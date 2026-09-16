Η Χριστίνα Παππά «καρφώνει» επώνυμους ματαιόδοξους: Γιατροί, πολιτικοί και καλλιτέχνες έχουν πάει στο ιατρείο στο Κολωνάκι – «Πίνουν νερό στο όνομά τους» (Video)

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Την προσωπική της εμπειρία από την επίσκεψή της, πριν από αρκετά χρόνια, στην ιδιωτική κλινική της Καρνεάδου περιέγραψε η Χριστίνα Παππά, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι», με αφορμή το σχετικό βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.

Όπως εξήγησε η ηθοποιός, κατά το παρελθόν, είχε επισκεφθεί δύο φορές το ιατρείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, και χαρακτηρίζοντας τον χώρο «σκοτεινό», επισήμανε ότι τόσο το περιβάλλον όσο και ο γιατρός, δεν της ενέπνευσαν εμπιστοσύνη.

Στη συνέχεια, μοιράστηκε τους λόγους για τους οποίους είχε απευθυνθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά και τη διαδικασία που, όπως είπε, ακολούθησε κατά τις δύο επισκέψεις της, υπογραμμίζοντας ότι η προσωπική της εντύπωση από τον χώρο και τον τρόπο προσέγγισης του γιατρού ήταν αρνητική.

«Ήταν ένα πολύ σκοτεινό ιατρείο, δεν είναι στον χαρακτήρα μου, δεν μου άρεσε. Επισκέφτηκα το ιατρείο πριν από αρκετά χρόνια, τότε δεν πρέπει να ήταν η σύζυγός του εκεί. Τον γνώρισα και ήταν πολύ αξιόλογος και καλλιεργημένος άνθρωπος. Είχα πάντα προβλήματα με το στομάχι μου και με τα κιλά μου. Είχα φουσκώματα, να το πω έτσι απλά. Μου είπαν “θα πας εκεί, είναι καταπληκτικός, έχει αλλάξει πολλούς ανθρώπους“. Πήγα εκεί, τον επισκέφτηκα. Όντως είχε μία καρέκλα που σου έβαζε διάφορα ηλεκτρόδια, και στο κεφάλι και στα χέρια, αλλά και στο κάτω μέρος, στα οπίσθια. Μετά σου έβγαζε ένα αποτέλεσμα. Και σε εμένα είχε δώσει πολλές βιταμίνες, αλλά ήταν κανονικές βιταμίνες μεγάλης εταιρείας. Δεν ήταν σκευάσματα από το φαρμακείο. Πήγα δύο φορές, αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν μου άρεσε ούτε το στιλ του, ήταν ένα σκοτεινό ιατρείο και ένας σκοτεινός άνθρωπος. Από έναν γιατρό πας να ακούσεις πράγματα, να σου εξηγήσει καλά, δεν μου άρεσε αυτό που μου έβγαζε, δεν τον εμπιστεύτηκα καθόλου. Αυτή ήταν η εμπειρία μου» είπε αρχικά.

«Πίνουν νερό στο όνομά τους»

Η ίδια αναφέρθηκε, στη συνέχεια, και σε άλλους ανθρώπους από τον κύκλο της, μεταξύ των οποίων γιατροί και πρόσωπα από τον πολιτικό χώρο, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο και είχαν ακολουθήσει διάφορες θεραπείες, μεταξύ των οποίων και πλασμαφαίρεση. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «οι άνθρωποι αυτοί πίνουν νερό στο όνομά τους».

«Πολλοί γιατροί και πολλοί φίλοι μου, άνθρωποι αξιόλογοι και καλλιεργημένοι και από τον πολιτικό κλάδο αν θέλετε, τον έχουν επισκεφθεί. Κι έχουν κάνει ακόμη και φίλοι μου γιατροί αυτή τη θεραπεία με το αίμα. Ναι, γνωστοί μου, ακόμα και γιατροί, έχουν κάνει πλασμαφαίρεση, πριν κάποιους μήνες. Απ’ ότι έμαθα μετά, γιατί τους πήρα τηλέφωνο μετά το γεγονός, έστελναν νοσηλευτές στα σπίτια τους και έκαναν διάφορες βιταμίνες που δεν θυμάμαι καν πώς λέγονται. Ήταν μια ένεση, ένας ορός -να το πούμε έτσι- που έβαζε στο σώμα σου κάποια στοιχεία για αναζωογόνηση, για νεότητα ή δεν ξέρω εγώ, τι. Το ιατρείο ήταν πασίγνωστο σε κύκλους και καλλιτεχνικούς και πολιτικούς. Ξαναλέω “πίνουν νερό στο όνομά τους” οι δικοί μου γνωστοί και πολύ δυνατά ονόματα. Δικοί μου γνωστοί έχουν πει ότι τους έκανε πολύ καλό και γιατί έγινε αυτό και γιατί έγινε το άλλο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν κρίνω τη ζωή κανενός και δεν ξέρω προσωπικά αν δεν δω η ίδια με τα μάτια μου, δεν μπορώ να κρίνω αν αυτός ο άνθρωπος ήταν σε μια κατάσταση που δεν έπρεπε να είναι έτσι, έπρεπε να τον στείλουν σε ένα νοσοκομείο. Αν ήταν άνθρωποι με ενσυναίσθηση. Αλλά αυτοί οι γιατροί τον άφησαν μόνο και πεταμένο. Τον στείλανε μόνο του αυτόν τον άνθρωπο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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