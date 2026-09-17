Αβραμόπουλος: Με υπόμνημα στη Βουλή ζητά την άρση της ασυλίας του – Αρνείται τις κατηγορίες, δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με τις βελγικές αρχές

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Υπόμνημα καταθέτει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης και ψηφοφορίας στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας του που αφορά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής έχει ήδη εισηγηθεί ομόφωνα την άρση της ασυλίας του, ενώ και ο πρώην επίτροπος ζητά από τη Βουλή να ανοίξει τον δρόμο για τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Όπως αναφέρει και στο υπόμνημα όμως, αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομη δραστηριότητα και ταυτόχρονα, αναφέρει ότι θα παρουσιαστεί ενώπιων των βελγικών αρχών.

Στο πολυσέλιδο υπόμνημά του ο βουλευτής της ΝΔ σημειώνει ότι δεν ζητά από τους βουλευτές να κρίνουν την ουσία της υπόθεσης, εν τούτοις επιχειρεί να απαντήσει στα ζητήματα που έχουν τεθεί από τις βελγικές αρχές. Καταρχάς, σε σχέση με τη συμμετοχή του στο Επίτιμο Συμβούλιο της Fight Impunity, της οργάνωσης που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Όπως υποστηρίζει, ο ρόλος του ήταν «αποκλειστικά τιμητικός και συμβουλευτικός», χωρίς εκτελεστικές, διοικητικές, οικονομικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες. Προσθέτει ότι πριν αναλάβει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είχε ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία για τους πρώην Επιτρόπους ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ οι αμοιβές που έλαβε ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, γνωστές στις ελληνικές αρχές και φορολογημένες.

Ο κ. Αβραμόπουλος επιμένει ακόμη ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Επίτιμο Συμβούλιο δεν γνώριζε ούτε είχε οποιαδήποτε ένδειξη για ενδεχόμενη παράνομη δραστηριότητα προσώπων που συνδέονταν με τη Fight Impunity. Απορρίπτει επίσης οποιαδήποτε ανάμειξή του σε άσκηση επιρροής υπέρ του Κατάρ ή άλλης τρίτης χώρας.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρεται ειδικά στο ζήτημα της απαλλαγής των πολιτών του Κατάρ από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου. Όπως υποστηρίζει, κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε πρότεινε ούτε ενέκρινε σχετική απαλλαγή, ενώ η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία προωθήθηκε το 2022, περίπου τρία χρόνια μετά την αποχώρησή του από την Επιτροπή.

«Θα προσέλθω οικειοθελώς στις βελγικές αρχές» – Γιατί δεν το έκανε από το 2025

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αναφέρει ότι έχει ήδη αποφασίσει να παρουσιαστεί οικειοθελώς ενώπιον των αρμόδιων βελγικών δικαστικών αρχών, προκειμένου να καταθέσει τα στοιχεία που διαθέτει και να απαντήσει στις ερωτήσεις τους. Σημειώνει ότι η προσέλευσή του έχει ήδη συμφωνηθεί και προγραμματιστεί, έπειτα από συνεννόηση των νομικών εκπροσώπων του με τις βελγικές αρχές κι εξηγεί τους λόγους που δεν προσήλθε σε πρώτο χρόνο, όταν οι βελγικές αρχές απεύθυναν πρόσκληση το 2025 προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της σχετικής έρευνας.

Αναφέρει συγκεκριμένα:

«Η μη μετάβασή μου κατά το χρόνο εκείνο δεν οφειλόταν σε πρόθεση φυγής, απόκρυψης ή αποφυγής της Δικαιοσύνης. Ακολούθησα τη νομική συμβουλή που μου δόθηκε, εν όψει και τον ζητημάτων που είχαν τεθεί σχετικά με τη βουλευτική μου ιδιότητα και την προβλεπόμενη θεσμική διαδικασία. Σε καμιά περίπτωση η στάση μου αυτή δεν πρέπει να θεωρηθεί ως άρνηση συνεργασίας με τις βελγικές δικαστικές αρχές».

Κλείνοντας το υπόμνημά του τονίζει πως δεν ζητεί προστασία από τη διερεύνηση, δηλώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με τις βελγικές αρχές και ζητά από την Ολομέλεια να παράσχει την άδεια του άρθρου 62 του Συντάγματος, ώστε να καταστεί δυνατή η «πλήρης και άμεση αποσαφήνιση της υπόθεσης».

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