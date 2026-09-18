Κραουνάκης για θάνατο Μαζωνάκη: «Έσπασε η καρδιά μου – Καμιά φορά διαλέγουμε μόνοι μας τον δρόμο» (Video)

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Για τον πρόωρο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε ο Σταμάτης Κραουνάκης, εκφράζοντας τόσο τη θλίψη και την οδύνη του για τον χαμό του φίλου και συναδέλφου του όσο και το σοκ που ένιωσε όταν πληροφορήθηκε την είδηση.

Καλεσμένος στο «Studio στις 3», ο μουσικοσυνθέτης αναφέρθηκε στη συζήτηση που είχε με τον εκλιπόντα τραγουδιστή μια μόλις μέρα πριν εκείνος φύγει απροσδόκητα από τη ζωή, μιλώντας για εκείνον με λόγια συγκινητικά.

«Μου έσπασε η καρδιά. Μου έσπασε η καρδιά γιατί την προηγούμενη μέρα μιλάγαμε μια ώρα κανονικά. Και όταν έπεσε η είδηση την επόμενη, καταρχήν έπαθα σοκ. Δεν το πίστευα καθόλου. “Έλα ντε, ψέματα λέτε”. Θέλω να πω κάτι γι’ αυτό. Καμιά φορά διαλέγουμε μόνοι μας τον δρόμο. Αυτό», ανέφερε ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Στη συνέχεια, ο ίδιος αιφνιδίασε τους παρουσιαστές, κάνοντας μια προσωπική αναφορά στον θάνατό του.

«Εγώ ξέρω πότε θα πεθάνω και μάλλον όταν νιώσω ότι θα πεθάνω, θα το βουλώσω», είπε, με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο να του λέει: «Όχι, μην μας λες τέτοια. Ούτε δυσοίωνα ούτε τέτοια πράγματα».

«Ελπίζουμε ότι θα είναι πολλά, πολλά, πολλά χρόνια ακόμα», πρόσθεσε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου.

«Ε, όχι να μην μπορώ να συμπεριφερθώ. Εντάξει, όσο ακόμα περπατάνε τα πόδια μου και η καρδιά μου τραγουδάει, είμαι εντάξει» κατέληξε ο Σταμάτης Κραουνάκης.

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