Πόντοι στο δίπλωμα: Μετά από πόσο καιρό διαγράφονται;

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Μια κλήση της Τροχαίας μπορεί να αφήσει πίσω της περισσότερα από ένα χρηματικό πρόστιμο. Για τις παραβάσεις που εντάσσονται στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών, το γνωστό ΣΕΣΟ ή point system, καταχωρίζονται και βαθμοί ποινής στο μητρώο του οδηγού. Όσο αυτοί συγκεντρώνονται, τόσο πλησιάζει το ενδεχόμενο αφαίρεσης της άδειας οδήγησης. Οι συγκεκριμένοι βαθμοί, ωστόσο, δεν ακολουθούν τον οδηγό για πάντα. Προβλέπεται η διαγραφή τους με την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος, αρκεί να μην έχει προηγουμένως συμπληρωθεί το όριο που οδηγεί στην αφαίρεση του διπλώματος.

Πότε σβήνονται οι βαθμοί ποινής;

Ο γενικός κανόνας προβλέπει ότι κάθε καταχωρισμένη παράβαση διαγράφεται από το μητρώο του ΣΕΣΟ, μαζί με τους βαθμούς που τη συνοδεύουν, όταν συμπληρωθούν τρία χρόνια από την ημερομηνία βεβαίωσής της, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί το όριο των 25 βαθμών ποινής. Αυτό σημαίνει ότι η αφετηρία για τον υπολογισμό της τριετίας είναι συγκεκριμένη. Δεν συνδέεται με το πότε ο οδηγός πλήρωσε την κλήση ούτε με την αλλαγή του ημερολογιακού έτους. Χρειάζεται, όμως, προσοχή στη διατύπωση «σε τρία χρόνια διαγράφονται όλα». Κάθε παράβαση έχει τη δική της προθεσμία διαγραφής, ανάλογα με την ημερομηνία κατά την οποία βεβαιώθηκε. Δεν υπάρχει μια κοινή ημερομηνία κατά την οποία μηδενίζεται το σύνολο των βαθμών όλων των οδηγών.

Ένα παράδειγμα που ξεκαθαρίζει την τριετία

Ας υποθέσουμε ότι ένας οδηγός χρεώθηκε 5 βαθμούς ποινής στις 10 Μαΐου 2023 και στη συνέχεια άλλους 3 βαθμούς τον Δεκέμβριο του 2024. Οι πρώτοι πέντε διαγράφονται με τη συμπλήρωση της τριετίας, στις 10 Μαΐου 2026, εφόσον πληρούται η προϋπόθεση για το όριο των βαθμών. Οι επόμενοι τρεις παραμένουν μέχρι να συμπληρωθεί η δική τους τριετία, τον Δεκέμβριο του 2027. Επομένως, η διαγραφή της παλαιότερης παράβασης δεν παρασύρει και τη νεότερη. Αντίστοιχα, η καταχώριση μιας νέας παράβασης δεν ξεκινά από την αρχή την τριετία της προηγούμενης. Ο υπολογισμός γίνεται χωριστά για καθεμία.

Τι αλλάζει για τα οχήματα δημόσιας χρήσης;

Για παραβάσεις που διαπράττονται ενώ ο οδηγός οδηγεί όχημα δημόσιας χρήσης, προβλέπεται μικρότερο χρονικό διάστημα: δύο χρόνια από τη βεβαίωση της παράβασης, και πάλι υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει συμπληρωθεί το ανώτατο όριο βαθμών. Η λεπτομέρεια εδώ είναι ουσιαστική. Η διετία δεν αποτελεί γενική εξαίρεση για οποιονδήποτε διαθέτει επαγγελματική άδεια οδήγησης. Συνδέεται με το όχημα που οδηγούσε όταν έγινε η παράβαση. Συνεπώς, η επαγγελματική ιδιότητα από μόνη της δεν αρκεί για να θεωρήσει κάποιος ότι όλες οι παραβάσεις του διαγράφονται νωρίτερα.

Γιατί οι 25 βαθμοί αλλάζουν τα δεδομένα;

Η συμπλήρωση των 25 βαθμών ποινής ενεργοποιεί την αφαίρεση της άδειας οδήγησης μέσω του ΣΕΣΟ. Η δυνατότητα διαγραφής λόγω παρέλευσης της τριετίας προϋποθέτει ότι το συγκεκριμένο όριο δεν έχει ήδη συμπληρωθεί. Έτσι, ένας οδηγός που έφτασε τους 25 βαθμούς δεν μπορεί να στηρίζεται στην προσδοκία ότι μια παλιά παράβαση σύντομα θα «λήξει» και θα ακυρώσει τη διαδικασία. Η προϋπόθεση αυτή είναι που κάνει παραπλανητική την απλουστευτική αντίληψη ότι αρκεί να περάσουν τρία χρόνια για να ξεχαστούν τα πάντα.

Η διαγραφή πόντων δεν σβήνει κάθε συνέπεια

Ο νέος ΚΟΚ, Ν. 5209/2025, προβλέπει το ΣΕΣΟ στο άρθρο 110, το οποίο περιλαμβάνει και ειδικές διατάξεις για την υποτροπή. Για συγκεκριμένες σοβαρές παραβάσεις, η επανάληψή τους μέσα σε πέντε χρόνια μπορεί να επιφέρει αυστηρότερες κυρώσεις. Επομένως, η τριετής διαγραφή βαθμών και η πενταετία της υποτροπής είναι διαφορετικοί κανόνες. Η διαγραφή πόντων δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως γενικό σβήσιμο του ιστορικού για κάθε εφαρμογή του ΚΟΚ. Ούτε η συμπλήρωση των 25 βαθμών αποτελεί τη μοναδική περίπτωση στην οποία μπορεί να αφαιρεθεί ένα δίπλωμα.

Πώς βλέπεις πόσους πόντους έχεις;

Για να γνωρίζει ο οδηγός την καταγεγραμμένη κατάστασή του, υπάρχει στο gov.gr η υπηρεσία «Βεβαίωση βαθμών ποινής στο σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών (ΣΕΣΟ)». Μέσω αυτής μπορεί να λάβει βεβαίωση για τους βαθμούς που έχουν υπολογιστεί βάσει των καταχωρισμένων παραβάσεών του. Είναι ο πρακτικός τρόπος να ελέγξει την εικόνα του στο σύστημα, χωρίς να στηρίζεται αποκλειστικά στη μνήμη του ή σε πρόχειρους υπολογισμούς από παλιές κλήσεις.

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