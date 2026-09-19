Τηλεθέαση Παρασκευής: Οι «Αταίριαστοι» έπιασαν… «Ρετιρέ» στην πρωινή ζώνη

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Η εκπομπή του ΣΚΑΪ με τον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Ντσούνο ανέβηκε στην κορυφή της τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη της Παρασκευής, με το «Ρετιρέ» να έρχεται δεύτερο, σε απόσταση αναπνοής.

Σύμφωνα με τις ακαθάριστες μετρήσεις της Nielsen, στο δυναμικό κοινό η ενημερωτική εκπομπή του ΣΚΑΪ κατέγραψε 16,3% με τη σειρά του Mega δεύτερη με 15,4% να αποδεικνύει τη διαχρονική δυναμική της.

Ακολούθησε το «10 Παντού» με 13,4%, η «Πολυκατοικία» με 10,6% και οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 9,1%.

Στο γενικό σύνολο το δίδυμο του ΣΚΑΪ έπιασε το 24,8%, το «10 Παντού» 14,3%, οι «Οικογενειακές Ιστορίες» 14,9% και το «Ρετιρέ» 10,7%.

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