα ο τραγουδιστής. Ο υπνοθεραπευτής, ωστόσο, φέρεται να του είχε προτείνει προηγουμένως να απευθυνθεί στην κλινική της 56χρονης γιατρού για πλασμαφαίρεση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Κομιανός είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον τραγουδιστή μετά την ολοκλήρωση της πλασμαφαίρεσης και ήταν εκείνος που έλαβε τη φωτογραφία από την 56χρονη γιατρό, στην οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανιζόταν χωρίς τις αισθήσεις του. Ο ίδιος κατέθεσε στην Ευελπίδων και υποστήριξε ότι μέχρι την προηγούμενη ημέρα δεν γνώριζε προσωπικά τον καλλιτέχνη.

Η υδροθεραπεία και η επικοινωνία της 56χρονης γιατρού με τον υπνοθεραπευτή

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί στο ίδιο ιατρείο του Κολωνακίου και σε υδροθεραπεία εντέρου, διαδικασία που, σύμφωνα με ιατρικές έρευνες, δεν πρέπει να συνδυάζεται με πλασμαφαίρεση.

Ο τραγουδιστής φέρεται να μην αισθανόταν καλά και να είχε εκφράσει στη γιατρό τις επιφυλάξεις του για το αν θα πήγαινε την επόμενη ημέρα στην κλινική. Επιθυμούσε, μάλιστα, να πραγματοποιήσει την πλασμαφαίρεση στο εξωτερικό.

Η 56χρονη φέρεται τότε να επικοινώνησε μέσω μηνυμάτων με τον Νάσο Κομιανό. Εκείνος της απάντησε: «Άσε, θα τον συγυρίσω εγώ», εννοώντας ότι θα επιχειρούσε να πείσει τον καλλιτέχνη να επισκεφθεί την κλινική.

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται αφορά την παρουσία του υπνοθεραπευτή στο δεύτερο ιατρείο της κατηγορούμενης γιατρού, στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, το πρωί της μοιραίας Τετάρτης, λίγες ώρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως μετέδωσε το Live News, εκεί πραγματοποίησε συνεδρία ύπνωσης σε άλλη πελάτισσα της γιατρού.

Η νέα μαρτυρία για τον 58χρονο κατηγορούμενο γιατρό

Οι δύο γιατροί παραμένουν προφυλακισμένοι σε διαφορετικά κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του καλλιτέχνη.

Ο 58χρονος γιατρός αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι δεν βρισκόταν στον χώρο όπου πραγματοποιούνταν η πλασμαφαίρεση. Όπως έχει καταθέσει, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε, ο ίδιος βρισκόταν σε ραντεβού με άλλον ασθενή.

Σύμφωνα με το Live News, νέα κατάθεση έδωσε μία από τις τρεις εργαζόμενες που βρίσκονταν στην κλινική της οδού Καρνεάδου όταν ο τραγουδιστής βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Η 28χρονη γραμματέας πρόσθεσε αυτή τη φορά στοιχεία για την παρουσία του 58χρονου στο ιατρείο.

Όπως ανέφερε, στις 15:30 ο γιατρός βρισκόταν στον καναπέ του γραφείου του και κοιμόταν. Στη συνέχεια προσήλθε ο ασθενής με τον οποίο είχε προγραμματισμένο ραντεβού και, στις 16:05, ο 58χρονος του έδωσε το παραπεμπτικό που προσκόμισε και στις Αρχές.

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι, ενώ ο γιατρός βρισκόταν με τον συγκεκριμένο ασθενή, ενημερώθηκε περίπου στις 16:10 πως κάτι είχε συμβεί στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η κατάθεση αυτή κινείται στην ίδια κατεύθυνση με όσα έχει υποστηρίξει ο 58χρονος για την παρουσία του στην κλινική.

Ωστόσο, η νέα εκδοχή της 28χρονης παρουσιάζει διαφορές σε σχέση με όσα είχε καταθέσει αρχικά. Στην πρώτη της κατάθεση είχε αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στην κλινική στις 15:30, ενώ από την έρευνα προέκυψε πως η άφιξή του είχε γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 14:00.

Παρά τη διαπίστωση αυτή, η εργαζόμενη είχε τότε επιμείνει στην ώρα που ανέφερε και είχε υποστηρίξει ότι ο τραγουδιστής κατέρρευσε μόλις μπήκε στο ιατρείο. Στη νέα της κατάθεση επανέλαβε ότι ο 58χρονος δεν ασχολήθηκε με τον καλλιτέχνη όσο εκείνος βρισκόταν στην κλινική.

Η ίδια παραδέχθηκε, επίσης, ότι μετά το περιστατικό καθάρισε τον χώρο μαζί με τις τρεις νοσηλεύτριες.

Η συγκεκριμένη κατάθεση αναμένεται να αποτελέσει βασικό στοιχείο στο αίτημα αποφυλάκισης που προτίθεται να υποβάλει ο 58χρονος παθολόγος.

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