search
ΣΑΒΒΑΤΟ 19.09.2026 15:30
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.09.2026 13:55

Τηλεθέαση Παρασκευής: Οι «Αταίριαστοι» έπιασαν… «Ρετιρέ» στην πρωινή ζώνη

19.09.2026 13:55
atairiastoi-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η εκπομπή του ΣΚΑΪ με τον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Ντσούνο ανέβηκε στην κορυφή της τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη της Παρασκευής, με το «Ρετιρέ» να έρχεται δεύτερο, σε απόσταση αναπνοής.

Σύμφωνα με τις ακαθάριστες μετρήσεις της Nielsen, στο δυναμικό κοινό η ενημερωτική εκπομπή του ΣΚΑΪ κατέγραψε 16,3% με τη σειρά του Mega δεύτερη με 15,4% να αποδεικνύει τη διαχρονική δυναμική της.

Ακολούθησε το «10 Παντού» με 13,4%, η «Πολυκατοικία» με 10,6% και οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 9,1%.

Στο γενικό σύνολο το δίδυμο του ΣΚΑΪ έπιασε το 24,8%, το «10 Παντού» 14,3%, οι «Οικογενειακές Ιστορίες» 14,9% και το «Ρετιρέ» 10,7%.

Διαβάστε επίσης:

Η Deutsche Welle ανακαλεί το κλείσιμο του ελληνόφωνου τμήματός της

Τηλεθέαση Σαββάτου: «Σάρωσε» το αφιέρωμα του MEGA στον Γιώργο Μαζωνάκη

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giatroi_pixabay
ΥΓΕΙΑ

MedWatch: Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα για ελέγχους ιδιωτικών ιατρείων – Τι αποκαλύπτει ο δημιουργός της

AI (1)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγάλη μπλόφα της AI: Όταν ο φόβος γίνεται σωσίβιο σωτηρίας για μια φούσκα που πάει να σκάσει

mercedes (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Mercedes-AMG CLA 45 των 680 ίππων έφτασε στην Ελλάδα: Πόσο κοστίζει;

pinakida1 (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πινακίδες κυκλοφορίας: Πλέον θα διαλέγουμε αριθμό και θα τα κάνουμε όλα online

latinopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η αναταραχή στην… Υπερδεξιά προβληματίζει τη ΝΔ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannitsis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γιαννίτσης: «Κακώς δεν έχουν μπει πολλοί άλλοι φυλακή» - Η σύγκριση Τσοχατζόπουλου με ΟΠΕΚΕΠΕ

rififi_alpha
MEDIA

Alpha: Ομοβροντία με «Ριφιφί» στον πόλεμο των 22.00 

kalpi-121
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Μακριά απο την αυτοδυναμία η ΝΔ, κλείνει την ψαλίδα με την ΕΛΑΣ το ΠΑΣΟΚ

Rejtan_at_Sejm_of_1773_by_Jan_Matejko,_1866
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Κύκλος 1ος: Οι γραμμές που χώρισαν τον κόσμο- 3ο μέρος: Μια χώρα εξαφανίζεται από τον χάρτη

akinita 554- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα στο μπλόκο της Εφορίας: Πώς ανοίγει ο δρόμος για πωλήσεις παρά τα χρέη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19.09.2026 15:30
giatroi_pixabay
ΥΓΕΙΑ

MedWatch: Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα για ελέγχους ιδιωτικών ιατρείων – Τι αποκαλύπτει ο δημιουργός της

AI (1)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγάλη μπλόφα της AI: Όταν ο φόβος γίνεται σωσίβιο σωτηρίας για μια φούσκα που πάει να σκάσει

mercedes (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Mercedes-AMG CLA 45 των 680 ίππων έφτασε στην Ελλάδα: Πόσο κοστίζει;

1 / 3