Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι κεντρικοί δρόμοι θα είναι κλειστοί

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Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας από το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου έως το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, λόγω των εκδηλώσεων «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο», σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, από τις 20:00 του Σαββάτου έως τις 23:00 της Κυριακής, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σε κεντρικούς δρόμους, αφού θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων:

στην Αθηνάς , μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό,

, μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό, στην Καραγιώργη Σερβίας , σε όλο το μήκος της,

, σε όλο το μήκος της, στην Περικλέους , σε όλο το μήκος της,

, σε όλο το μήκος της, στην Αθηναΐδος , σε όλο το μήκος της,

, σε όλο το μήκος της, στην Αγίας Ειρήνης , σε όλο το μήκος της,

, σε όλο το μήκος της, στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων , μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού, στο ρεύμα προς Ερμού, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό,

, μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού, στο ρεύμα προς Ερμού, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό, στην Ερμού, μεταξύ των οδών Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς, στο ρεύμα προς Αθηνάς, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους δρόμους και πλατείες κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν πρόσθετα προβλήματα.

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