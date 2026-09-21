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21.09.2026 16:31

Βουλιαγμένη: Ποινική δίωξη στον 76χρονο και την 21χρονη για θανατηφόρα σωματική βλάβη – Απολογούνται την Τετάρτη

21.09.2026 16:31
vouliagmeni

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Αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος που – κατά περίπτωση – αφορούν θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια στην θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση, περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας στους δύο συλληφθέντες για τα χθεσινά γεγονότα στην πλαζ Βουλιαγμένης, όπου υπέστη ανακοπή 82χρονος μετά από έντονο καυγά για μία ξαπλώστρα.

Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή από τον οποίο οι δύο κατηγορούμενοι, 76χρονος και η 21 ετών γυναίκα που ήταν μαζί του, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου το πρωί.

Σύμφωνα με την δικογραφία, λίγο πριν τις 10:00, χθες, στην παραλία «Ακτή Βουλιαγμένης», ο 76χρονος κατηγορούμενος μαζί με την συγκατηγορούμενη του, είχαν έντονη λογομαχία με τον 82χρονο για μία ξαπλώστρα. Η ένταση κλιμακώθηκε οπότε δράστης και θύμα φαίνεται να ήρθαν στα χέρια. Ο 82χρονος κατά την διάρκεια του επεισοδίου υπέστη ανακοπή και κατέρρευσε. Μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βασικός κατηγορούμενος αρνείται ότι χειροδίκησε σε βάρος του θύματος.

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα συνελήφθη και η 21χρονη που συνόδευε τον 76χρονο άνδρα.

«Για μια καρέκλα, δεν είναι δυνατόν…»

Μιλώντας στο ΕΡΤ, ο Γιώργος Χριστόπουλος, ο οποίος βρισκόταν στην πλαζ και είδε μέρος του περιστατικού, περιέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα αντιλήφθηκε.

Όπως ανέφερε, είχε φτάσει στην Ακτή Βουλιαγμένης περίπου στις 8:30 το πρωί. Λίγο πριν από τις 10, άκουσε μαζί με άλλους λουόμενους «ουρλιαχτά και φωνές» και έσπευσε προς το σημείο.

«Τρέξαμε αμέσως να δούμε τι συμβαίνει και βλέπουμε μία συμπλοκή, μία νεαρή κυρία, έναν κύριο κι έναν άλλον κύριο να διαπληκτίζονται», περιέγραψε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η ένταση είχε ξεκινήσει από διαφωνία για μια ξαπλώστρα και μια καρέκλα. Ο 82χρονος φέρεται να υποστήριζε ότι είχε κρατήσει τις θέσεις νωρίτερα και ότι οι υπόλοιποι δεν είχαν δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσουν.

Ο αυτόπτης μάρτυρας υποστήριξε ότι, όταν έφτασε στο σημείο, ο 82χρονος είχε ήδη χαστουκίσει τη νεαρή γυναίκα, γεγονός που, όπως είπε, προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της.

«Εκείνη τη στιγμή δεν είχε έρθει πολύς κόσμος. Μετά τις 10-11 βούλιαξε η πλαζ. Ήταν άδεια ακόμα, υπήρχαν ξαπλώστρες», ανέφερε, περιγράφοντας την εικόνα που αντίκρισε.

Ο ίδιος θυμάται τον 82χρονο να φωνάζει προς τη νεαρή γυναίκα και να επικαλείται την ιδιότητά του, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είναι «ναύαρχος» και ζητώντας σεβασμό. Παράλληλα, σύμφωνα με τη μαρτυρία, η νεαρή γυναίκα αντέδρασε έντονα μετά το χαστούκι και στη συνέχεια παρενέβη και ο άνδρας που τη συνόδευε.

«Όταν χτυπάνε μια κυρία που συνοδεύεις, εννοείται ότι θα αντισταθεί κι αυτός», είπε ο Γιώργος Χριστόπουλος, διευκρινίζοντας ότι, από όσα ο ίδιος είδε, ο άνδρας δεν χτύπησε τον 82χρονο αλλά τον απώθησε και προσπάθησε να απομακρύνει τη γυναίκα.

Στη συνέχεια, όπως περιγράφει ο αυτόπτης μάρτυρας, ο 82χρονος κατέρρευσε και έπεσε στο έδαφος. Αμέσως κινητοποιήθηκαν εργαζόμενοι της Ακτής Βουλιαγμένης, ενώ στο σημείο έσπευσαν νοσηλεύτρια, γιατρός και ναυαγοσώστης, οι οποίοι ξεκίνησαν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.

«Του κάνανε μαλάξεις μέχρι κάποια στιγμή που δεν ανέπνεε ο άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια έφτασαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι συνέχισαν την προσπάθεια ανάνηψης με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ο αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι κάποια στιγμή ο ηλικιωμένος άρχισε και πάλι να αναπνέει, προτού μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Λίγες ώρες αργότερα, όπως είπε, ενημερώθηκε ότι ο 82χρονος δεν κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε στο Ασκληπιείο Βούλας.

«Για μια καρέκλα, τη στιγμή που υπήρχαν εκεί εκατοντάδες ξαπλώστρες, δεν είναι δυνατόν», είπε ο Γιώργος Χριστόπουλος, εκφράζοντας τη θλίψη του για το γεγονός ότι μια ένταση με αφορμή μια θέση στην παραλία κατέληξε στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.

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