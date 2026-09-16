Ο Roger Waters στέλνει μήνυμα στον «μικρό κ@ριόλη» Ed Sheeran μετά την απομάκρυνση του Macklemore λόγω «Free Palestine»

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Ο μουσικός των Pink Floyd σχολίασε την απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία του Σίραν, μετά τις δηλώσεις του ράπερ υπέρ των Παλαιστινίων.

Ο Ρότζερ Γουότερς των Pink Floyd αποκάλεσε τον Εντ Σίραν «μικρό κ@ριόλη» που «έκανε το λάθος πράγμα», εν μέσω της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης γύρω από την απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία του Σίραν, μετά την έκφραση αλληλεγγύης του Αμερικανού ράπερ προς τους Παλαιστινίους επί σκηνής.

Πριν από τις εμφανίσεις του Σίραν στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Macklemore – ο Αμερικανός ράπερ που έγινε ευρέως γνωστός από την επιτυχία του 2012 «Thrift Shop» – κάλεσε το κοινό να στηρίξει μια «ελεύθερη Παλαιστίνη» και δήλωσε ότι ήθελε οι άνθρωποι στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη να γνωρίζουν πως δεν έχουν ξεχαστεί, εν μέσω της σύγκρουσης με το Ισραήλ.

Μέσα σε λίγες ημέρες, ο Macklemore ανακοίνωσε ότι απομακρύνθηκε από το υπόλοιπο της περιοδείας, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από παρέμβαση του δισεκατομμυριούχου Ρόμπερτ Κραφτ, ιδιοκτήτη ενός από τους συναυλιακούς χώρους στους οποίους επρόκειτο να εμφανιστεί στη συνέχεια ο Σίραν.

Ο Σίραν έκτοτε αρνήθηκε ότι είναι «συνένοχος» στην εξέλιξη, επιβεβαίωσε ωστόσο ότι οι ιδιοκτήτες των χώρων είχαν απειλήσει να ακυρώσουν ολόκληρη την περιοδεία εάν ο Macklemore δεν απομακρυνόταν από το πρόγραμμα. Όπως ανέφερε, η απόφαση για την απομάκρυνση του ράπερ ελήφθη από τη Messina Touring Group, την εταιρεία που προωθεί το σκέλος της περιοδείας του Σίραν στις ΗΠΑ.

Ο Κραφτ, ο οποίος είναι γνωστός για τη σημαντική οικονομική στήριξή του προς το Ισραήλ, δήλωσε από την πλευρά του ότι η απόφαση ελήφθη επειδή το στάδιο που του ανήκει δεν «παρέχει βήμα σε ρητορική μίσους».

Η «έκρηξη» του Ρότζερ Γουότερς

Σε βίντεο που ανάρτησε στο X, ο Γουότερς – εδώ και χρόνια υποστηρικτής των Παλαιστινίων – είπε: «Αυτό είναι ένα μικρό μήνυμα για τον Εντ Σίραν».

Στη συνέχεια έδειξε στην κάμερα μια σειρά από έργα τέχνης και φωτογραφίες που βρίσκονταν πίσω του, μεταξύ των οποίων μία της ειδικού σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, η οποία έχει βρεθεί στο στόχαστρο της κυβέρνησης Τραμπ και αρκετών φιλοϊσραηλινών οργανώσεων μετά τις αναφορές της στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Ο Γουότερς έδειξε επίσης τη φωτογραφία μιας ανώνυμης γυναίκας από τη Γάζα με δάκρυα στα μάτια.

«Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε όλα αυτά στην άκρη», είπε ο Γουότερς. «Έχω απλώς ένα μικρό μήνυμα για [τον Σίραν]. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν το σωστό. Ο ράπερ Macklemore θα ήταν ένας από αυτούς. Και υπάρχουν άνθρωποι – δυστυχώς πολλοί – μικροί γαμ… συγγνώμη, παραλίγο να χρησιμοποιήσω τη λέξη από Γ… κ@ριόληδες σαν κι εσένα, που κάνουν το λάθος πράγμα».

Ο Γουότερς ολοκλήρωσε το μήνυμά του με ένα σύντομο και απότομο «αντίο».

Η απάντηση του Εντ Σίραν

Ο Σίραν έχει δεχθεί σημαντικές επικρίσεις για την εμπλοκή του στην υπόθεση Macklemore, η οποία κλιμακώθηκε μετά από εκτενή δήλωση του ράπερ, με την οποία ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετείχε πλέον στην περιοδεία Loop του Σίραν.

Ο Macklemore υποστήριξε ότι ο Βρετανός μουσικός τού είχε πει πως είχε μιλήσει με ανθρώπους που είχαν πληγωθεί από τη χρήση της φράσης «Free Palestine» από τον ράπερ στη σκηνή, καθώς και από τη χρήση της παλαιστινιακής σημαίας ως φόντου σε μέρος της εμφάνισής του.

«Ο Σίραν δεν μπορούσε να ξεπεράσει τη δημόσια θέση του “δεν παίρνω πλευρά” και καταλαβαίνω γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν το κάνουν», έγραψε ο Macklemore.

Στη δική του δήλωση, την οποία δημοσίευσε χθες (15 Σεπτεμβρίου), ο Σίραν υπερασπίστηκε τον εαυτό του απέναντι στις αυξανόμενες επικρίσεις για την απομάκρυνση του Macklemore.

«Δεν είμαι συνένοχος. Έχω τις προσωπικές μου απόψεις για αυτή την καταστροφική σύγκρουση. Το ότι επιλέγω να μη μιλάω δημόσια δεν σημαίνει ότι δεν τις έχω και δεν σημαίνει ότι δεν νοιάζομαι. Ούτε σημαίνει ότι δεν στηρίζω σκοπούς με τον δικό μου, προσωπικό τρόπο», έγραψε.

«Επιλέγω να χρησιμοποιώ τη φήμη και την πλατφόρμα μου ως έναν χώρο ασφάλειας και καταφυγής, να διατηρώ τη διπλωματία και να κρατώ ανοιχτό τον διάλογο, όχι να τον κλείνω. Αν εστιάζουμε μόνο στο ποιος φωνάζει πιο δυνατά, τίποτα δεν θα αλλάξει. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για το πώς μπορεί κανείς να υπερασπιστεί την αλλαγή».

Ο Σίραν ανέφερε επίσης ότι επέλεξε να υποχωρήσει στις απαιτήσεις του Κραφτ και άλλων ιδιοκτητών συναυλιακών χώρων, προκειμένου να μην «απογοητεύσει τους θαυμαστές του» ούτε να «εγκαταλείψει το συνεργείο της περιοδείας και τους υπόλοιπους support acts και μουσικούς που βασίζονται σε εκείνον για να εργάζονται και να βιοπορίζονται».

Ωστόσο, σε μια αμήχανη εξέλιξη, οι support acts του Σίραν, καθώς και η δική του μπάντα, έχουν έκτοτε αποχωρήσει από την περιοδεία σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον Macklemore.

Η θέση του Ρόμπερτ Κραφτ

Ο Κραφτ είχε προηγουμένως εκδώσει ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι το στάδιό του «έχει μακροχρόνια δέσμευση να παρέχει ένα φιλόξενο περιβάλλον για όλους τους επισκέπτες και να διασφαλίζει ότι οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στον χώρο μας δεν παρέχουν πλατφόρμα για ρητορική μίσους».

Συνέχισε λέγοντας:

«Με βάση τις πρόσφατες ενέργειες του Macklemore, το υλικό που παρουσιάστηκε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια των συναυλιών του Εντ Σίραν στο Νιου Τζέρσεϊ, καθώς και ένα ευρύτερο ιστορικό αντισημιτικής ρητορικής και εικόνων που θεωρούμε βαθιά προσβλητικές και οδυνηρές για την εβραϊκή κοινότητα, αποφασίσαμε ότι η συμμετοχή του στις συναυλίες της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου στο Gillette Stadium θα ξεπερνούσε αυτό το όριο».

Τι είχε πει ο Macklemore στη σκηνή

Στις αρχικές εμφανίσεις του στο πλαίσιο των συναυλιών του Σίραν, ο Macklemore εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς φοιτητές που διαμαρτύρονται για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων Students for Justice in Palestine και Jewish Voices for Peace.

«Σε όλους τους Εβραίους αδελφούς και αδελφές μου: η κριτική στο Ισραήλ, η κριτική στο απαρτχάιντ, η αντίθεση στη γενοκτονία σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κριτική προς εσάς. Το μήνυμά μου είναι για την ειρήνη· αγάπη για όλους τους ανθρώπους, ώστε να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια, σεβασμό και ισότητα. Γι’ αυτό λέω Free Palestine, λέω Free Lebanon, λέω Free Cuba, λέω Free Congo, Free Sudan, λέω ελευθερία για όλους τους ανθρώπους στην Αμερική που ζουν με τον φόβο αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης, της ICE. Κανείς μας δεν θα είναι ελεύθερος μέχρι να είμαστε όλοι ελεύθεροι».

Μετά τις δηλώσεις του, το Israeli-American Council ξεκίνησε διαδικτυακή petition, ζητώντας από τον Σίραν και τη διοίκησή του να απομακρύνουν τον Macklemore από την περιοδεία. Η οργάνωση υποστήριξε ότι ο ράπερ χρησιμοποίησε μια «παγκόσμια συναυλιακή πλατφόρμα για να προωθήσει μια μονομερή πολιτική ατζέντα», προσθέτοντας: «Αυτή ήταν συναυλία του Εντ Σίραν – όχι πολιτική συγκέντρωση, όχι διαμαρτυρία και όχι ακτιβιστική εκδήλωση».

Λίγο αργότερα, η τραγουδίστρια Pink αναδημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα μήνυμα που επέκρινε τις δηλώσεις του Macklemore στη σκηνή και στη συνέχεια το συνόδευσε με δικό της κείμενο. Επανέλαβε τη θέση που είχε εκφράσει το 2023, ότι «οι Παλαιστίνιοι αξίζουν ένα μέλλον που θα τιμά την ανθρωπιά και τις προσδοκίες τους», προτού δηλώσει ότι διαφωνεί με την επιλογή του Macklemore να προβάλλει «βίαιες εικόνες από έναν πόλεμο στις οθόνες» και να πει «σε όλους τους Εβραίους στο στάδιο ότι δεν αφορούσε εκείνους».

Νέες αποχωρήσεις από την περιοδεία

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, λίγες ώρες αφότου ο Σίραν δήλωσε ότι δεν θα συμμετείχε σε δημόσια συζήτηση για τον πόλεμο στη Γάζα, οι Ιρλανδοί καλλιτέχνες Aaron Rowe και Beoga, το δανέζικο συγκρότημα Lukas Graham και ο Finneas ανακοίνωσαν μέσω Instagram ότι αποχωρούν από την περιοδεία.

«Οι καλλιτέχνες δεν πρέπει να φιμώνονται όταν μιλούν για τους καταπιεσμένους», έγραψε ο Finneas. «Αποφάσισα να αποχωρήσω από τις επερχόμενες ημερομηνίες της περιοδείας μου με τον Εντ Σίραν. Στέκομαι στο πλευρό της Παλαιστίνης και του λαού της».

Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο ποιοι θα αντικαταστήσουν τους μουσικούς που αποχώρησαν από την περιοδεία του Σίραν, η οποία είναι προγραμματισμένο να συνεχιστεί στη Φιλαδέλφεια στις 19 Σεπτεμβρίου.

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