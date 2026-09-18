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18.09.2026 11:25

Μητσοτάκης στον Τασούλα για πετρέλαιο θέρμανσης: Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα

18.09.2026 11:25
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Τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται και την ανάγκη ευρωπαϊκής παρέμβασης στο κόστος των καυσίμων έβαλε στο επίκεντρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα μία ημέρα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη απέναντι στις ενεργειακές πιέσεις.

«Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων», ανέφερε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι «το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα».

«Θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης», σημείωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «θα συνεχιστεί και η στήριξη στο diesel».

«Θα θέσω μετ’ επιτάσεως το θέμα του ΕΦΚ στην Ευρώπη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε αμέσως το ζήτημα του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ΕΦΚ χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη, αλλά προανήγγειλε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση.

«Θα θέσω μετ’ επιτάσεως το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», είπε, εξηγώντας ότι προσωρινή μείωση μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον συμφωνηθεί συνολική ευρωπαϊκή εξαίρεση στη φορολογία των ορυκτών καυσίμων. «Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες», υπογράμμισε.

«Η Ελλάδα είναι προστατευμένη στις πιέσεις των αγορών»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και δεύτερο μήνυμα, αυτή τη φορά για την αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα είναι προστατευμένη στις πιέσεις».

Στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η Ελλάδα δανείζεται χαμηλότερα από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιταλία, τέσσερις χώρες του G7, αποδίδοντας αυτή την εικόνα στη δημοσιονομική πειθαρχία.

Όπως σημείωσε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δημιουργεί πλεονάσματα και αποπληρώνει το δημόσιο χρέος, διατηρώντας παράλληλα αποθέματα για τη στήριξη της κοινωνίας.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 11:30
7090233
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Μητσοτάκης στον Τασούλα για πετρέλαιο θέρμανσης: Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα

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