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Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2456
17/09/2026
19.09.2026 15:06

Η αναταραχή στην… Υπερδεξιά προβληματίζει τη ΝΔ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2456
17/09/2026
19.09.2026 15:06
latinopoulou

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Σε αναταραχή τελεί η «γαλάζια πολυκατοικία» (όπως την είχε ονοματίσει ο Γιώργος Καρατζαφέρης) μετά την άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπέρ της οποίας ψήφισαν η ΝΔ και η Ελληνική Λύση.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής πνέει μένεα κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, τον οποίο αποκάλεσε (Παραπολιτικά FM) «δεύτερο Πίνατ» και «συνεταιράκι του Κυριάκου Μητσοτάκη», που «στα δύσκολα πάντα βάζει πλάτη», ενώ υποστήριξε ότι «το θέλουν και οι δύο», όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία Ν.Δ. και Ελληνικής Λύσης.

Η κόντρα Λατινοπούλου – Βελόπουλου έρχεται από… μακριά – οι δύο τους έχουν ανταλλάξει βαρύτατους χαρακτηρισμούς –, ωστόσο αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η Πειραιώς παρακολουθεί με προσοχή τα τεκταινόμενα στα δεξιά της, καθώς από τη μία θεωρεί ότι οι ένθεν κακείθεν επιθέσεις αποδυναμώνουν και τα δύο κόμματα, τα οποία έχουν ισχυρή παρουσία στη βόρεια Ελλάδα, αλλά και από την άλλη προβληματίζεται, καθώς η αποδυνάμωση αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο φαίνεται ότι έρχεται με… φόρα.

Πώς το είχε πει ο Μάο Τσε Τουνγκ; «Μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση». Ή όχι και τόσο…

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