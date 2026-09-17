Νέο δικαστικό «χαστούκι» σε Λιόλιο: Δικαιώθηκαν 25 εργαζόμενοι της ΕΟΚ και χρέος 800.000 ευρώ

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Ο Βαγγέλης Λιόλιος… κατάφερε να βάλει φέσι στην ΕΟΚ ύψους 800.000 ευρώ καθώς υπέστη βαριά δικαστική ήττα από 25 εργαζόμενους της ομοσπονδίας του μπάσκετ.

Οι υπάλληλοι είχαν προσφύγει στον Άρειο Πάγο για την απομάκρυνσή τους και έτσι, διεκδικούν ποσό 800.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των νόμιμων τόκων.

Ο Λιόλιος με το που εκλέχθηκε από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν να μειώσει τους μισθούς σε αυτούς τους 25 υπαλλήλους κατά 30% επί του μισθού τους.

Αυτοί προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, με την υπόθεση να φτάνει στο εφετείο, το οποίος έβγαζε… λάδι τον πρόεδρο της ομοσπονδίας.

Ομως ο Άρειος Πάγος ήρθε τώρα να ανατρέψει το σκηνικό, με τον Λιόλιο να έχει υποστεί άλλη μία ήττα…

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