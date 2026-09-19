Βρετανία: Άναυδοι Γουίλιαμ και Χάρι από τις αποκαλύψεις του αδελφού της Νταϊάνα στο βιβλίο του 

Takeaways by to pontiki AI Ο κόμης Σπένσερ πρόκειται να κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister», τα οποία περιλαμβάνουν αμφιλεγόμενους ισχυρισμούς για τη βασιλική οικογένεια.

Ο συγγραφέας περιγράφει λεπτομέρειες για τη στάση του Καρόλου μετά τον θάνατο της Νταϊάνα και τις διαφωνίες τους σχετικά με την κηδεία της.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν ενημερώθηκε προηγουμένως για το περιεχόμενο του βιβλίου και εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με την ακρίβεια των προσωπικών αναμνήσεων του Σπένσερ.

Η κυκλοφορία του βιβλίου συνοδεύεται από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ παράλληλα η αστυνομία διερευνά την κλοπή αντιτύπων της ολλανδικής έκδοσης από φορτηγό.

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Ένα τριήμερο έχει απομείνει μέχρι την κυκλοφορία του βιβλίου «Swan Song: Diana, My Sister», τα απομνημονεύματα του κόμη Σπένσερ, αδελφού της πριγκίπισσας Νταϊάνα και το περιεχόμενό του έχει ήδη αρχίσει να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον γύρω από τη βασιλική οικογένεια.

Σχεδόν 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, στα αποσπάσματα που έχουν ήδη δημοσιευθεί, ο Τσαρλς Σπένσερ καταγράφει τη δική του εκδοχή για τις ημέρες που ακολούθησαν τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, αλλά και για τη σχέση της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο.

Ανάμεσα στους πιο αμφιλεγόμενους ισχυρισμούς του είναι η περιγραφή της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Κάρολο μετά την είδηση του θανάτου της Νταϊάνα.

Υποστηρίζει ότι ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας ακουγόταν, κατά τη δική του ανάμνηση, όχι και τόσο στεναχωρημένος αλλά ασυνήθιστα χαρούμενος και αφήνει να εννοηθεί ότι ίσως έβλεπε τον θάνατο της πρώην συζύγου του ως ευκαιρία να παντρευτεί την Καμίλα. Βέβαια πρόκειται για προσωπική ανάμνηση και ερμηνεία του Σπένσερ, την οποία το Παλάτι δεν έχει επιβεβαιώσει.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και όσα γράφει για την κηδεία της Νταϊάνα και την απόφαση να περπατήσουν ο Ουίλιαμ και ο Χάρι πίσω από το φέρετρό της. Ο Σπένσερ υποστηρίζει ότι δεν ήταν σύμφωνος με την παρουσία των δύο αγοριών, θεωρώντας ότι η διαδικασία θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για εκείνους, ενώ περιγράφει και την έντονη τηλεφωνική αντιπαράθεση με τον Κάρολο για το θέμα.

Τα αποσπάσματα από το βιβλίο έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αμφιλεγόμενα. Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Telegraph», αποκαλύφθηκε ότι ο κόμης Σπένσερ δεν προειδοποίησε τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, τον πρίγκιπα Χάρι ή το Παλάτι του Μπάκιγχαμ σχετικά με το περιεχόμενο των απομνημονευμάτων του.

Παρότι είχε ανακοινωθεί το τι έγραφε το βιβλίο, τα μέτρα ασφαλείας γύρω από αυτό ήταν τόσο αυστηρά, ώστε το χειρόγραφο δεν κοινοποιήθηκε εκ των προτέρων.

Επιπλέον, ο Γουίλιαμ, ο Χάρι, ο βασιλιάς Κάρολος και το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν προειδοποιήθηκαν για τους ισχυρισμούς που περιέχονται στις σελίδες του.

Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν ήδη την σπάνια δημόσια αντίδραση από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, καθώς όπως αναφέρει το hellomagazine, εκπρόσωπος του βασιλιά δήλωσε ότι, παρότι το Παλάτι δεν σχολιάζει συνήθως βιβλία, το πένθος μπορεί να επηρεάσει την κρίση και να διαμορφώσει τις αναμνήσεις με την πάροδο του χρόνου.

Το Swan Song αναμένεται πλέον με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο ίδιος ο Σπένσερ το παρουσιάζει ως μια προσωπική αφήγηση για τη ζωή και τον θάνατο της αδελφής του και ως προσπάθεια να αποκαταστήσει, όπως υποστηρίζει, ορισμένες αντιλήψεις γύρω από τη Νταϊάνα.

Παράλληλα, λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του, τέσσερα αντίτυπα της ολλανδικής έκδοσης του βιβλίου κλάπηκαν από φορτηγό στην Ολλανδία, ενώ η αστυνομία διερευνά την υπόθεση.

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