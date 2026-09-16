Γάζα: Στους 20 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας, δεκάδες εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια

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Τουλάχιστον 20 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε κατάρρευση εξαώροφης πολυκατοικίας που είχε υποστεί ζημιές από τα ισραηλινά πλήγματα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με νέο απολογισμό των παλαιστινιακών υπηρεσιών διάσωσης.

Είκοσι πτώματα “ανασύρθηκαν από τα ερείπια του κτιρίου που κατέρρευσε (…) Μεταξύ των νεκρών είναι πέντε παιδιά, και δεκάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι” στα ερείπια, δήλωσε η υπηρεσία πολιτικής άμυνας που λειτουργεί ως υπηρεσία διάσωσης υπό τη Χαμάς, που ασκεί την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας.

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