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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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18.09.2026 12:35

Απίστευτη γκάφα στους Πανασιατικούς Αγώνες: Έπαιξαν τον ύμνο της Βόρειας Κορέας στους Νοτιοκορεάτες (Video)

18.09.2026 12:35
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Οι παίκτες χόκεϊ επί χόρτου της Νότιας Κορέας έμειναν… παγωτό την Παρασκευή, όταν ακούστηκε ο εθνικός ύμνος της Βόρειας Κορέας — αντί του δικού τους — πριν από έναν αγώνα εναντίον του Μπαγκλαντές στους Ασιατικούς Αγώνες.

Οι παίκτες της Νότιας Κορέας παρακολουθούσαν, χωρίς να ξέρουν πώς να αντιδράσουν. Πολλοί παίκτες της Νότιας Κορέας στάθηκαν προσοχή, κάποιοι πέρασαν τα χέρια τους στα μαλλιά τους, ενώ άλλοι ακούμπησαν το δεξί τους χέρι πάνω στην καρδιά τους καθώς ακουγόταν ο – λάθος – ύμνος. Οι διοργανωτές διόρθωσαν γρήγορα το πρόβλημα και έπαιξαν τον σωστό ύμνο.

Για την ιστορία, η Νότια Κορέα κέρδισε τον αγώνα με 5-0. Το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap της Νότιας Κορέας χαρακτήρισε την κατάσταση ως «αμήχανη γκάφα». «Στεκόμενοι με τα χέρια πάνω στην καρδιά μπροστά από την σημαία της Νότιας Κορέας, οι παίκτες της ομάδας δεν μπόρεσαν να κρύψουν την αμηχανία τους», ανέφερε το Yonhap.

«Συνειδητοποιώντας καθυστερημένα το λάθος, η οργανωτική επιτροπή έπαιξε πρώτα τον εθνικό ύμνο του Μπαγκλαντές και μετά αυτόν της Νότιας Κορέας», πρόσθεσε το Yonhap. «Ωστόσο, λόγω πίεσης χρόνου πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα, ο διαιτητής έδωσε εντολή στους παίκτες να ανταλλάξουν χαιρετισμούς ενώ ο εθνικός ύμνος της Νότιας Κορέας εξακολουθούσε να παίζει, αναγκάζοντας τους αθλητές της Νότιας Κορέας να ξεκινήσουν τον αγώνα χωρίς να μπορέσουν να τραγουδήσουν τον ύμνο».

Ορισμένοι αγώνες της διοργάνωσης έχουν διεξαχθεί πριν από την επίσημη έναρξη, προκειμένου να καλυφθεί το πυκνό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι από 11.000 αθλητές, αριθμός μεγαλύτερος από αυτόν των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 13:34
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