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19.09.2026 14:20

Βόλος: Τραυμάτισε σοβαρά ταξιτζή – Θα δικαστεί την Τρίτη

19.09.2026 14:20
odigos

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Tην πόρτα του Εισαγγελέα πέρασε σήμερα ο 31χρονος νταής που έσπασε το χέρι ενός οδηγού ταξί στον Βόλο, γιατί δεν θέλησε ο οδηγός να επιβιβάσει τον ίδιο και τον πατέρα του, καθώς είχαν σύστημα να μην πληρώνουν ποτέ και ηταν γνωστοί στην «πιάτσα» για φασαρίες και ζημιές.

Ο 53χρονος οδηγός ταξί δέχθηκε επίθεση από τον πατέρα και τον γιό στην περιοχή του Παλιού Κοιμητηρίου, στη Νέα Ιωνία με ξύλο, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο αριστερό του χέρι.

Χθες βράδυ συνελήφθησαν ο πατέρας και ο γιός που τραυμάτισε τον οδηγό ταξί και σήμερα οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα που αποφάσισε να κρατηθεί ο 31χρονος μέχρι την Τρίτη που θα γίνει το δικαστήριο.

Ο 48χρονος πατέρας που κατηγορείται , όπως επίσης και ο γιός του ότι δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών, ενώ αντιστάθηκε σθεναρά κατά την ακινητοποίησή του, εξυβρίζοντας και απειλώντας τους αστυνομικούς, αφέθηκε ελεύθερος, μέχρι την δίκη.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 19.09.2026 15:31
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