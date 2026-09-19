Πρόκληση Μεντβέντεφ: «Τα ευρωπαϊκά καθάρματα καταλαβαίνουν μόνο την ωμή βία»

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Η Ευρώπη κατανοεί μόνο τη γλώσσα της «ισχύος», δήλωσε σήμερα ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, σχολιάζοντας τις ανησυχίες για την τύχη των περιουσιακών στοιχείων ευρωπαϊκών εταιρειών που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στη Ρωσία.

Η Γαλλία κάλεσε χθες Παρασκευή τη Μόσχα «να αναθεωρήσει» την απόφασή της να αναλάβει τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών Auchan, Nestlé και Lemana Pro (πρώην Leroy Merlin), μια απόφαση την οποία το Κρεμλίνο δικαιολόγησε λέγοντας ότι ανήκουν σε «μη φιλικές χώρες».

Σύμφωνα με διάταγμα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, τα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών αυτών θα μεταβιβασθούν «προσωρινά» στη ρωσική εταιρεία «L.E.V. Management».

Σήμερα, «όπως και πριν 100 χρόνια, τα ευρωπαϊκά καθάρματα καταλαβαίνουν μόνο την ωμή βία», ανέφερε στο Telegram ο Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας και ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος «Ενιαία Ρωσία».

«Διεξάγουν απευθείας πόλεμο εναντίον της Ρωσίας προσφέροντας στον εχθρό μας ό,τι μπορούν», περιλαμβανομένων πυραύλων, αλλά λένε «μην αγγίζετε τη Nestlé την Auchan κτλ., που τους αποφέρουν μεγάλα κέρδη», κατήγγειλε.

Από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022 και τις πρώτες οικονομικές κυρώσεις που επέβαλαν οι δυτικές χώρες εις βάρος της Ρωσίας πολλές πολυεθνικές αποχώρησαν από τη χώρα, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία κάποιων κατασχέθηκαν και στη συνέχεια μεταβιβάστηκαν σε ρωσικές εταιρείες.

Όμως κάποιες εταιρείες εξακολούθησαν να δραστηριοποιούνται στη Ρωσία, προκαλώντας συχνά τις έντονες επικρίσεις της Ουκρανίας και άλλων χωρών, οι οποίες τις κατηγόρησαν ότι με αυτόν τον τρόπο χρηματοδοτούν το ρωσικό κράτος και κατά συνέπεια τις πολεμικές προσπάθειες της Μόσχας.

Σύμφωνα με τον Μεντβέντεφ, οι ΗΠΑ – όπου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικύρωσε χθες Παρασκευή νόμο που προβλέπει νέες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας λόγω του πολέμου της στην Ουκρανία – πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο με την Ευρώπη.

«Όσοι βρίσκονται στην άλλη πλευρά του ωκεανού δεν κατανοούν επίσης παρά τη γλώσσα της άμεσης στρατιωτικής αποτροπής», εκτίμησε ο Μεντβέντεφ.

Σε αυτή τη γλώσσα «πρέπει να απαντάμε σε ρωσοφοβικές, απεχθείς ενέργειες, όπως το νομοσχέδιο του εκλιπόντος τρομοκράτη Γκράχαμ», υποστήριξε.

Ο νόμος αυτός, η πρώτη μεγάλη πρωτοβουλία του Κογκρέσου των ΗΠΑ εις βάρος της Ρωσίας μετά την επιστροφή Τραμπ στην προεδρία, στοχοθετεί κυρίως τον ρωσικό ενεργειακό τομέα. Φέρει το όνομα του βασικού εισηγητή του, του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ –ο οποίος πέθανε τον Ιούλιο–, ενός εκ των πιο ένθερμων υποστηρικτών της Ουκρανίας και σφοδρού επικριτή της Ρωσίας.

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