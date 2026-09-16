CBS: Δημοσιοποιεί φωτογραφίες από τις ζημιές σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή – Ζημιές σε εξοπλισμό αξίας 3,7 δισ. δολαρίων

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Ένα κατεστραμμένο αεροσκάφος, σκισμένα αντίσκηνα, διαλυμένα παραπήγματα: οι ιρανικοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που τράβηξαν Αμερικανοί στρατιώτες και προβλήθηκαν από το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News.

Οι φωτογραφίες που προέρχονται από μια βάση στη Σαουδική Αραβία και δύο άλλες στο Κουβέιτ, στάλθηκαν στο αμερικανικό μέσο από μέλη των ενόπλων δυνάμεων που ζήτησαν να μην αποκαλυφθούν τα ονόματά τους.

Αχρονολόγητη φωτογραφία αεροπλάνου που υπέστη ζημιές από ιρανικές επιδρομές στην αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία/CBS

«Πρόκειται για σοβαρές ζημιές στις βάσεις μας, για τις οποίες δεν ενημερώθηκε το αμερικανικό κοινό», είπε η μία από αυτές τις πηγές στο CBS. «Παραμένουμε εκεί, με κλειστά τα μάτια, να μας χτυπούν κατάμουτρα», πρόσθεσε.

Συνέπειες της ιρανικής επίθεσης στο στρατόπεδο Μπιούρινγκ, Κουβέιτ, φωτογραφία χωρίς ημερομηνία/CBS

Ο γενικός επιθεωρητής του Πενταγώνου, σε μια έκθεση του τη Δευτέρα, εξήγησε ότι η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) είχε αναφέρει τις σημαντικές ζημιές στις αμερικανικές εγκαταστάσεις. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι τα ιρανικά πλήγματα «προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες κτίρια και υποδομές στις αμερικανικές βάσεις του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Ιράκ, του Ομάν και της Ιορδανίας».

Αχρονολόγητη φωτογραφία ρυμουλκούμενων που καταστράφηκαν από ιρανική επίθεση, Στρατόπεδο Μπιούρινγκ, Κουβέιτ/CBS

«Δεκάδες αμερικανικά αεροσκάφη καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές», πρόσθεσε.

Ο γενικός επιθεωρητής του Υπουργείου Άμυνας δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα μια νέα έκθεση για τον πόλεμο στο Ιράν, η οποία αποκάλυψε «απώλειες σε εξοπλισμό» αξίας έως και 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων — συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 60 αεροσκαφών.

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