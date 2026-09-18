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18.09.2026 10:21

Τον χαβά του ο Δρυμιώτης: Η ΝΔ μπορεί εύκολα να πάρει… 37%

18.09.2026 10:21
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Τι κι αν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη βελόνα να έχει… κολλήσει γύρω από το 28%, βία 30% για τη ΝΔ. Τι κι αν Μαξίμου και Πειραιώς προσπαθούν με κάθε τρόπο να επαναφέρουν στο… μαντρί το 13% που εγκατέλειψε τη «γαλάζια» παράταξη μεταξύ εθνικών εκλογών του ’23 και ευρωεκλογών του ’24. Τι κι αν επικρατεί «κόκκινος συναγερμός» για κρίσιμες κοινωνικές ομάδες που έχουν απομακρνθεί και δεν λένε να γυρίσουν.

Ο γνωστός δημοσιολογών, Ανδρέας Δρυμιώτης,… δεν χαμπαριάζει από αυτά. Αντιθέτως, μιλώντας στον ΣΚΑΪ τα έριξε για την… αναιμική εικόνα της ΝΔ στις δημοσκοπήσεις, λέγοντας ότι «με βάση αυτά που βλέπω, ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις ψηφίζει χαλαρά», προσθέτοντας, μάλιστα, ότι «η ΝΔ θα μπορούσε να πάρει 37% εύκολα στις εκλογές και να έχει και αυτοδυναμία».

Επίσης, σημείωσε ότι «ο Σαμαράς θα κάνει ζημιά στη ΝΔ, αλλά προσωπικά πιστεύω προσωρινή. Είχε πάρει 4,88% όταν είχε ιδρύσει την Πολιτική Άνοιξη, τότε που ήταν νέος, ήταν “μεσσίας”. Τώρα ίσως πάρει άλλο τόσο, αλλά εάν επαναληφθούν οι εκλογές, θα πάει κάτω από 3% και θα γίνει και ρεζίλι».

Τι να πούμε εμείς…

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