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20.09.2026 11:02

Τύφλα να’ χει ο Ζαχαράτος: Η viral μίμηση στο Tik Tok και η αντίδραση της Ματίνας Παγώνη (Video)

20.09.2026 11:02
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Viral έχει γίνει τα τελευταία 24ωρα η μίμηση της Ματίνας Παγώνη από τη φοιτήτρια της Παντείου Αλεξιάννα Παχή.

Το πρωί της Κυριακής, η νεαρή γυναίκα μίλησε στο ertnews και αποκάλυψε ότι η μίμηση δεν είναι κάτι που ξεκίνησε τώρα, αλλά έχει τις ρίζες της στην περίοδο της πανδημίας, όταν η Ματίνα Παγώνη βρισκόταν πολύ συχνά στην τηλεόραση.

«Δεν είναι κάτι πρόσφατο αυτή η μίμηση, είχα ξεκινήσει από τότε που είχαμε τον κορωνοϊό και την παρακολουθούσαμε συχνά. Τις προάλλες ήμουν στο σπίτι με την παρέα μου, έπαιζε στην τηλεόραση και λέω “θα σας κάνω τη φωνή”. Με έβγαλαν βίντεο και το ανέβασαν», εξήγησε.

H Αλεξιάννα Παχή εντυπωσίασε και τη Ματίνα Παγώνη που της είπε: «Εμένα με έχει κάνει και ο Ζαχαράτος, νομίζω τον πλησιάζεις. Μπράβο! Είσαι καταπληκτική. Ειλικρινά είσαι πολύ καλή. Ευχαριστώ».

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