«Δεν θα έμενα εκεί»: Η δήλωση Ταχιάου που άναψε φωτιές στην Κυψέλη – «Αν δεν μπορεί, να παραιτηθεί» απαντά ο Δούκας

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Πολιτική κόντρα με φόντο τις ρωγμές και τις καθιζήσεις σε πολυκατοικίες της Κυψέλης προκαλεί η δήλωση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου ότι ο ίδιος δεν θα νοίκιαζε σπίτι σε κάποιο από τα επίμαχα κτίρια.

Η τοποθέτηση του υφυπουργού προκάλεσε την έντονη αντίδραση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος, με ανάρτησή του, τον καλεί να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες του και να εγγυηθεί «με πράξεις» την ασφάλεια των κατοίκων.

Μάλιστα, ο δήμαρχος ανεβάζει τον πήχη της αντιπαράθεσης, σημειώνοντας πως «αν δεν μπορεί, να παραιτηθεί», ενώ υπογραμμίζει ότι «χρόνος κενός σε αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει».

Το ζήτημα αφορά τις πολυκατοικίες στην περιοχή όπου εκτελούνται εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό, με κατοίκους να καταγγέλλουν ρωγμές και καθιζήσεις. Το ΤΕΕ έχει επικεντρώσει την έρευνά του σε 14 κτίρια, ενώ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο ΑΝΤ1, οι ζημιές μπορούν να αποκατασταθούν.

Ο Χάρης Δούκας έχει προαναγγείλει ότι θα διαβιβάσει στον Εισαγγελέα πόρισμα μηχανικών που εξέτασαν τα επίμαχα κτίρια, ενώ αναμένεται και η έκθεση του ΤΕΕ.

Μέχρι να υπάρξουν τα τεχνικά πορίσματα, πάντως, η φράση του υφυπουργού «δεν θα νοίκιαζα κάποιο σπίτι εκεί» έχει ήδη μετατραπεί σε πολιτικό μπούμερανγκ.

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