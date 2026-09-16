Massive Attack για Εντ Σίραν: Η «ουδετερότητα» μπροστά στη σφαγή περισσότερων από 20.000 παιδιών δεν μπορεί ποτέ να είναι ουδετερότητα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οι Massive Attack πήραν θέση σχετικά με την απόφαση να απολυθεί από την περιοδεία του Εντ Σίραν ο ράπερ Macklemore, λόγω των σχολίων του επί σκηνής υπέρ της Παλαιστίνης.

Το θρυλικό συγκρότημα μοιράστηκε τη θέση του για την κατάσταση και έδειξε υποστήριξη στον Macklemore, ενώ επέκρινε τον Εντ Σίραν για την «ουδετερότητά» του.

Αναρτώντας στο Instagram, το συγκρότημα μοιράστηκε: «Η ψυχαγωγία δεν μπορεί ποτέ να είναι μεγαλύτερη από την αντίσταση στο απαρτχάιντ και τη γενοκτονία των συνανθρώπων μας. Η “ουδετερότητα” απέναντι στη σφαγή περισσότερων από 20.000 παιδιών δεν μπορεί ποτέ να είναι ουδετερότητα».

Είπαν επίσης ότι «κανένας καλλιτέχνης δεν πρέπει να ανέχεται τη λογοκρισία ενός άλλου καλλιτέχνη, όσα εκατομμύρια δολάρια κι αν διακυβεύονται» και ότι «το κύμα σιωπής του κράτους, των εταιρειών και των μέσων ενημέρωσης που επέτρεψε να λάβει χώρα μια γενοκτονία επιδιώκει να εξαναγκάσει καλλιτέχνες και ηθοποιούς υψηλού προφίλ σε αυτή τη σιωπή».

Καταλήγοντας, πρόσθεσαν ότι «εκφράζουν την αλληλεγγύη τους με όλους τους καλλιτέχνες που διακινδυνεύουν την καριέρα τους για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού και ενάντια στην παράνομη κατοχή, το απαρτχάιντ, τα εγκλήματα πολέμου και τη συνεχιζόμενη γενοκτονία που διαπράττει το Κράτος του Ισραήλ».

Οι Massive Attack έχουν εκφράσει ένθερμα την υποστήριξή τους προς την Παλαιστίνη εδώ και χρόνια και έχουν μποϊκοτάρει τις εμφανίσεις τους στο Ισραήλ από το 1999.

Νωρίτερα φέτος, ο Ρόμπερτ Ντελ Νάγια ήταν μεταξύ των περισσότερων από 500 ατόμων που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο Λονδίνο κατά της απαγόρευσης της Δράσης για την Παλαιστίνη. Αργότερα επέκρινε τη «δρακόντεια» αντίδραση της κυβέρνησης και χαρακτήρισε τη σύλληψή του «παράνομη».

Τον Φεβρουάριο, οι Massive Attack απάντησαν στην αρχική απαγόρευση της Palestine Action που κρίθηκε παράνομη από το Ανώτατο Δικαστήριο, ισχυριζόμενο ότι ο τότε πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ «ήθελε να τιμωρήσει όσους έκαναν ορατή τη συνενοχή τους σε μια γενοκτονία».

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, έδωσαν παραστάσεις στο Star Theatre στη Σιγκαπούρη, κρατώντας την παλαιστινιακή σημαία πάνω από τα κεφάλια τους στη σκηνή και συμμετέχοντας σε συναυλίες με το κοινό που φώναζαν «Ελεύθερη Παλαιστίνη».

Δύο μέλη του συγκροτήματος, τα οποία δεν κατονομάζονται, έλαβαν στη συνέχεια «αυστηρές προειδοποιήσεις» και τους απαγορεύτηκε η επανείσοδος στη Σιγκαπούρη, ενώ οι αρχές δήλωσαν ότι δεν θα εγκρίνουν καμία μελλοντική αίτηση για εμφάνιση του συγκροτήματος στη χώρα.

Συνέχισαν ισχυριζόμενοι ότι ολόκληρη η μπάντα τους συνελήφθη και ότι σε μερικούς από αυτούς κατασχέθηκαν τα διαβατήριά τους στη Σιγκαπούρη, αφού επέδειξαν την παλαιστινιακή σημαία στη σκηνή.

Ο Σίραν δεν έχει ακόμη απαντήσει στην αποχώρηση των support acts ή στα σχόλια τόσο των Massive Attack όσο και του Roger Waters.

Διαβάστε επίσης:

Γιάννης Βαρδής για Μαζωνάκη: «Γεια σου ωραίε τύπε – Με στοιχειώνει η σκέψη σου, ακούω μόνο τα τραγούδια σου» (Video)

Η Χριστίνα Παππά «καρφώνει» επώνυμους ματαιόδοξους: Γιατροί, πολιτικοί και καλλιτέχνες έχουν πάει στο ιατρείο στο Κολωνάκι – «Πίνουν νερό στο όνομά τους» (Video)

Νταϊάνα: Μυστήριο με την κλοπή του βιβλίου του αδελφού της, που υπόσχεται βαριές αποκαλύψεις για τον Κάρολο