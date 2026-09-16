Βουλευτής «καρφώνει» Τραμπ: «Ασυγκράτητος, ούρλιαζε σε μια ανεξέλεγκτη έκρηξη θυμού» για το Κέντρο Κένεντι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η βουλευτής που ηγείται μιας νομικής μάχης κατά των προσπαθειών του Ντόναλντ Τραμπ να προσθέσει στο Κέντρο Κένεντι το όνομά του, είπε ότι ο πρόεδρος είχε μια «έκρηξη θυμού» και την προσέβαλε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με το κλείσιμο του χώρου.

Το διοικητικό συμβούλιο που ελέγχεται από τον Τραμπ ψήφισε να κλείσει τον χώρο μέσα σε λίγες ώρες, αφότου ένας ομοσπονδιακός δικαστής εμπόδισε το ίδρυμα να προσπαθήσει να προσθέσει το όνομα του προέδρου στο κτίριο — ξανά — αφού τα μέλη πρότειναν να μετονομαστεί σε «Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι, ανακαινισμένο και αποκατεστημένο από τον Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Ο Τραμπ, ο οποίος αυτοδιορίστηκε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου πέρυσι, ανακοίνωσε στη συνέχεια στο Truth Social ότι το κτίριο θα κλείσει «άμεσα» και ότι δεν θα ξεκινήσει το πολυδιαφημισμένο έργο ανακαίνισης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, εκτός εάν τα δικαστήρια συμφωνήσουν να του επιτρέψουν να βάλει το όνομά του σε αυτό.

«Ξεσπάστηκε σε έκρηξη θυμού», δήλωσε στο MSNOW την Τρίτη το βράδυ η Δημοκρατική Βουλευτής Τζόις Μπίτι, μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ηγείται της νομικής διαμάχης. «Εννοώ, ας το πω απλά. Ήταν το πιο αντιεπαγγελματικό πράγμα που έχω δει ποτέ».

Για σχεδόν 10 λεπτά κατά τη διάρκεια της ωριαίας συνάντησης, ο Τραμπ ήταν «ασυγκράτητος» και «ούρλιαζε και ούρλιαζε», καθώς την χαρακτήριζε «χαζή», σύμφωνα με τη Μπίτι.

«Είπε, “Νομίζω ότι είσαι ανίκανη”. Και εγώ είπα, “Ξέρω ότι είσαι ανίκανος”», είπε η Μπίτι.

«Είπε ότι θα με θεωρούσε υπεύθυνη αν κάτι έπεφτε από το ταβάνι και σκότωνε κάποιον», είπε. «Είπα, “Σκοτώνετε ήδη κόσμο. Είμαστε σε πόλεμο. Έχουμε επίσης ανθρώπους που λιμοκτονούν. Αυτό κάνετε”».

Ο Τραμπ την κατηγόρησε ότι «δεν είχε κάνει ποτέ τίποτα» άλλο από το να καταθέσει αγωγή εναντίον του, σύμφωνα με τη Μπίτι.

«Του υπενθύμισα λοιπόν ότι είχε περισσότερες πτωχεύσεις από οποιονδήποτε άλλον στην αίθουσα», είπε στο MSNOW.

«Εννοώ, πραγματικά πήγε εκεί, επειδή δεν επρόκειτο να τον αφήσω», είπε στο δίκτυο. «Ήταν εκεί ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Δεν επρόκειτο να τον αφήσω να με εκφοβίσει».

Το διοικητικό συμβούλιο ψήφισε να κλείσει το κτίριο για επισκευές, αφού η κυβέρνηση Τραμπ δεν κατάφερε να πείσει έναν δικαστή ότι ο χώρος βρισκόταν σε δεινή οικονομική κατάσταση και δεν μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς το όνομά του στο κτίριο.

Σε δικαστικά έγγραφα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι ο χώρος παραστατικών τεχνών περιέρχεται σε «οικονομική καταστροφή» και επιδεινώνεται ραγδαία σε κατάσταση «τελικής παρακμής» — και ότι ο πρόεδρος είναι η «μοναδική ελπίδα» για την οικονομική και διαρθρωτική του επιβίωση.

Κάποια στιγμή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μάλιστα έθεσε την ιδέα της πλήρους κατεδάφισης του κτιρίου.

Διαβάστε επίσης:

Νεκρός σε ουκρανική επίθεση Ρώσος στρατηγός – Είχε παρασημοφορηθεί πρόσφατα για τη δράση του στην Ουκρανία

Allen Ginsberg: Πώς το ποίημα «Ουρλιαχτό» κατάργησε τη σκληρή λογοκρισία του Ψυχρού Πολέμου

Όταν οι AI Agents στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου – Ψέματα, συνωμοσίες, κλοπές και «δολοφονίες» σε προσομοίωση