Θάνατος Μαζωνάκη: Το ΕΚΑΒ διαψεύδει τους ισχυρισμούς των προφυλακισμένων γιατρών – «Βρισκόταν ήδη σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και ασυστολία»

Takeaways by to pontiki AI Το ΕΚΑΒ απάντησε σε ισχυρισμούς για πλημμελή αντιμετώπιση του περιστατικού του Γιώργου Μαζωνάκη, επισημαίνοντας την άμεση ανταπόκριση των δυνάμεών του εντός πέντε λεπτών.

Οι διασώστες εφάρμοσαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρησιμοποίησαν τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό αμέσως μόλις διαπίστωσαν την καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Σχετικά με τη χρήση ειδικής καρέκλας διακομιδής, το ΕΚΑΒ διευκρίνισε ότι η επιλογή υπαγορεύτηκε από τις περιορισμένες διαστάσεις του ανελκυστήρα και της σκάλας στο κτίριο, που καθιστούσαν αδύνατη τη χρήση φορείου.

Οι προσπάθειες αναζωογόνησης συνεχίστηκαν κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς του ασθενούς προς το νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ».

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Διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το περιστατικό του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσε το ΕΚΑΒ, με αφορμή αναφορές που αφορούν την ανταπόκριση των διασωστών και κυρίως τους ισχυρισμούς των κατηγορούμενων γιατρών περί πλημμελούς αντιμετώπισης του περιστατικού από τους διασώστες.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, στο περιστατικό κινητοποιήθηκαν μοτοσυκλέτα Άμεσης Επέμβασης και ασθενοφόρο, με τις πρώτες δυνάμεις να φτάνουν στο σημείο εντός πέντε λεπτών από την κλήση.

Όπως αναφέρεται, οι διασώστες διέθεταν τον απαραίτητο εξοπλισμό επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, μεταξύ άλλων απινιδωτή και εξοπλισμό παροχής οξυγόνου.

Κατά την άφιξή τους, διαπίστωσαν ότι ο ασθενής βρισκόταν σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και ασυστολία, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί για πόσο χρονικό διάστημα είχε ήδη περιέλθει σε αυτή την κατάσταση.

Οι διασώστες, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ξεκίνησαν άμεσα ΚΑΡΠΑ στο σημείο, πριν από την έναρξη της διακομιδής. Παράλληλα, έγινε τοποθέτηση λαρυγγικής μάσκας για τη διασφάλιση του αεραγωγού και χορηγήθηκε οξυγόνο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Τι λέει το ΕΚΑΒ για το φορείο – Συνεχίστηκε κανονικά η ΚΑΡΠΑ κατά την διακομιδή

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει το ΕΚΑΒ στον ισχυρισμό ότι το ασθενοφόρο δεν διέθετε φορείο, τον οποίο χαρακτηρίζει ανακριβή.

Όπως διευκρινίζεται, το φορείο αποτελεί βασικό εξοπλισμό όλων των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθεί για τη μετακίνηση του ασθενούς από το Παθολογικό Ιατρείο μέχρι το ασθενοφόρο, λόγω των χωροταξικών συνθηκών.

Το ιατρείο βρισκόταν στον πρώτο όροφο του κτιρίου και η πρόσβαση γινόταν μέσω εσωτερικής σκάλας και ανελκυστήρα περιορισμένων διαστάσεων, γεγονός που, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, δεν επέτρεπε την ασφαλή διέλευση του φορείου.

Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε ειδική καρέκλα διακομιδής, για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, με συνεχή παροχή οξυγόνου.

Το ΕΚΑΒ επισημαίνει ακόμη ότι η χρήση της καρέκλας δεν σημαίνει ότι σταμάτησαν οι διαδικασίες αναζωογόνησης, καθώς αυτές καθορίζονται από την κλινική κατάσταση του ασθενούς και τα ισχύοντα πρωτόκολλα.

Μετά την τοποθέτηση του ασθενούς στο ασθενοφόρο, οι προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της επείγουσας διακομιδής προς το Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ».

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είχε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενημερωθεί και τεθεί σε ετοιμότητα για την άμεση υποδοχή και αντιμετώπιση του περιστατικού.

Το ΕΚΑΒ υπογραμμίζει ότι δεν τοποθετείται επί των ισχυρισμών που αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας, σημειώνει ωστόσο ότι οφείλει να αποκαθιστά αναφορές που, όπως αναφέρει, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα σχετικά με την επιχειρησιακή ανταπόκριση, τον εξοπλισμό των ασθενοφόρων και τις ενέργειες των διασωστών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

«Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και ειδικότερα αναφορές που αφορούν την επιχειρησιακή ανταπόκριση του ΕΚΑΒ, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Το ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκε άμεσα στο περιστατικό, κινητοποιώντας μοτοσυκλέτα Άμεσης Επέμβασης και ασθενοφόρο όχημα, με τις πρώτες δυνάμεις του να βρίσκονται στο πεδίο του συμβάντος εντός πέντε λεπτών από την κλήση. Οι διασώστες προσήλθαν με τον απαραίτητο εξοπλισμό επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και αναζωογόνησης, συμπεριλαμβανομένων απινιδωτή και εξοπλισμού παροχής οξυγόνου.

Κατά την προσέγγιση και αξιολόγηση του ασθενούς διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και σε ασυστολία, χωρίς να είναι δυνατό να προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο βρισκόταν ήδη σε αυτή την κατάσταση. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ εφάρμοσαν, άμεσα στο πεδίο του συμβάντος και πριν από την έναρξη της διακομιδής, τις ενδεδειγμένες διαδικασίες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Από την αρχική αντιμετώπιση πραγματοποιήθηκε τοποθέτηση λαρυγγικής μάσκας για τη διασφάλιση του αεραγωγού, με παράλληλη παροχή οξυγόνου και την απαιτούμενη υποστήριξη σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα.

Ο ισχυρισμός ότι το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ δεν διέθετε φορείο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς το φορείο αποτελεί στοιχείο του βασικού εξοπλισμού όλων των ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ. Στην περίπτωση αυτή, το φορείο δεν κατέστη δυνατό να χρησιμοποιηθεί κατά τη μετακίνηση του ασθενούς από τον χώρο του Παθολογικού Ιατρείου έως το ασθενοφόρο, λόγω των ιδιαίτερων χωροταξικών συνθηκών του οικήματος στο οποίο στεγαζόταν το ιατρείο. Ειδικότερα, το Παθολογικό Ιατρείο βρισκόταν στον 1ο όροφο του κτιρίου και η πρόσβαση γινόταν μέσω εσωτερικής κλίμακας και ανελκυστήρα περιορισμένων διαστάσεων, γεγονός που δεν επέτρεπε την ασφαλή διέλευση και χρήση του φορείου.

Για το τμήμα αυτό της μετακίνησης χρησιμοποιήθηκε η ειδική καρέκλα διακομιδής, για το απολύτως αναγκαίο σύντομο χρονικό διάστημα, με συνεχή παροχή οξυγόνου στον ασθενή. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των διαδικασιών αναζωογόνησης καθορίζεται από την κλινική κατάσταση του ασθενούς και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και δεν συναρτάται αυτομάτως με το εάν, σε ένα επιμέρους στάδιο της μετακίνησης, χρησιμοποιήθηκε φορείο ή ειδική καρέκλα διακομιδής. Ως εκ τούτου, η χρήση της καρέκλας, η οποία υπαγορεύθηκε από τις συνθήκες πρόσβασης στο κτίριο, δεν τεκμηριώνει από μόνη της ισχυρισμό περί μη εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών ΚΑΡΠΑ. Η επιχειρησιακή ανταπόκριση του πληρώματος αξιολογείται συνολικά, με βάση την κλινική κατάσταση του ασθενούς, τις συνθήκες και την προσβασιμότητα του χώρου, τον διαθέσιμο εξοπλισμό και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαχείριση του περιστατικού.

Με την τοποθέτηση του ασθενούς στο ασθενοφόρο, οι διαδικασίες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της επείγουσας διακομιδής του προς το Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ», όπου το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είχε ήδη τεθεί σε ετοιμότητα για την άμεση υποδοχή και αντιμετώπισή του.

Το ΕΚΑΒ δεν υπεισέρχεται στην αξιολόγηση ισχυρισμών που αποτελούν αντικείμενο της εν εξελίξει δικαστικής διαδικασίας. Οφείλει, ωστόσο, να αποκαθιστά ανακριβείς αναφορές όταν αυτές αφορούν την επιχειρησιακή ανταπόκριση των δυνάμεών του, τον εξοπλισμό των ασθενοφόρων οχημάτων του και τις ενέργειες των διασωστών του στο πεδίο του συμβάντος».

Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του EKAB για τους δυο γιατρούς στο topontiki.gr: «Ο Μαζωνάκης ήταν καθισμένος σε καρέκλα, τον βρήκαν νεκρό οι διασώστες»

Άμεση ήταν η απάντηση του Σωματείου των Εργαζομένων του ΕΚΑΒ στους ισχυρισμούς των δύο γιατρών του Κολωνακίου, που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι συλληφθέντες γιατροί, που είχαν την κλινικότρυπα στο Κολωνάκι, «κάνουν μια συντονισμένη προσπάθεια να μετακυλήσουν τις ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ», όπως είπε στο topontiki.gr ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος.

«Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά μετά από την κλήση που έκανε ο Παθολόγος ιδιοκτήτης του ιατρείου, χωρίς να αναφέρει το όνομα του Μαζωνάκη. Εκεί οι διασώστες αναγνώρισαν τον άτυχο τραγουδιστή που ήταν καθισμένος σε καρέκλα και αμέσως ξεκίνησαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ. Του έβαλα λαρυγγική μάσκα, «αμπού» (Ambu bag) δηλαδή τον φορητό ασκός ανάνηψης- αναζωογόνησης για να προσφέρουν τεχνητή αναπνοή και οξυγόνο.»

Σύμφωνα με τον κ. Μαθιόπουλου οι διασώστες τήρησαν όλα τα πρωτόκολλα και έδωσαν μάχη για να επαναφέρουν στη ζωή τον άτυχο τραγουδιστή.

«Έκαναν τρεις κύκλους ΚΑΡΠΑ και όταν είδαν ότι δεν επανέρχεται, ακολούθησαν το επόμενο βήμα του πρωτοκόλλου που ήταν η άμεση μεταφορά του ασθενούς σε νοσοκομείο. Τον κατέβασαν στο ασθενοφόρο για διακομιστεί στο νοσοκομείο. Σε όλη τη διάρκεια ο Μαζωνάκης παρέμενε άσφυγμος και σε μυδρίαση. Τον βρήκαν νεκρό οι διασώστες του ΕΚΑΒ και δεν μπορούν να τους κατηγορούν γιατί τήρησαν όλα τα πρωτόκολλα».

Αναφορικά με την κατηγορία των δυο γιατρών ότι οι διασώστες κατέβασε τον άτυχο Μαζωνάκη με την καρέκλα ο κ. Μαθιόπουλος μας είπε: «Το φορείο δεν χωράει στο ασανσέρ. Η διάρκεια της μεταφοράς δεν κράτησε ούτε ένα λεπτό και στο διάστημα αυτό του είχαν βάλει οξυγόνο».

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