Θρίλερ στη Βρετανία με την εξαφάνιση 3χρονου αγοριού: Σορός παιδιού βρέθηκε σε λίμνη στην περιοχή όπου επικεντρώνονται οι έρευνες

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Σορός μικρού παιδιού εντοπίστηκε σε λίμνη στη Βρετανία, στην περιοχή όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη οι έρευνες για τον 3χρονο Νόα Γουντ, ο οποίος εξαφανίστηκε από παιδική χαρά το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, σύμφωνα με το Sky News.

Το αγοράκι, που είναι κωφάλαλο και στο φάσμα του αυτισμού, είχε θεαθεί για τελευταία φορά περίπου στις 15:00. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις τοπικές Αρχές, εκτιμάται ότι είχε τρέξει από την παιδική χαρά σε στενό δρόμο, με κατεύθυνση προς κοντινό συγκρότημα κατοικιών.

Στην έρευνα συμμετέχουν εκατοντάδες εθελοντές, αστυνομικοί, ελικόπτερα και στελέχη της ακτοφυλακής, με περισσότερους από 1.000 ανθρώπους να έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό του. Όταν η αστυνομία ενημέρωσε τους εθελοντές για την τελευταία εξέλιξη, αρκετοί ξέσπασαν σε κλάματα, καθώς το κλίμα στην περιοχή είναι ιδιαίτερα βαρύ.

Σε λίμνη της περιοχής εντοπίστηκε η σορός

Ο επικεφαλής της αστυνομικής επιχείρησης, Τομ Πιρς, γνωστοποίησε ότι η σορός βρέθηκε στη λίμνη Decoy Pond, στο χωριό Μπράνθαμ, όπου είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες.

«Η επίσημη ταυτοποίηση δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, ωστόσο η οικογένεια του Νόα Γουντ έχει ενημερωθεί για αυτή την εξέλιξη», δήλωσε.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι ο εντοπισμός της σορού «δεν αντιμετωπίζεται επί του παρόντος ως ύποπτος», ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι συνθήκες του θανάτου και η έρευνα συνεχίζεται.

Πλέον αναμένεται η επίσημη ταυτοποίηση, αλλά και η ολοκλήρωση των ερευνών που θα βοηθήσουν τις Αρχές να διαπιστώσουν τι συνέβη μετά την εξαφάνιση του 3χρονου.

Η εξαφάνιση από την παιδική χαρά

Ο Νόα είχε απομακρυνθεί από τον παππού του ενώ βρισκόταν στην παιδική χαρά της οδού Merriam Close.

Όπως έχουν αναφέρει οι Αρχές, το παιδί κινήθηκε τρέχοντας προς ένα στενό δρομάκι δίπλα στην παιδική χαρά και κατευθύνθηκε προς έναν νεόδμητο οικισμό, πριν χαθούν τα ίχνη του.

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