Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αγροτοδασική στο Κολχικό Λαγκαδά, σηκώθηκαν τα εναέρια

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 2 μ.μ. και άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη για την αεροπυρόσβεση.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2026

Το έργο τον πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά. Η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, ενώ το επιχειρησιακό κέντρο της πυροσβεστικής λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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