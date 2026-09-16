«Η Νταϊάνα θα ξεχαστεί σύντομα» – Η βεβαιότητα του Καρόλου μετά τον θάνατό της και ο τρομερός καυγάς με τον αδελφό της

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Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ φέρεται να είπε στον αδελφό της πριγκίπισσας Νταϊάνα ότι θα την ξεχνούσαν «αρκετά σύντομα» σε ένα φρικτό τηλεφώνημα μετά τον θάνατό της το 1997.

Ο Τσαρλς Σπένσερ, ο 9ος Κόμης Σπένσερ, αναφέρει λεπτομερώς στα επερχόμενα απομνημονεύματα του με τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister», ότι ο μονάρχης φέρεται να εξέφρασε την «συσσωρευμένη περιφρόνησή του για την Νταϊάνα» μετά τον θάνατο της τότε Πριγκίπισσας της Ουαλίας σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι.

«Εξαπέλυσε από το τηλέφωνο αυτό που πάντα θεωρούσα ως την συσσωρευμένη περιφρόνησή του για την Νταϊάνα, και τον τρόμο του που ο κόσμος συγκλονίστηκε τόσο πολύ από τον θάνατό της», ισχυρίστηκε ο Σπένσερ, σύμφωνα με ένα απόσπασμα που έλαβε η Daily Mail. «”Να είστε σίγουροι”», ψέλλισε, «θα την ξεχάσουμε σύντομα!».

Ο Σπένσερ θυμήθηκε ότι ήταν πολύ «έκπληκτος» για να απαντήσει στα φερόμενα σχόλια του Καρόλου.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μόλις το είπες αυτό», είπε ο Σπένσερ στον Κάρολο, τώρα 77 ετών, πριν κλείσει το τηλέφωνο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, το βιβλίο του Σπένσερ θα εμβαθύνει επίσης στον γάμο της Νταϊάνα και την παραμυθένια τελετή το 1981 στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο.

Ο συγγραφέας εξερευνά επίσης τον αποτυχημένο γάμο των πρώην συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των εξωσυζυγικών σχέσεων που οδήγησαν στο θυελλώδες διαζύγιό τους το 1996, ένα χρόνο πριν η Νταϊάνα πεθάνει σε ηλικία 36 ετών.

Το όχημα της Νταϊάνα συνετρίβη μέσα στη σήραγγα Pont de l’Alma του Παρισιού, αφού καταδιώχθηκε από παπαράτσι. Η Νταϊάνα, μαζί με τον φίλο της, Ντόντι Φαγιέντ, και τον οδηγό Ανρί Πολ, σκοτώθηκαν επίσης.

Ο Σπένσερ έγραψε επίσης για την κηδεία της Νταϊάνα στο Αββαείο του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο στις 6 Σεπτεμβρίου 1997, και πώς φέρεται να έλαβε ένα τηλεφώνημα μέρες νωρίτερα από τον βοηθό της Βασίλισσας Ελισάβετ, ο οποίος επέμενε ότι οι γιοι της Νταϊάνα και του Καρόλου, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι, δεν θα συμμετείχαν στην πομπή.

«Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», φέρεται να είπε ο Σπένσερ στον βοηθό.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ουίλιαμ και ο Χάρι, οι οποίοι ήταν 15 και 12 ετών αντίστοιχα, συνόδευσαν τον Σπένσερ, μαζί με τον Κάρολο και τον Φίλιππο, κατά τη διάρκεια της νεκρώσιμης πομπής.

Τα αποκαλυπτικά απομνημονεύματα του Σπένσερ θα κυκλοφορήσουν στις 22 Σεπτεμβρίου.

Πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου, φέρεται να κλάπηκαν τέσσερα αντίτυπα από ένα φορτηγό που κατευθυνόταν σε μια αποθήκη για διανομή στην Ολλανδία.

Ο οδηγός είχε παρκάρει το αυτοκίνητο όλη τη νύχτα και ξύπνησε ακούγοντας μια διάρρηξη.

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