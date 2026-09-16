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16.09.2026 10:53

Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Το συγκινητικό αντίο στον Μαζωνάκη – «Στον κάτω κόσμο η χαραυγή περιμένει να υποδεχτεί τον μερακλή…»

16.09.2026 10:53
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Με έναν ιδιαίτερο τρόπο επέλεξε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη και οδύνη για τον πρόωρο θάνατό του.

Με μια φορτισμένη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ερμηνεύτρια τίμησε τη μνήμη του αγαπημένου καλλιτέχνη τον οποίο αποχαιρέτησε με λόγια που συγκινούν.

«Στον κάτω κόσμο η xαραυγή στέκει και περιμένει να υποδεχτεί τον μερακλή που μεσ’ τον Άδη μπαίνει. Καλό ταξίδι Γιωργάκη» έγραψε στο Instagram story της το οποίο συνόδευσε με το κομμάτι του Στινγκ, «Fragile» και μία φωτογραφία του εκλιπόντος καλλιτέχνη από την ταινία μικρού μήκους που είχε παίξει με τίτλο «Στον Θρόνο του Ξέρξη».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή και ενώ βρισκόταν σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι. Η αυλαία για τον καλλιτέχνη έπεσε τη Δευτέρα (14/9) με πλήθος κόσμου να τον αποχαιρετά με δάκρυα στα μάτια, λουλούδια και τα τραγούδια του.

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