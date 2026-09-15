Έρευνα: Το κόστος χρήσης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι φθηνότερο κατά 33% σε σχέση με ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο

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Το 2025 ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ευρώπη ήταν κατά μέσο όρο 33% φθηνότερο στη χρήση του σε σχέση με ένα αντίστοιχο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο. Ακόμη και αν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο φόρτιζε αρκετές φορές σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης, όπου συνήθως οι χρεώσεις είναι αρκετά υψηλές, το κόστος χρήσης ήταν επίσης χαμηλότερο. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα ανάλυσης του ανεξάρτητου, μη κερδοσκοπικού οργανισμού έρευνας, ICCT (International Council on Clean Transportation), που επιβεβαιώνει το χαμηλό κόστος μετακίνησης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε σχέση με ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο.

Ειδικά τώρα που το κόστος της βενζίνης έχει αυξηθεί αρκετά, η ισορροπία αλλάζει και η πλάστιγγα γέρνει σαφώς υπέρ της ηλεκτροκίνησης. Αλλά ακόμη και για κάποιον που βασίζεται αποκλειστικά στο δημόσιο δίκτυο φόρτισης για την φόρτισή του, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο εξακολουθεί να διατηρεί ένα μικρό οικονομικό πλεονέκτημα έναντι της βενζίνης. Φυσικά το όφελος γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν οι μετακινήσεις γίνονται στο κέντρο μεγάλων πόλεων, όπου το μποτιλιάρισμα είναι καθημερινό φαινόμενο και η κατανάλωση καυσίμου σε αυτές τις περιπτώσεις ενός αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύσης είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Στις αρχές του τρέχοντος έτους το ενεργειακό κόστος των αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης αυξήθηκε από 12% έως 36%, ενώ για τα ηλεκτρικά παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερό. Από την άλλη, ένας σημαντικός παράγοντας είναι η διαρκής πτώση των τιμών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, κυρίως λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού από την Κίνα. Στη Γερμανία που είναι η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου της Ευρώπης, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν φθάσει τιμολογιακά σχεδόν στα ίδια επίπεδα τιμών με τα βενζινοκίνητα. Από το 2020 στην Γερμανία οι τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά περίπου 18%, όταν στο αντίστοιχο διάστημα τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης αυξήθηκαν κατά 2%.

Το μεγάλο στοίχημα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποτελεί η τιμή της μπαταρίας, που στοιχίζει περίπου το 50% της αξίας ενός αυτοκινήτου. Αν και τα τελευταία χρόνια η τιμή των μπαταριών πέφτει διαρκώς, αυτή δεν φαίνεται να περνάει εξ ολοκλήρου στην τελική τιμή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ίσως τα επόμενα χρόνια που οι μπαταρίες θα αλλάξουν δομή και θα γίνουν ακόμη πιο ανθεκτικές και με μεγαλύτερες αυτονομίες να υπάρξει αλλαγή στις τιμές, αφού τα εργοστάσια παραγωγής θα μπορούν να βάζουν τις ίδιες μπαταρίες, που θα είναι φθηνότερες, στα νέα τους μοντέλα.

Από την άλλη δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε και την συνεχόμενη αυξητική τάση των πωλήσεων στις χώρες της Ευρώπης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Στην Ευρώπη ο μέσος όρος των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων βρίσκεται κοντά στο 20%, με το πρώτο εξάμηνο του έτους να φθάνει στο 22%. Ακόμη και στην Ελλάδα που ακόμη δεν έχει δείξει τη δυναμική της στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, τον περασμένο μήνα οι πωλήσεις ξεπέρασαν το 10%. Δηλαδή ένα στα 10 καινούρια αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα τον Αύγουστο ήταν ηλεκτρικό.

Τέλος, η ICCT υπολογίζει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ήδη στους ευρωπαϊκούς δρόμους περιορίζουν κατά περίπου 4,5 δισ. ευρώ ετησίως τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων στην ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά γίνεται το πρώτο βήμα της απεξάρτησης των χωρών από τα ορυκτά καύσιμα, σε μια εποχή όπου αυτά, αλλά και οι τιμές τους προβληματίζουν τις κοινωνίες όλου του κόσμου.

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