Πάριος για Μαζωνάκη: «Αυτό ήταν το τραγούδι της ζωής σου» (Video)

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Με ένα τραγούδι, που έχει ξεχωριστή ιστορία, αποχεραίτησε ο Γιάννης Πάριος τον Γιώργο Μαζωνάκη, το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη.

Ο σπουδαίος ερμηνευτής διέκοψε για λίγο τη ροή της συναυλίας του για να μιλήσει για το «υπέροχο, τίμιο παιδί, που γνώριζε» και για να πει στο κοινό γιατί επέλεξε να του αφιερώσει ένα συγκεκριμένο τραγούδι.

«Επειδή τον γνώριζα, ήταν ένα υπέροχο, τίμιο παιδί. Είναι πιο σπουδαίο να εκτιμάς έναν άνθρωπο, πάρα να τον αγαπάς. Αυτόν τον άνθρωπο τον εκτιμούσα, γιατί ήταν ταλαιπωρημένος πολύ. Μου είχε πει “γράψε μου ένα τραγούδι Γιάννη”. “Θα σου γράψω” του λέω. Κάποιος κοινός μας φίλος, από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, μου το ζήτησε και του λέω “θα του γράψω”. Του γράφω. Του λέει (ο κοινός φίλος) “σου έχει γράψει ο Γιάννης ένα τραγούδι”. Λέει “το περιμένω να το ακούσω”. Επειδή είχε και άλλα στο μυαλό του, το ξέχασε. Ε, τι να κάνω κι εγώ, το έβαλα στον δικό μου δίσκο. Όταν πέρασε ο καιρός, το ακούει από μένα και λέει στον φίλο μου, τον κοινό μας φίλο, τον Σάββα “Πες στον Γιάννη ότι θέλω να το ξαναπω εγώ”. Του είπα “για σένα ήταν αυτό το τραγούδι, αυτό είναι το τραγούδι που ζήταγες”. Και όταν με ρώτησε ο Σάββας του είπα: “Να το πει ολόκληρο”», αποκάλυψε συγκινημένος.

«Έχω γράψει κι εγώ πολλά τραγούδια, αλλά αυτό το τραγούδι, επειδή ξέρω ότι ήταν το αγαπημένο του θα το πω…», είπε, τραγουδώντας το «Ποτέ ποτέ».

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