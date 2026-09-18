Βρεττού: Μόνο η ΕΛΑΣ μπορεί να ανατρέψει την σημερινή πραγματικότητα – Το ΠΑΣΟΚ είναι εγκλωβισμένο σε μικροκομματική στρατηγική

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Η Ρόζα Βρεττού μετά την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ, πέταξε «καρφιά» κατά της ηγεσίας και σχεδόν… ανακοίνωσε την προσχώρησή της στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Η πρώην βουλευτής Επικρατείας, είπε χαρακτηριστικά στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, ότι «μόνο η ΕΛ.Α.Σ. μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα γιατί το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να βρίσκεται εγκλωβισμένο σε μία μικροκομματική στρατηγική που είναι σε αναντιστοιχία με το αίσθημα των πολιτών»

«Με απασχολεί πάρα πολύ καιρό το τι συμβαίνει στο ΕΣΥ και πως το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να συλλάβει το τι συμβαίνει, και να έχει πολιτική αναφορά σε ένα χώρο τεράστιο από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού. Προσπάθησα κι εγώ και πολλοί ακόμα άνθρωποι που εργάζονται στο ΕΣΥ να το μεταφέρουμε στο ΠΑΣΟΚ ως πολιτική πραγματικότητα. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή εκτός από τις γενικές συμπαθείς προτάσεις δεν έχει καμία πρόταση σε ότι αφορά την συνολική ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ενώ το ΕΣΥ είναι δημιούργημα του ΠΑΣΟΚ» είπε χαρακτηριστικά συνεχίζοντας την χθεσινή κριτική κατά της Χ. Τρικούπη.

«Σε όλες τις συνεδριάσεις του τομέα υγείας, στους οποίους συμμετείχα, βρισκόμασταν στην θέση του να δικαιολογούμε γιατί πρέπει να ψηφίσουμε τα επιμέρους νομοσχέδια του Υπουργείου Υγείας στη Βουλή, αυτό προσωπικά με βρίσκει ως στρατηγική πάρα πολύ αντίθετη. Όπως ξέρετε εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που μισθοδοτείται ή μισθοδοτήθηκε ποτέ από το ΠΑΣΟΚ, ζω από τη δουλειά μου κατά συνέπεια διατηρώ την ελευθερία της επιλογής μου και αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει να κάνει κάθε πολιτικό στέλεχος και κάθε πολίτης ο οποίος συμμετέχει σε ένα κόμμα» πρόσθεσε η Ρ. Βρεττού.

Η βουλευτής συνεχίζοντας την κριτική κατά του ΠΑΣΟΚ, σχολίασε πως θα έπρεπε να ασχολείται με το «γιατί φεύγουν τα στελέχη και όχι να προσπαθεί να βρει προσωπικές στρατηγικές πίσω από κάθε θέση και ιδίως στη δική μου περίπτωση που είμαι ένας άνθρωπος που επί 30 χρόνια συμμετείχε στο ΠΑΣΟΚ αδιαλείπτως».

Κάπου εκεί ήρθε και η ατάκα της για την ΕΛΑΣ. «Μόνο το ΕΛ.Α.Σ., το κόμμα του κ. Τσίπρα μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα γιατί το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να βρίσκεται εγκλωβισμένο σε μία μικροκομματική στρατηγική που είναι σε αναντιστοιχία με το αίσθημα των πολιτών. Δηλαδή όταν το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να λέει “εγώ θα κερδίσω τον κ. Μητσοτάκη” ειλικρινά αναρωτιέμαι ποιος το ακούει αυτό».

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