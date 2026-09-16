Η ελληνική γειτονιά που αναδείχθηκε 3η πιο cool στον κόσμο

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Ο Νέος Κόσμος είναι η τρίτη πιο κουλ γειτονιά στον κόσμο, σύμφωνα με την κατάταξη του Time Out.

Το ταξιδιωτικό περιοδικό επισημαίνει ότι ο Νέος Κόσμος έχει γίνει αθόρυβα μία από τις πιο συναρπαστικές γειτονιές της Αθήνας χωρίς να χάσει τη φυσιογνωμία του. Την ομορφιά του για χρόνια επισκίαζαν το Παγκράτι και το Κουκάκι, αλλά τώρα κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει.

Νέοι καλλιτέχνες, οικογένειες μεταναστών, φοιτητές και ανεξάρτητα μαγαζιά έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή, δίνοντας ζωντάνια και ποικιλομορφία. Ξεχωριστή μνεία γίνεται στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, που αναδεικνύει τη δουλειά Ελλήνων καλλιτεχνών στο εξωτερικό.Οι παραδοσιακές ταβέρνες, τα hot νέα εστιατόρια, τα καφέ-μπαρ και οι φούρνοι θα κρατήσουν τις μέρες των επισκεπτών γεμάτες.

Οι 40 πιο cool γειτονιές στον κόσμο

Jongno 3-ga, Σεούλ, Νότια Κορέα

Συνοικία L’Ocean, Ραμπάτ, Μαρόκο

Νέος Κόσμος, Αθήνα, Ελλάδα

Τσάιναταουν, Λος Άντζελες, ΗΠΑ

Govanhill, Γκλάσκωβη, Σκωτία

Kitakagaya, Οσάκα, Ιαπωνία

Chapinero Alto, Μπογκοτά, Κολομβία

Koenji, Τόκιο, Ιαπωνία

Κέντρο (Downtown), Σεντ Κάθαρινς, Οντάριο, Καναδάς

Esquilino, Ρώμη, Ιταλία

Russafa, Βαλένθια, Ισπανία

Tân Định, Πόλη Χο Τσι Μινχ, Βιετνάμ

São Bento, Λισαβόνα, Πορτογαλία

Talat Noi, Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

Slakthusområdet, Στοκχόλμη, Σουηδία

Humayunpur, Δελχί, Ινδία

Laranjeiras, Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

West Town, Σικάγο, ΗΠΑ

Rákóczi tér, Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Jalan Besar, Σιγκαπούρη

Crooswijk, Ρότερνταμ, Ολλανδία

Chacagiales, Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

Bandra West, Μουμπάι, Ινδία

Cathedral Quarter, Μπέλφαστ, Ηνωμένο Βασίλειο

República, Σάο Πάολο, Βραζιλία

Changning, Σανγκάη, Κίνα

Oost, Άμστερνταμ, Ολλανδία

Financial District, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

New Farm, Μπρίσμπεϊν, Αυστραλία

Quartier d’Aligre, Παρίσι, Γαλλία

Kalk Bay, Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική

North Hobart, Χόμπαρτ, Αυστραλία

Newington Green, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Yulin, Τσενγκντού, Κίνα

Mount Pleasant, Βανκούβερ, Καναδάς

Ιστορικό Κέντρο (Centro Histórico), Λίμα, Περού

Boavista, Πόρτο, Πορτογαλία

Starstreet Precinct, Χονγκ Κονγκ

South Melbourne, Μελβούρνη, Αυστραλία

Distillery District, Λέξινγκτον, ΗΠΑ

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