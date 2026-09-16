Margot Robbie – Bradley Cooper: Το παθιασμένο φιλί στα γυρίσματα του «Ocean’s Eleven» (Video)

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Σε γύρισμα για το prequel του «Ocean’s Eleven», στη Γαλλική Ριβιέρα, εθεάθησαν Μάργκο Ρόμπι και Μπράντλεϊ Κούπερ να φιλιούνται παθιασμένα.

Οι δύο συμπρωταγωνιστές βρίσκονται αυτό το διάστημα στα γυρίσματα της νέας ταινίας, η οποία αναμένεται να επικεντρωθεί στους γονείς του Ντάνι Όσιαν, τους οποίους υποδύονται ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Μάργκο Ρόμπι, με φόντο το Γκραν Πρι του Μονακό το 1962.

Σε φωτογραφία και βίντεο που κυκλοφόρησαν μέσω της Daily Mail, 51χρονος ηθοποιός καταγράφεται να τραβάει τη Ρόμπι κοντά του, με τους δυο τους να φιλιούνται στο μπαλκόνι ξενοδοχείου.

Όοως διακρίνεται, η 36χρονη ηθοποιός έχει υιοθετήσει το στιλ της δεκαετίας του 1960, με χτένισμα εμπνευσμένο από τη γαλλική αισθητική, ενώ φορά ένα λευκό και τιρκουάζ μίντι φόρεμα, ενώ ο Κούπερ προτίμησε ένα λευκό αμάνικο μπλουζάκι.

Margot Robbie and Bradley Cooper share a passionate kiss as they film intimate scenes for Ocean's Eleven reboot on the French Riviera https://t.co/3jNpgpXKGi — Daily Mail (@DailyMail) September 15, 2026

«Μέναμε σε ένα διαμέρισμα, βγήκαμε στο μπαλκόνι και τους είδαμε. Ολόκληρη η πόλη έχει μεταμορφωθεί και θυμίζει ξανά τη δεκαετία του 1960. Κάνουν πολλά από τα γυρίσματα στη νότια Γαλλία». και «ήταν αρκετά παράξενο να τους βλέπεις. Ξαφνικά κοίταξα έξω και τους είδα να φιλιούνται στο μπαλκόνι» δήλωσαν τουρίστες που βρέθηκαν στο σημείο και παρακολούθησαν τη σκηνή.

Η Μάργκο Ρόμπι συνδέθηκε με το πρότζεκτ από το 2022, όταν είχε γίνει γνωστό ότι θα συμμετείχε και ο συμπρωταγωνιστής της από την «Barbie», Ράιαν Γκόσλινγκ. Δεν είναι σαφές αν ο ηθοποιός θα εξακολουθεί να συμμετέχει στο φιλμ. Ο και είχε δηλώσει:

«Νομίζω ότι απλώς προσπαθούμε να κάνουμε το σωστό για το franchise. Είμαι ενθουσιασμένος που ο κόσμος θα τη δει όταν θα είναι έτοιμη» είχε δηλώσει ο παραγωγός Τζόζι ΜακΝαμάρα, μιλώντας στο GamesRadar+ για την ταινία.

Το franchise του «Ocean’s» γνώρισε μεγάλη επιτυχία μετά την πρώτη ταινία, που κυκλοφόρησε το 2001 με πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Μπραντ Πιτ, Τζούλια Ρόμπερτς και Ματ Ντέιμον. Η Warner Bros. δημιούργησε μια επιτυχημένη σειρά ταινιών με τα «Ocean’s Eleven», «Ocean’s Twelve» και «Ocean’s Thirteen».

Το «Ocean’s 8» κυκλοφόρησε το 2018 και αποτελούνταν από μία ομάδα με γυναίκες πρωταγωνίστριες, τη Σάντρα Μπούλοκ, τη Ριάνα, την Κέιτ Μπλάνσετ και την Αν Χάθαγουεϊ. Η έμπνευση για τις ταινίες «Ocean’s» προήλθε από την ομώνυμη ταινία του 1960, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι σταρ του Rat Pack Φρανκ Σινάτρα, Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ και Ντιν Μάρτιν.

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