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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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16.09.2026 20:10

Το ΥΠΕΞ απάντησε στις προκλητικές δηλώσεις Φιντάν: «Οξύμωρο να μιλούν για απειλή, όταν ισχύει το Casus Βelli»

16.09.2026 20:10
ypex

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Στις δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά, απάντησε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, με τον εκπρόσωπο του υπουργείου, Παναγιώτη Γιαννακούλια, να τοποθετείται σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου.

Απαντώντας στις κατηγορίες περί αποσταθεροποίησης, ο κ. Γιαννακούλιας ξεκαθάρισε το αυτόνομο πλαίσιο άσκησης της ελληνικής διπλωματίας: «Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται. Iσχυρισμοί περί δήθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν».

Συμπλήρωσε μάλιστα κατηγορηματικά ότι «η Ελλάδα διασφαλίζει, όπως κάθε χώρα, την άμυνα και την ασφάλεια του συνόλου της επικράτειάς της».

Περνώντας στο σκέλος των τουρκικών αξιώσεων για το καθεστώς των νησιών, ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ απέρριψε πλήρως τη σχετική επιχειρηματολογία:

«Οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών του Αιγαίου στερούνται νομικού ερείσματος στο Διεθνές Δίκαιο και έχουν κατ’ επανάληψη απορριφθεί κατηγορηματικά στο σύνολό τους. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται με σαφήνεια από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες. Η Ελλάδα, ως κυρίαρχο κράτος, δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφαίρετο δικαίωμα της σε νόμιμη άμυνα».

Την ίδια ώρα, καυτηρίασε το οξύμωρο της τουρκικής ρητορικής περί «απειλής», φέρνοντας στο προσκήνιο το ισχύον casus belli: «Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως “απειλής” είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμωρος, όταν, κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου,η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου (casus belli) κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος».

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννακούλια, η προοπτική του διαλόγου παραμένει ανοιχτή, υπό σαφείς ωστόσο όρους: «Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις σχέσεις καλής γειτονίας και στον διάλογο, που όμως προϋποθέτουν πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και αποχή από απειλές και αβάσιμες διεκδικήσεις».

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