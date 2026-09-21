Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: «Ήταν ένας άγγελος» δηλώνουν γνωστοί της 25χρονης – Άγρια επίθεση «βλέπει» ο ιατροδικαστής – Τι ισχυρίζεται ο δράστης

Takeaways by to pontiki AI Ένας 27χρονος άνδρας ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ηγουμενίτσα, αφού προηγουμένως επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές καταθέτοντας ψευδή στοιχεία.

Το θύμα βρέθηκε νεκρό σε ποδηλατόδρομο φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στον θώρακα, τη ράχη και τον τράχηλο.

Ο δράστης, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος, επικαλέστηκε οικονομικές διαφορές και έντονο διαπληκτισμό ως κίνητρο για την τέλεση του εγκλήματος.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προμελέτης, καθώς ο δράστης έφερε μαζί του το όπλο του εγκλήματος κατά τη συνάντηση.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και για παραβάσεις περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων.

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Νέα γυναικοκτονία, μιας 25χρονης κοπέλας από την Αττική που ζούσε και εργαζόταν στην Ηγουμενίτσα συγκλονίζει το πανελλήνιο, κυρίως με την αγριότητα με την οποία διαπράχθηκε, αλλά και από το γεγονός ότι ο 27χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας αρχικά επιχείρησε να θολώσει τα νερά, καταθέτοντας ότι κάποιος επιτέθηκε και στους δύο, θύτη και θύμα.

Η 25χρονη ήταν βιολόγος στο επάγγελμα και είχε έρθει στην Ηγουμενίτσα προκειμένου να εξασκήσει το επάγγελμα που αγαπούσε, εργαζόταν στις ιχθυοκαλλιέργειες.

Άνθρωποι από το φιλικό της περιβάλλον, τον εργασιακό της χώρο και το σπίτι στο οποίο διέμενε κάνουν λόγο για έναν άγγελο, για μια υπέροχη κοπέλα, η οποία ουδέποτε είχε δώσει την παραμικρή αφορμή για σχόλια τον τελευταίο ενάμιση χρόνο που έμενε στην Ηγουμενίτσα.

Σύμφωνα με το epirusgate.gr, οι δυο τους υπήρξαν ζευγάρι που είχε χωρίσει περίπου έναν μήνα πριν από το τραγικό περιστατικό και, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είχαν συναντηθεί πριν από τη δολοφονία. Μεταξύ τους φέρεται να προηγήθηκε έντονος καβγάς, ενώ οι ακριβείς συνθήκες και το κίνητρο της επίθεσης εξακολουθούν να διερευνώνται, με τον 27χρονο να ισχυρίζεται ότι του χρωστούσε 2.000 ευρώ.

Σοκάρει ο ιατροδικαστής – Πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι

Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό φέρει η 25χρονη την οποία εντόπισε περιπατητής χθες το βράδυ σε ποδηλατόδρομο στην Ηγουμενίτσα και ενημέρωσε τις Αρχές. Το σώμα της 25χρονης έφερε μαχαιριές σε διάφορα σημεία και συγκεκριμένα στον θώρακα, στη ράχη και στο πόδι, ενώ εντοπίστηκαν δύο ιδιαίτερα βαθιά τραύματα στην περιοχή του τράχηλου.

Λίγα μέτρα μακριά βρέθηκε τραυματισμένος ο 27χρονος άνδρας, ο οποίος αρχικά προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τις έρευνες. Ειδικότερα, υποστήριξε ψευδώς πως τόσο ο ίδιος όσο και η πρώην σύντροφός του δέχθηκαν ξαφνική επίθεση από τέσσερα άγνωστα άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά, τα οποία έπειτα τράπηκαν σε φυγή. Ωστόσο, γρήγορα άρχισε να πέφτει σε αντιφάσεις. Οι άνδρες της Ασφάλειας κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση και κατά την ανάκρισή του λύγισε, ομολογώντας πως εκείνος της αφαίρεσε τη ζωή.

Οικονομικές διαφορές επικαλείται ο γυναικοκτόνος

Αναφερόμενος στο κίνητρο που τον όπλισε, ισχυρίστηκε πως είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός με οικονομικό υπόβαθρο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Μου χρωστούσε 2.000 ευρώ».

«Τσακωθήκαμε και θόλωσα», φέρεται να είπε κυνικά κατά την εξέτασή του.

Στη συνέχεια, υπέδειξε στους αστυνομικούς πού είχε πετάξει το μαχαίρι.

Ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου μόλις ειδοποιήθηκε για το στυγερό έγκλημα μετέβη στο σημείο, όπου εντοπίστηκε η άτυχη κοπέλα. Αμέσως μετά , σύμφωνα με πληροφορίες, μετέβη στο νοσοκομείο προκειμένου να εξετάσει τον 27χρονο, ο οποίος σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, φέρει τυπικά τραύματα απόπειρας αυτοκτονίας.

Ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Φιλιατών. Εφόσον δεν λάβει εξιτήριο, αναμένεται την Τρίτη, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, να μεταβεί στο νοσοκομείο δικαστικός λειτουργός προκειμένου να του απαγγελθούν οι προβλεπόμενες κατηγορίες. Ο 27χρονος αναμένεται να ζητήσει τριήμερη προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παραβάσεις περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων.

Εξετάζεται το σενάριο της προμελέτης

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το γεγονός ότι ο 27χρονος είχε μαζί του μαχαίρι όταν συναντήθηκε με την 25χρονη, στοιχείο που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρίσκεται στο μικροσκόπιο της έρευνας προκειμένου να αποσαφηνιστεί το σενάριο προμελέτης. Για ποιον λόγο είχε μαζί του ο 27χρονος το σουγιά; Τι ακριβώς προηγήθηκε της συνάντησης; Υπήρχε προηγούμενος σχεδιασμός ή η επίθεση προέκυψε κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, όπως ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει; Οι απαντήσεις θα προκύψουν από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων, τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, τις καταθέσεις και την αξιολόγηση των κινήσεων του 27χρονου πριν και μετά το έγκλημα.

Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα έχει και ο σουγιάς που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία. Μετά από υπόδειξη του ίδιου του 27χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν το αντικείμενο, το οποίο αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.

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