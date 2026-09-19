Αίγιο: Αγωνία για 16χρονη μαθήτρια που εξαφανίστηκε – Αγνοείται από την Τετάρτη

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 16χρονης μαθήτριας στο Αίγιο, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η ανήλικη, υπήκοος Αλβανίας, έφυγε από το σπίτι της το πρωί προκειμένου να πάει στο σχολείο της, όμως από τότε δεν επέστρεψε.

Οι γονείς της, ανησυχώντας για την τύχη της, ενημέρωσαν την Αστυνομία και δήλωσαν την εξαφάνισή της

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη της.

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