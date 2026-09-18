Ηράκλειο: Προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο Εισαγγελέας μετά την αυτοκτονία 55χρονου στα Ενετικά Τείχη

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Προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση αυτοκτονίας του 55χρονου στο Ηράκλειο διέταξε εισαγγελέας.

Ο άνδρας έκανε βουτιά θανάτου από τα Ενετικά Τείχη χθες το βράδυ, ωστόσο υπάρχουν ερωτηματικά για την διαχείριση της υπόθεσής του, ιατρικά.

Η σύζυγος του 55χρονου είχε ζητήσει την παρέμβαση της αστυνομίας καθώς της έλεγε συνεχώς ότι θέλει να βάλει τέλος στην ζωή του. Οι αστυνομικοί τον πήγαν σε νοσοκομείο όπου τον εξέτασε ψυχίατρος, ο οποίος έκρινε ότι δεν υπήρχε λόγος να νοσηλευτεί. Λίγες ώρες μετά, έβαλε τέλος στη ζωή του…

Με αφορμή την διαχείριση της ψυχιατριατρικής του κατάστασης, ζητήθηκε να ερευνηθεί ενδελεχώς η υπόθεση και αναμένεται να πάει να καταθέσει τόσο το οικείο περιβάλλον του, όσοι και οι γιατροί στο νοσοκομείο όπου τον εξέτασαν.

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