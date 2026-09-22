Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 38χρονου από την Σταυρούπολη

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Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, μετά την εξαφάνιση ενός 38χρονου άνδρα από την περιοχή της Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Χαμόγελου του Παιδιού, στις 14/09/2026, πρωινές ώρες εξαφανίστηκε από την περιοχή της Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, ο Τ. Ν., 38 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και άμεσα προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Εχει ύψος 1.74 μ., είναι αδύνατος, έχει μάυρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε είναι άγνωστο τι φορούσε. Φέρει τατουάζ στο αριστερό του χέρι τη λέξη galakis.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Η ανάρτηση του «Χαμόγελου του Παιδιού»:

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