Δικηγόρος υπνοθεραπευτή: «Δεν συνδέεται με τον θάνατο Μαζωνάκη – Είχε σύμβαση “διεπιστημονικής συνεργασίας” με τη Γάκα» – Η αμοιβή ανά πελάτη

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Για τη συνεργασία του με την Ιωάννα Γάκα, αλλά και για τον ρόλο του στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού, Γιάννης Γλύκας, μετά την κατάθεση του εντολέα του χθες στον ανακριτή.

Ο κ. Γλύκας μιλώντας σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» ανέφερε ότι ο Νάσος Κομιανός δεν έχει καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση που διενεργούσε το ιατρείο του Κολωνακίου και δεν συνδέεται με τον θάνατο του τραγουδιστή, ενώ αναφέρθηκε και στη συμφωνία που υπήρχε μεταξύ τους, βάσει της οποίας λάμβανε 40 ευρώ για κάθε πελάτη που του έστελνε η Ιωάννα Γάκα.

«Τον τελευταίο χρόνο είχαν μια πιο έντονη συνεργασία. Το μόνο που έχω διαβάσει είναι ότι για κάθε πελάτη που του έστελνε (η Ιωάννα Γάκα) ο ίδιος λάμβανε 40 ευρώ. Αναφέρομαι στην επίσημη σύμβαση που υπάρχει. Δεν έχει καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση, δεν γνωρίζει τι είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή.

Ο δικηγόρος μιλώντας και στον ΑΝΤ1, είπε ο υπνοθεραπευτής συνεργαζόταν με τους γιατρούς της οδού Καρνεάδου επί 10 χρόνια, ενώ η συνεργασία αυτή επισημοποιήθηκε με σύμβαση τον Σεπτέμβριο του 2025. Όπως είπε, επρόκειτο για μια διεπιστημονική συνεργασία, η οποία περιλάμβανε και συμφωνία για την αμοιβή του υπνοθεραπευτή, ύψους 40 ευρώ ανά πρόσωπο.

Ο δικηγόρος τόνισε πως ο εντολέας του κατέθεσε ως μάρτυρας και όχι ως κατηγορούμενος, επισημαίνοντας ότι η παρουσία του στη δικογραφία σχετίζεται με ένα προγραμματισμένο ραντεβού που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά την επίμαχη ημέρα.

«Ήταν μάρτυρας χθες. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ μάρτυρα και κατηγορούμενου. Να είμαστε φειδωλοί στις εκτιμήσεις. Δεν συνδέεται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Δεν κατευθύνει, δεν συμμετέχει», σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Ο μόνος λόγος ο οποίος είχε ενδιαφέρον είναι γιατί μετά από εκείνη την επίμαχη Τετάρτη, μετά από το ραντεβού με την κατηγορούμενη, ο εκλιπών είχε ραντεβού μαζί του για κάτι εντελώς διαφορετικό που δεν έχει καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση, καμία σχέση με υδροθεραπεία. Είχε ραντεβού για υπνοθεραπεία».

Αναφορικά με τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, την οποία η Ιωάννα Γάκα είχε στείλει στον Νάσο Κομιανό σημείωσε: «Ήταν μια μορφή ενημέρωσης ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία. Δεν είχε μάλλον καταλάβει ότι δεν πήγαινε καλά το πράγμα η κατηγορούμενη».

«Υπήρχε προγραμματισμένο ραντεβού για τη λήψη ιστορικού. Δεν θα μπορούσε να γίνει υπνοθεραπεία εάν δεν είχαν λυθεί άλλα ζητήματα πιο πριν, τα οποία δεν μπορώ να τα εκφράσω δημόσια», είπε για τη συνάντηση που θα είχε ο εντολέας του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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