Σοκ στη Βουλιαγμένη: 82χρονος πέθανε μετά από ξυλοδαρμό για μια ξαπλώστρα – Τρεις συλλήψεις

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Τραγική κατάληξη είχε ο άγριος καυγάς ηλικιωμένων για μία ξαπλώστρα σε παραλία της Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κουβέντα στην κουβέντα οι δύο ηλικιωμένοι πιάστηκαν στα χέρια.

Ο 76χρονος και μια 21χρονη φίλη του ξυλοκόπησαν άγρια τον 82χρονο, ο οποίος κατέρρευσε.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε το πρωί της Κυριακής στα σοβαρά τραύματά του.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 10 το πρωί. Ο δράστης και νεαρή γυναίκα συνελήφθησαν και κρατούνται.

Για τον θάνατο του 82χρονου έχει συλληφθεί και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

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