Σαουδική Αραβία: Φλόγες και καπνός κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ

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Φλόγες και ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού υψώνονται στον ουρανό από περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο AFP και το Reuters.
Σύμφωνα με πληροφορίες στόχος ήταν δύο δεξαμενές καυσίμων της Aramco, βόρεια του αεροδρομίου, καθώς και το κτήριο διακίνησης εμπορευμάτων του αεροδρομίου.
Διάδρομοι προσγείωσης – απογείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ είναι εκτός λειτουργίας σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Προς το παρόν την πληροφορία δεν έχει σχολιάσει η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας.
Στο μεταξύ τη νύκτα οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων που προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο αεροπορικής επίθεσης, ενώ λίγη ώρα αργότερα ακούστηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις.
Αυτή ήταν η πρώτη φορά που σημειώνονται εκρήξεις στο Ριάντ μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων με τους σιίτες αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.
Τον τελευταίο καιρό η Σαουδική Αραβία γίνεται στόχος κλιμακούμενων επιθέσεων από τους φιλοϊρανούς μαχητές που ελέγχουν μεγάλο τμήμα της γειτονικής Υεμένης και πρόσφατα κατέλαβαν περιοχές στις δυτικές ακτές της χώρας, στην Ερυθρά Θάλασσα, απωθώντας τις δυνάμεις τις διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης η οποία υποστηρίζεται από έναν συνασπισμό υπό το Ριάντ.
Ωστόσο, τα πλήγματα των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας είχαν μέχρι στιγμής ως κύριο στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις στον νότο ή κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας – μακριά από το Ριάντ, το οποίο δεν είχε απειληθεί από την επανέναρξη των εχθροπραξιών τον Ιούλιο.
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