Ξέρεις ποια αυτοκίνητα μπαίνουν ελεύθερα στο Δακτύλιο; Οι περισσότεροι κάνουν λάθος

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Δακτύλιος της Αθήνας δεν εξαιρεί μόνο ηλεκτρικά και υβριδικά. Πότε μπαίνουν ελεύθερα βενζινοκίνητα και diesel, τι ισχύει για το LPG και πού κρύβονται οι παγίδες.

«Είναι καινούργιο, άρα μπαίνει». «Έβαλα υγραέριο, οπότε δεν κοιτάζω μονά-ζυγά». «Δεν πληρώνει τέλη κυκλοφορίας, συνεπώς κυκλοφορεί παντού». Είναι συμπεράσματα που μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε λάθος, επειδή η ελεύθερη πρόσβαση στον Δακτύλιο της Αθήνας εξαρτάται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το καύσιμο, η εργοστασιακή τεχνολογία κίνησης, η αντιρρυπαντική κατηγορία και η ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης καθορίζουν ποια αυτοκίνητα δικαιούνται εξαίρεση. Και για τις κατηγορίες των «καθαρών» οχημάτων, το δικαίωμα αποδεικνύεται με το ειδικό σήμα κυκλοφορίας. Μια απαραίτητη χρονική διευκρίνιση: η τελευταία ανακοινωμένη περίοδος εφαρμογής ολοκληρώθηκε στις 24 Ιουλίου 2026. Κατά τη σύνταξη του άρθρου δεν έχει εντοπιστεί επίσημη απόφαση επανέναρξης για το 2026–2027. Οι παρακάτω προϋποθέσεις περιγράφουν το τελευταίο δημοσιευμένο πλαίσιο και θα πρέπει να επιβεβαιωθούν με τη νέα απόφαση.

Μπαίνουν και βενζινοκίνητα και diesel

Η εξαίρεση δεν αφορά αποκλειστικά αυτοκίνητα που διαθέτουν ηλεκτροκινητήρα. Ένα συμβατικό βενζινοκίνητο ή diesel μπορεί επίσης να κυκλοφορεί χωρίς μονά-ζυγά, αρκεί να συνδυάζει την κατάλληλη αντιρρυπαντική τεχνολογία με τις απαιτούμενες εκπομπές CO₂. Για αυτοκίνητα με πρώτη ταξινόμηση σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, απαιτείται κατηγορία Euro 6 και εκπομπές κάτω από 120 γρ. CO₂/χλμ., με τη μέτρηση NEDC. Για όσα ταξινομήθηκαν πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2021, απαιτείται επίσης Euro 6, αλλά το όριο είναι κάτω από 145 γρ. CO₂/χλμ., σύμφωνα με το WLTP. Επομένως, η ένδειξη Euro 6 από μόνη της δεν αρκεί. Αντίστοιχα, ένα αυτοκίνητο με χαμηλές εκπομπές, αλλά προδιαγραφές Euro 5, δεν καλύπτει τη συγκεκριμένη εξαίρεση.

Η λέξη «κάτω» αλλάζει το αποτέλεσμα

Τα όρια δεν είναι «έως 120» και «έως 145». Η διατύπωση προβλέπει λιγότερο από 120 ή 145 γρ./χλμ. αντίστοιχα. Πρακτικά, ένα συμβατικό Euro 6 του 2022 με 144 γρ. CO₂/χλμ. WLTP καλύπτει το κριτήριο εκπομπών. Ένα αντίστοιχο αυτοκίνητο με 145 γρ./χλμ. δεν το καλύπτει. Για την παλαιότερη κατηγορία, τα 119 γρ./χλμ. NEDC βρίσκονται κάτω από το όριο, ενώ τα 120 γρ./χλμ. όχι. Προσοχή χρειάζεται και στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα: η πρώτη ταξινόμηση στην ΕΕ δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την ημερομηνία έκδοσης ελληνικών πινακίδων. Ένα όχημα που κυκλοφόρησε πρώτη φορά στη Γερμανία το 2019 δεν μεταφέρεται στην κατηγορία «από το 2021» επειδή εισήχθη αργότερα στην Ελλάδα.

Τι ισχύει για ηλεκτρικά και υβριδικά;

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν τα εκ κατασκευής αμιγώς ηλεκτρικά και υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα. Η εξαίρεσή τους δεν εξαρτάται από τα όρια CO₂ που εφαρμόζονται στα υπόλοιπα Euro 6. Η κρίσιμη πληροφορία είναι η επίσημη ταξινόμηση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου ως υβριδικού. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στα mild hybrid: ο ιδιοκτήτης πρέπει να ελέγχει τα στοιχεία του οχήματος και την επιλεξιμότητα στην πλατφόρμα, αντί να βασίζεται μόνο σε ένα εμπορικό λογότυπο. Το ίδιο ισχύει όταν αγοράζει κανείς μεταχειρισμένο. Η περιγραφή «hybrid» σε μια αγγελία δεν υποκαθιστά την άδεια κυκλοφορίας και τα καταχωρισμένα στοιχεία. Το gov.gr ελέγχει την επιλεξιμότητα του οχήματος κατά την έκδοση της κάρτας.

Έβαλες LPG; Δεν σημαίνει ότι απέκτησες ελευθέρας

Για τα αυτοκίνητα φυσικού αερίου και υγραερίου, η καθοριστική προϋπόθεση είναι το «εκ κατασκευής». Η συγκεκριμένη εξαίρεση καλύπτει τα εργοστασιακά CNG και LPG. Μια μεταγενέστερη εγκατάσταση υγραερίου σε βενζινοκίνητο αυτοκίνητο δεν του δίνει αυτομάτως δικαίωμα ελεύθερης εισόδου. Μπορεί να δικαιούται σήμα από άλλη προβλεπόμενη κατηγορία, αλλά η μετατροπή από μόνη της δεν αρκεί.

Το αυτοκίνητο δικαιούται εξαίρεση, αλλά χρειάζεται και σήμα

Η έκδοση γίνεται μέσω της υπηρεσίας «Σήμα κυκλοφορίας εντός δακτυλίου της Αθήνας» στο gov.gr, με ταυτοποίηση μέσω TAXISnet και τα στοιχεία του οχήματος και του ιδιοκτήτη. Το σήμα μπορεί να διατηρηθεί ηλεκτρονικά, να εκτυπωθεί ή να προστεθεί στο Gov.gr Wallet. Διαθέτει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης, ώστε να ελέγχεται η γνησιότητά του. Για την περίοδο 2025–2026 είχε ζητηθεί ανανέωση των ψηφιακών σημάτων, συνεπώς δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι ένα παλιό ψηφιακό έγγραφο καλύπτει κάθε επόμενη περίοδο.

Ελεύθερη είσοδος δεν σημαίνει ελεύθερη κυκλοφορία παντού

Το σήμα απαλλάσσει από τον περιορισμό μονών-ζυγών. Δεν καταργεί τις απαγορεύσεις εισόδου, τους πεζόδρομους, τις λεωφορειολωρίδες ή τους κανόνες στάθμευσης. Διαφορετικό καθεστώς ισχύει και για τους μόνιμους κατοίκους εντός Δακτυλίου. Η ειδική κάρτα εισόδου-εξόδου συνδέεται με συγκεκριμένη ζώνη και τη διαδρομή προς και από την κατοικία, όχι με απεριόριστη πρόσβαση σε ολόκληρο το κέντρο. Για όποιον χρησιμοποιεί συχνά το αυτοκίνητο στο κέντρο, ο ασφαλέστερος έλεγχος πριν από μια αγορά είναι συγκεκριμένος: επίσημη τεχνολογία κίνησης, πρώτη ταξινόμηση, κατηγορία Euro, σωστή τιμή CO₂ και δυνατότητα έκδοσης του προβλεπόμενου σήματος. Η γενική διαβεβαίωση «μπαίνει Δακτύλιο» χρειάζεται να αποδεικνύεται για το ίδιο το αυτοκίνητο.

Πηγή: autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η DS N°7 ÉLYSÉE και η DS 21 PALLAS του Στρατηγού de Gaulle μαζί στην Αυλή των Τιμών του Μεγάρου των Ηλυσίων

Έρευνα: Το κόστος χρήσης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι φθηνότερο κατά 33% σε σχέση με ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο

Το νέο Renault Trafic E-Tech electric ανακηρύχθηκε Van της χρονιάς 2027 στα βραβεία του International Van of the Year (photos)