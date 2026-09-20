Βουλιαγμένη: Συνελήφθη ο 76χρονος με την κατηγορία της θανατηφόρας βλάβης για τον θάνατο του 82χρονου – «Πήγαμε να πάρουμε μια ξαπλώστρα και άρχισε να μας χτυπάει» είπε

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Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 76χρονου για το επεισόδιο στην πλαζ της Βουλιαγμένης, το οποίο τελικά στοίχησε τη ζωή στον 82χρονο με τον οποίο ενεπλάκη.

Αφού έδωσε εξηγήσεις, οι αστυνομικοί λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που είχαν, αποφάσισαν να προχωρήσουν στη σύλληψη του 76χρονου, ο οποίος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη.

Αντιθέτως, η 21χρονη αφέθηκε ελεύθερη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο καβγάς σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί της Κυριακής και ξεκίνησε από μια διαφωνία για τη χρήση μιας ξαπλώστρας, παρά το γεγονός ότι -σύμφωνα με μαρτυρίες- υπάρχαν πολλές κενές.

Ο 82χρονος απόστρατος της Πολεμικής Αεροπορίας διαπληκτίστηκε με τον 76χρονο, με τη λογομαχία να παίρνει γρήγορα μεγαλύτερες διαστάσεις. Κουβέντα στην κουβέντα πιάστηκαν στα χέρια. Ο 82χρονος χειροδίκησε σε βάρος του και ο 76χρονος ανταπέδωσε.

Ο 82χρονος κατέρρευσε όμως την ώρα του διαπληκτισμού, από ανακοπή. Η νοσηλεύτρια της Ακτής Βουλιαγμένης του έκανε ΚΑΡΠΑ και κατάφερε να τον επαναφέρει με εαπινιδωτή. Ο ηλικιωμένος ανατάχθηκε και κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, αλλά άφησε την τελευταία του πνοή λίγη ώρα αργότερα στο Ασκληπιειό.

Πληροφορίες αναφέρουν πως αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα και είχε υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση.

Τι ισχυρίστηκε ο 76χρονος

Ο 76χρονος φέρεται να είπε ότι ο 82χρονος τους προκάλεσε με την συμπεριφορά του, βρίζοντας τη νεαρή κοπέλα που ήταν στην παρέα τους.

«Το πώς έγινε… Κακιά στιγμή, κακιά η ώρα που λένε. Αυτός είχε πέντε-έξι καρέκλες και πέντε-έξι ξαπλώστρες άλλες και με πράγματα επάνω χωρίς να είναι. Δύο άτομα ήταν, αυτός και η γυναίκα του. Και πήγα να πάρω ξαπλώστρες εγώ με την κοπέλα που ήμασταν παρέα και της λέει αυτός ”Άσ’ τες κάτω μωρή κ…” και σηκώνεται και την χτυπάει. Εν τω μεταξύ κάτι είπε η κοπέλα σε αυτόν και σηκώνεται και της ρίχνει μια μπουνιά. ”Βρε άνανδρε, χτυπάς τις γυναίκες;” του λέω» περιγράφει αρχικά σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος στο Mega.

«Και γυρίζω με το πίσω μέρος για να τον δω και μου κοπανάει όπως κρατάω εγώ την ξαπλώστρα, κοπανάει και εμένα μια στο σαγόνι. Το σαγόνι έχει στραβώσει εμένα τώρα. Εγώ έπεσα κάτω ζαλίστηκα, σηκώθηκα. Μετά πού σηκώθηκα, δεν θυμόμουν τίποτα. Κόσμος μαζεύτηκε κάργα εκεί και έγινε ιστορία. Η κοπέλα είναι ΑμεΑ. Δεν τρόμαξε; Αφού έπαθε σοκ, έπαθε κρίση. Τώρα τι έγινε με τους άλλους αυτούς δεν ξέρω» πρόσθεσε.

Τον ίδιο ισχυρισμό είχε και ένα άλλο πρόσωπο που ήταν στην παρέα.

«Έκανε διαπληκτισμό με τον παππού. Ο παππούς του είπε ”Ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Εγώ είμαι του Πολεμικού Ναυτικού”. Διαπληκτιστήκανε. Εγώ ξέρω ότι δεν τον χτύπησε, αλλά εγώ ήμουν στα εισιτήρια. Δεν είμαι αυτόπτης μάρτυρας. Αυτός θεώρησε ότι οι ξαπλώστρες αυτές ίσως περίμενε κάποιους άλλους ανθρώπους δικούς του και έγινε διαπληκτισμός. Τον χτύπησε το φίλο μου, έχει τραύματα. Η κοπέλα εδώ είναι πρησμένο το πρόσωπό της, έχει αίματα».

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