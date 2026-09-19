Τηλεθέαση Παρασκευής: Οι «Αταίριαστοι» έπιασαν… «Ρετιρέ» στην πρωινή ζώνη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Η εκπομπή του ΣΚΑΪ με τον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Ντσούνο ανέβηκε στην κορυφή της τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη της Παρασκευής, με το «Ρετιρέ» να έρχεται δεύτερο, σε απόσταση αναπνοής.
Σύμφωνα με τις ακαθάριστες μετρήσεις της Nielsen, στο δυναμικό κοινό η ενημερωτική εκπομπή του ΣΚΑΪ κατέγραψε 16,3% με τη σειρά του Mega δεύτερη με 15,4% να αποδεικνύει τη διαχρονική δυναμική της.
Ακολούθησε το «10 Παντού» με 13,4%, η «Πολυκατοικία» με 10,6% και οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 9,1%.
Στο γενικό σύνολο το δίδυμο του ΣΚΑΪ έπιασε το 24,8%, το «10 Παντού» 14,3%, οι «Οικογενειακές Ιστορίες» 14,9% και το «Ρετιρέ» 10,7%.
Διαβάστε επίσης:
Η Deutsche Welle ανακαλεί το κλείσιμο του ελληνόφωνου τμήματός της
Τηλεθέαση Σαββάτου: «Σάρωσε» το αφιέρωμα του MEGA στον Γιώργο Μαζωνάκη
Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.