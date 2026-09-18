Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι κεντρικοί δρόμοι θα είναι κλειστοί

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Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας από το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου έως το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, λόγω των εκδηλώσεων «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο», σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.
Ειδικότερα, από τις 20:00 του Σαββάτου έως τις 23:00 της Κυριακής, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σε κεντρικούς δρόμους, αφού θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων:
Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους δρόμους και πλατείες κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν πρόσθετα προβλήματα.
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