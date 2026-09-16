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16.09.2026 14:56

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αγροτοδασική στο Κολχικό Λαγκαδά, σηκώθηκαν τα εναέρια

16.09.2026 14:56
Pyrosvestiko elikoptero
φωτογραφία αρχείου

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 2 μ.μ. και άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη για την αεροπυρόσβεση.

Το έργο τον πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά. Η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, ενώ το επιχειρησιακό κέντρο της πυροσβεστικής λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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