Συνταξιούχοι: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά – Η λίστα των δικαιούχων

Takeaways by to pontiki AI Ο ΕΦΚΑ προγραμματίζει νέο γύρο καταβολής αναδρομικών ποσών σε περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους, με το μέσο όρο των χρημάτων να φτάνει έως τις 3.000 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν συνταξιούχους με πάνω από 30 έτη ασφάλισης, των οποίων οι συντάξεις επανυπολογίστηκαν βάσει των βελτιωμένων συντελεστών αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020.

Το ύψος των αναδρομικών διαφέρει ανά δικαιούχο και εξαρτάται από τον χρόνο συνταξιοδότησης, τα έτη ασφάλισης και τις ετήσιες αυξήσεις που προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό.

Οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες οφείλονται κυρίως σε ελλείψεις φακέλων ή σε λάθη στα στοιχεία των πρώην ασφαλιστικών ταμείων και στις αρχικές αποφάσεις συνταξιοδότησης.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, οι κύριες συντάξεις έως 1.506 ευρώ θα απαλλαγούν οριστικά από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων μέσω της σταδιακής αύξησης των ορίων της.

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Nέος γύρος καταβολής αναδρομικών σε κατηγορίες συνταξιούχων θα γίνει το επόμενο διάστημα από τον ΕΦΚΑ.

Οι δικαιούχοι που θα λάβουν τα χρήματα, που φτάνουν έως τα 3.000 ευρώ, κατά μέσο όρο, είναι περισσότεροι από 35.000 και προέρχονται από όλα σχεδόν τα ασφαλιστικά ταμεία. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι όλοι οι δικαιούχοι δεν θα λάβουν το ίδιο ποσό, καθώς το ύψος του εξαρτάται από τον χρόνο συνταξιοδότησης και τα έτη ασφάλισης.

Eιδικότερα, το πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ «τρέχει» επανυπολογισμούς σε μηνιαία βάση για εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους. Ποιους αφορούν τα αναδρομικά; Πρόκειται για συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης (παλιοί και νέοι έως 30/9/2019), βάσει των βελτιωμένων συντελεστών αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020).

Οι πέντε κατηγορίες

Οι περισσότερες εκκρεμείς υποθέσεις αφορούν ασφαλισμένους των πρώην ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, ΙΚΑ και Δημοσίου, με τα πρωτεία να ανήκουν στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, με 12.092 εκκρεμείς υποθέσεις. Από κει και πέρα ακολουθεί το ΙΚΑ με 11.256 εκκρεμείς υποθέσεις, το Δημόσιο με σχεδόν 9.000 εκκρεμείς υποθέσεις, το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ με περίπου 1.500 εκκρεμείς υποθέσεις (1.420) και το ΤΑΠΟΤΕ μ 693.

Προτεραιότητα δίνεται στις περιπτώσεις που προκύπτουν αυξήσεις, ενώ μετά τον επανυπολογισμό της βασικής σύνταξης, επανυπολογίζονται αναδρομικά και οι ετήσιες αυξήσεις της περιόδου 2023-2026, δημιουργώντας έτσι την πρόσθετη μηνιαία διαφορά και τα ανάλογα αναδρομικά. Για παράδειγμα, συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα 989 ευρώ, μετά τον επανυπολογισμό μπορεί να φτάσει τα 1.047 ευρώ το μήνα, εισπράττοντας παράλληλα αναδρομικά 82 μηνών που φτάνουν τα 4.756 ευρώ.

Το ερώτημα που πλανάται είναι γιατί καθυστέρησαν οι επανυπολογισμοί; Η απάντηση είναι ότι έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις σε ορισμένους φακέλους ή λάθη στα στοιχεία των πρώην ασφαλιστικών ταμείων, αλλά και στις αρχικές αποφάσεις συνταξιοδότησης.

Σημειώνεται ότι στις 31 Ιουλίου πληρώθηκαν αναδρομικά σχεδόν 11 εκατ. ευρώ σε 6.264 συνταξιούχους, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 1.200 συνταξιούχοι αναπηρίας, μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους. Οι πληρωμές προέκυψαν από τον επανυπολογισμό των συντάξεων με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019, μετά τις μεταβολές που επηρέασαν τις συνταξιοδοτικές παροχές. Τα αναδρομικά αφορούσαν συνταξιούχους του πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ, του πρώην ΙΚΑ, καθώς και ασφαλισμένους φορέων που έχουν ενταχθεί στο πρώην ΙΚΑ.

Ποιες κύριες συντάξεις θα απαλλαγούν οριστικά από την Εισφορά Αλληλεγγύης

Nα πούμε ακόμα ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027, οι κύριες συντάξεις έως 1.506 ευρώ θα απαλλαγούν οριστικά από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Η κατάργηση επιτυγχάνεται έμμεσα, μέσω της αύξησης 2,6% που θα λάβουν οι κύριες συντάξεις, στα κατώτατα όρια επιβολής της ΕΑΣ από την αρχή του νέου έτους. Να θυμίσουμε ότι η τιμαριθμοποίηση της κλίμακας ΕΑΣ, δηλαδή η αύξηση των κατώτατων ορίων της κατά το ποσοστό της ετήσιας αύξησης των κύριων συντάξεων, ισχύει από το 2025, βάσει του ποσοστού αύξησης του πληθωρισμού και του ΑΕΠ στο προηγούμενο έτος, απαλλάσσοντας σταδιακά συνταξιούχους με χαμηλότερες κύριες συντάξεις κάθε χρόνο.

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