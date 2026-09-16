Η ελληνική γειτονιά που αναδείχθηκε 3η πιο cool στον κόσμο

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Ο Νέος Κόσμος είναι η τρίτη πιο κουλ γειτονιά στον κόσμο, σύμφωνα με την κατάταξη του Time Out.
Το ταξιδιωτικό περιοδικό επισημαίνει ότι ο Νέος Κόσμος έχει γίνει αθόρυβα μία από τις πιο συναρπαστικές γειτονιές της Αθήνας χωρίς να χάσει τη φυσιογνωμία του. Την ομορφιά του για χρόνια επισκίαζαν το Παγκράτι και το Κουκάκι, αλλά τώρα κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει.
Νέοι καλλιτέχνες, οικογένειες μεταναστών, φοιτητές και ανεξάρτητα μαγαζιά έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή, δίνοντας ζωντάνια και ποικιλομορφία. Ξεχωριστή μνεία γίνεται στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, που αναδεικνύει τη δουλειά Ελλήνων καλλιτεχνών στο εξωτερικό.Οι παραδοσιακές ταβέρνες, τα hot νέα εστιατόρια, τα καφέ-μπαρ και οι φούρνοι θα κρατήσουν τις μέρες των επισκεπτών γεμάτες.
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