Γερμανία: Στις 18:00 τα exit poll για τις κρίσιμες εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο – Μερτς και CDU χάνουν έδαφος

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Στις 18:00 κλεινουν οι κάλπες σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, σε δύο γερμανικά κρατίδια, το Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, σε μια εκλογική αναμέτρηση που αποκτά ευρύτερη πολιτική σημασία. Η μάχη ανάμεσα στην Αριστερά, τα παραδοσιακά κόμματα και την ακροδεξιά AfD διεξάγεται στη σκιά της ανόδου της τελευταίας, ενώ ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και το CDU βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της εκλογικής φθοράς.

Μετά το ισχυρό αποτέλεσμα της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ πριν από δύο εβδομάδες, οι σημερινές εκλογές αναμένεται να λειτουργήσουν ως νέα δοκιμασία για το πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας. Στο Βερολίνο, η Αριστερά (Die Linke) διεκδικεί την πρωτιά απέναντι στο CDU, ενώ στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία το SPD επιχειρεί να ανακόψει την πίεση της ακροδεξιάς.

Η εκλογική αναμέτρηση δεν αφορά μόνο τον σχηματισμό τοπικών κυβερνήσεων. Συνδέεται και με την ευρύτερη πολιτική δυναμική στη Γερμανία, την αντοχή της Αριστεράς απέναντι στην ακροδεξιά και την αμφισβήτηση της κυβερνητικής πορείας του Μερτς.

Βερολίνο: Η Αριστερά διεκδικεί την πρωτιά από το CDU

Στο Βερολίνο, όπου περίπου 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται στις κάλπες, η εκλογική μάχη επικεντρώνεται στην αντιπαράθεση ανάμεσα στο Die Linke και τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU), η οποία βρισκόταν στην τοπική διακυβέρνηση την προηγούμενη τετραετία.

Οι δημοσκοπήσεις που επικαλείται το δημοσίευμα εμφανίζουν την Αριστερά να προηγείται, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιθανή πολιτική αλλαγή στην πρωτεύουσα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Έλιφ Έραλπ, η οποία, σύμφωνα με το αρχικό κείμενο, ενδέχεται να γίνει η πρώτη κυβερνήτης-δήμαρχος του Βερολίνου που προέρχεται από την Αριστερά, ενώ αναφέρεται και η καταγωγή της από οικογένεια Τούρκων πολιτικών προσφύγων.

Η εξέλιξη αυτή θα είχε ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς θα ενίσχυε την παρουσία της Αριστεράς σε ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά κέντρα της χώρας. Παράλληλα, μια υποχώρηση του CDU θα έθετε ερωτήματα για την εκλογική του δυναμική και τη δυνατότητα του κόμματος να διατηρεί την επιρροή του σε μεγάλες αστικές περιοχές.

Η μάχη στο Βερολίνο αποτυπώνει έτσι τη σύγκρουση ανάμεσα στην Αριστερά και τη συντηρητική παράταξη, με την εκλογική επίδοση του CDU να αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος.

Μεκλεμβούργο: Το SPD απέναντι στην πίεση της AfD

Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, με περίπου 1,3 εκατομμύρια ψηφοφόρους, η εκλογική αναμέτρηση παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η σοσιαλδημοκράτισσα Μανουέλα Σβέζιγκ, η οποία βρίσκεται στην τοπική διακυβέρνηση εδώ και εννέα χρόνια, διεκδικεί την παραμονή του SPD στην εξουσία, έχοντας απέναντί της την AfD.

Το ακροδεξιό κόμμα είχε εμφανίσει σημαντικό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, όμως η Σβέζιγκ κατάφερε να περιορίσει τη διαφορά. Σε μία από τις δημοσκοπήσεις που αναφέρονται στο αρχικό κείμενο, το SPD φέρεται να περνά οριακά μπροστά.

Η εξέλιξη αυτή μετατρέπει την αναμέτρηση σε μάχη με μικρές διαφορές, όπου το τελικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να εξαρτηθεί από τη συμμετοχή και την κατανομή των ψήφων μεταξύ των κομμάτων.

Στο Μεκλεμβούργο, το SPD επιχειρεί να διατηρήσει την κυβερνητική του θέση απέναντι στην άνοδο της AfD, σε μια αναμέτρηση που αναδεικνύει την πίεση που ασκεί η ακροδεξιά στα παραδοσιακά κόμματα.

Η AfD στη σκιά της ανόδου στη Σαξονία-Άνχαλτ

Το πολιτικό ενδιαφέρον για τις σημερινές εκλογές ενισχύεται από το αποτέλεσμα της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ πριν από δύο εβδομάδες. Η επίδοση του κόμματος, το οποίο το αρχικό κείμενο χαρακτηρίζει εξτρεμιστικό, προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις και αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τη δυναμική της ακροδεξιάς στη Γερμανία.

Η AfD επιδιώκει να αξιοποιήσει τη δυσαρέσκεια απέναντι στα παραδοσιακά κόμματα, ενώ τα κόμματα της Αριστεράς και της κεντροαριστεράς καλούνται να διαμορφώσουν τις δικές τους πολιτικές απαντήσεις στις κοινωνικές και οικονομικές ανησυχίες των ψηφοφόρων.

Η εκλογική αντιπαράθεση δεν περιορίζεται, επομένως, στη σύγκριση κομματικών προγραμμάτων. Αφορά και το πώς οι ψηφοφόροι τοποθετούνται απέναντι στις πολιτικές επιλογές που έχουν κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια, καθώς και στην άνοδο ενός κόμματος που προκαλεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Ο Μερτς και το CDU αντιμέτωποι με το εκλογικό μήνυμα

Οι σημερινές κάλπες αναμένεται να αξιολογηθούν και ως ένδειξη της στάσης των ψηφοφόρων απέναντι στην κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς. Η πιθανή υποχώρηση του CDU, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της Αριστεράς ή της AfD σε επιμέρους περιοχές, θα μπορούσε να προκαλέσει εσωκομματικές συζητήσεις για την πολιτική στρατηγική και τη διαχείριση των εκλογικών πιέσεων.

Στο αρχικό κείμενο αναφέρεται ότι το αποτέλεσμα ενδέχεται να λειτουργήσει ως «τιμωρητική ψήφος» για τον καγκελάριο, ενώ γίνεται λόγος και για σενάρια αντικατάστασής του. Η ερμηνεία αυτή αποτελεί πολιτική εκτίμηση και θα πρέπει να διαχωρίζεται από τα ίδια τα εκλογικά δεδομένα.

Ο Μερτς έχει συγκαλέσει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έκτακτη συνεδρίαση του προεδρείου του κόμματος για το βράδυ της Δευτέρας, προκειμένου να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα.

Αυξημένη συμμετοχή και ψήφος από την ηλικία των 16 ετών

Ιδιαίτερο στοιχείο των εκλογών αποτελεί η αναμενόμενη συμμετοχή, ενώ στο αρχικό κείμενο επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά επιτρέπεται η ψήφος σε άτομα ηλικίας 16 και 17 ετών.

Τα εκλογικά τμήματα παραμένουν ανοιχτά έως τις 18:00, με το τελικό αποτέλεσμα να αναμένεται να δώσει εικόνα για τη δύναμη των κομμάτων στα δύο κρατίδια.

Οι εκλογές στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία διεξάγονται σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική αντιπαράθεση στη Γερμανία εντείνεται. Η Αριστερά επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της, η AfD επιχειρεί να διατηρήσει τη δυναμική της και το CDU καλείται να αντιμετωπίσει τα μηνύματα που θα προκύψουν από τις κάλπες.

Το αποτέλεσμα των δύο κρατιδίων θα αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής αξιολόγησης, χωρίς να μπορεί από μόνο του να καθορίσει τη συνολική πορεία της γερμανικής κυβέρνησης.

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