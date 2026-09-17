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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

17.09.2026 11:27

Άρσεις ασυλίας Κωνσταντοπούλου – Αβραμόπουλου: Κανονικά η ψηφοφορία στην Ολομέλεια, παρά τα αιτήματα για αναβολή

17.09.2026 11:27
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Κανονικά θα γίνει η συζήτηση και ψηφοφορία στην Ολομέλεια – σε λίγη ώρα – για τις άρσεις ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν αιτήματα για αναβολή.

Σήμερα το πρωί γραπτό αίτημα για αναβολή υπέβαλλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζητώντας να προγραμματιστεί εκ νέου η συζήτηση και ψήφιση καθώς δεν μπορεί σήμερα να παραστεί λόγω των υποχρεώσεών της ως συνήγορος υπεράσπισης στη δίκη Βαλυράκη.

Το αίτημα απορρίφθηκε από τον Νικήτα Κακλαμάνη με την αιτιολογία ότι υπάρχει κίνδυνος παραγραφής δεδομένου ότι η δικογραφία διαβιβάστηκε στη Βουλή στα τέλη Ιουνίου και το Σώμα πρέπει να αποφασίσει εντός τριμήνου. Επομένως η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας της θα πραγματοποιηθεί κανονικά το μεσημέρι στις 12.00. 

Υπενθυμίζεται πως το εισαγγελικό αίτημα αφορά σε δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν μήνυσης του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση κατ’ εξακολούθηση. Η διαμάχη μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και του δημοσιογράφου πυροδοτήθηκε μετά από τις γνωστές καταγγελίες πρώην εργαζόμενης στο κόμμα για απλήρωτη εργασία και εργασιακό bullying.

Αίτημα και από Αβραμόπουλο

Επίσης, σύμφωνα με ενημέρωση του Νικήτα Κακλαμάνη, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και νυν βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Αβραμόπουλος του ζήτησε τηλεφωνικώς προ ολίγων ημερών, να αναβληθεί η σημερινή συζήτηση για την άρση της ασυλίας του μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές για το Qatargate. Η αναβολή ζητήθηκε, καθώς ο Δ. Αβραμόπουλος, σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο πρόεδρος της Βουλής, προτίθεται να παρουσιαστεί αυτοβούλως στις βελγικές αρχές τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Ο πρόεδρος της Βουλής απέρριψε κι αυτό το αίτημα, δεδομένου ότι και αυτή η δικογραφία διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο στα τέλη Ιουνίου, επομένως η ψηφοφορία θα διεξαχθεί κανονικά.

Ο βουλευτής της ΝΔ θα αποστείλει στους βουλευτές σχετικό υπόμνημα στο οποίο θα επισημαίνει πως ο ίδιος επιθυμεί την άρση της ασυλίας του.

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