Αποστολή στο Λονδίνο: Νέο Volvo XC60, PHEV με 200 χλμ. ηλεκτρική αυτονομία

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Η εκτενέστερη ανανέωση της δεύτερης γενιάς του Volvo XC60 φέρνει τη μεγαλύτερη μπαταρία μέχρι σήμερα σε phev, τεράστια αυτονομία και εντυπωσιακή ποιότητα.

Το Λονδίνο έχει μάθει να δημιουργεί ολόκληρους κόσμους πίσω από τις κλειστές πόρτες ενός studio. Λίγο έξω από το Λονδίνο, στα Pinewood και Leavesden Studios, οι κόσμοι του James Bond και του Harry Potter πέρασαν από τις σελίδες των βιβλίων στη μεγάλη οθόνη, όμως αυτή τη φορά, στο RD Studios, δεν γυριζόταν κάποια νέα υπερπαραγωγή. Τα φώτα χαμήλωσαν, η μουσική δυνάμωσε και, μέσα από καπνό και μέσα από ένα κινηματογραφικό σκηνικό εμφανίστηκε ο πρωταγωνιστής της βραδιάς: το νέο Volvo XC60.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η Volvo είχε φροντίσει να μας βάλει σταδιακά στο κλίμα. Ένα προσεγμένο ταξίδι στο Λονδίνο, ποιοτικό φαγητό και ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος για content creation συνέθεσαν μια εμπειρία αντάξια του prestige της σουηδικής μάρκας. Η κορύφωση, όμως, ήρθε με τη θεατρική αποκάλυψη του εκτενώς ανανεωμένου XC60, έχοντας στο πλευρό του τα φρεσκαρισμένα XC40, EX40 και EC40, αλλά και τις πρώτες πληροφορίες για όσα ακολουθούν στο XC90.

Το 60αρι, είναι το best seller όλων των εποχών για τη Volvo, με κάπου στις 3 εκ. πωλήσεις, και ένα από τα μοντέλα που καθόρισαν τη σύγχρονη εικόνα της. Η δεύτερη γενιά παρουσιάστηκε το 2017 και ανανεώθηκε δύο φορές, το 2021 και το 2025, με την τελευταία παρέμβαση να αφορά κυρίως λεπτομέρειες της καμπίνας και το infotainment. Τώρα, όμως, η Volvo προχώρησε πολύ περισσότερο, επεμβαίνοντας στην εξωτερική σχεδίαση, στο εσωτερικό, στο ψηφιακό περιβάλλον, στα συστήματα ασφάλειας και, κυρίως, στα κινητήρια σύνολα.

Ο στόχος είναι ένας και απολύτως ξεκάθαρος: να μετατρέψει το XC60 στο πιο ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό plug-in hybrid της κατηγορίας. Και για να το πετύχει, του έδωσε το δικό του μεγάλο «ειδικό εφέ»: έως 200 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας.

Πιο σύγχρονο χωρίς να χάνει την ταυτότητά του

Η Volvo δεν επιχείρησε να μεταμορφώσει το XC60 σε κάτι αγνώριστο. Διατήρησε τις γνώριμες αναλογίες και τη στιβαρή σκανδιναβική του ταυτότητα, αλλά επανασχεδίασε ουσιαστικά και τα δύο άκρα του αμαξώματος. Μπροστά συναντάμε λεπτότερη μάσκα, πιο γλυπτό καπό, νέο προφυλακτήρα και ανασχεδιασμένα φτερά. Τα νέα φωτιστικά σώματα εξελίσσουν το μοτίβο «Thor’s Hammer» και χρησιμοποιούν τεχνολογία Matrix LED με 15 ανεξάρτητα τμήματα, ώστε να δημιουργούν ευρεία και μακριά δέσμη χωρίς να θαμπώνουν τους υπόλοιπους οδηγούς.

Οι αλλαγές συνεχίζονται πίσω, με νέο σχεδιασμό για την πόρτα του χώρου αποσκευών, τα LED φωτιστικά και τον προφυλακτήρα. Οι εντονότερες οριζόντιες γραμμές κάνουν το αυτοκίνητο να δείχνει πλατύτερο και πιο σταθερό στον δρόμο. Στη γκάμα προστίθενται νέα σχέδια τροχών 20 και 21 ιντσών, καθώς και το μεταλλικό Heather Bronze. Το χρώμα, εμπνευσμένο από το φυτό heather, συνδυάζει χάλκινους και διακριτικούς βιολετί τόνους που αλλάζουν ανάλογα με το φως.

Οι βασικές διαστάσεις παραμένουν εκεί όπου τις περιμένουμε: μήκος 4,708 μ., μεταξόνιο 2,865 μ. και πλάτος αμαξώματος 1,902 μ. Η γνώριμη αρχιτεκτονική διατηρεί επίσης τη διπλή ανάρτηση με ψαλίδια εμπρός και τον πίσω integral άξονα με εγκάρσιο σύνθετο φύλλο, ενώ θα προσφέρεται προαιρετικά αερανάρτηση με ενεργά αμορτισέρ.

Premium εκεί όπου μετράει

Η μεγαλύτερη έκπληξη στο στούντιο δεν ήρθε από κάποια οθόνη ή ένα εντυπωσιακό νούμερο ισχύος. Ήρθε από την απτή ποιότητα. Αγγίζοντας την καμπίνα χαμηλά, εκεί όπου αρκετοί ανταγωνιστές καταφεύγουν πλέον σε σκληρό πλαστικό, βρήκαμε μαλακά και αφρώδη υλικά. Είναι μια λεπτομέρεια που δύσκολα αποτυπώνεται στις φωτογραφίες, αλλά επηρεάζει έντονα την αίσθηση του προϊόντος και υπενθυμίζει ότι η premium ποιότητα δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στα σημεία που φαίνονται με την πρώτη ματιά.

Η Volvo μίλησε παράλληλα για τη βιωσιμότητα και τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών, ακόμη και μετάλλων στα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη. Εδώ, όμως, επέλεξε μια προσέγγιση που μας φάνηκε πιο ώριμη από την απλή επίδειξη οικολογικής πρόθεσης. Στο εσωτερικό τα ανακυκλωμένα υλικά χρησιμοποιούνται επιλεκτικά, στα σημεία όπου έχουν πραγματικό λειτουργικό και αισθητικό νόημα, χωρίς να μετατρέπονται σε δικαιολογία για μια φθηνότερη αφή. Το αποτέλεσμα είναι μια καμπίνα πιο ζεστή και σύγχρονη, αλλά ταυτόχρονα συνεπής με τα ποιοτικά στάνταρ που οφείλει να έχει ένα XC60.

Ο χώρος αποσκευών δεν θυσιάστηκε στον βαθμό που θα περίμενε κανείς από τη νέα, πολύ μεγαλύτερη μπαταρία. Στις PHEV εκδόσεις προσφέρει 468 λίτρα έως το ύψος των παραθύρων, έναντι 483 λίτρων του B5, και 598 λίτρα με φόρτωση έως την οροφή, έναντι 613 λίτρων. Η διαφορά των 15 λίτρων είναι μικρή, δεδομένης της ενεργειακής αναβάθμισης που έχει πραγματοποιηθεί κάτω από το δάπεδο.

Το Gemini μιλάει ελληνικά

Στο κέντρο της ανασχεδιασμένης καμπίνας βρίσκεται πλέον μια κάθετη οθόνη 11,2 ιντσών, με το περιβάλλον χρήσης νέας γενιάς της Volvo. Το αυτοκίνητο αποκτά επίσης το Google Gemini, τον νέο ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης, και δυνατότητα τακτικών αναβαθμίσεων over-the-air.

Το σημαντικό για εμάς είναι ότι δεν αρκεστήκαμε σε μια θεωρητική επίδειξη. Δοκιμάσαμε το Gemini στα ελληνικά και λειτούργησε κανονικά, με την ίδια φυσικότητα που συναντάμε σε ένα σύγχρονο κινητό τηλέφωνο. Μπορείς να του μιλήσεις χωρίς αυστηρά προκαθορισμένες εντολές, να ζητήσεις πληροφορίες, να οργανώσεις μια διαδρομή, να βρεις στάσεις ή να διαχειριστείς μηνύματα. Το ζητούμενο, βέβαια, είναι όλη αυτή η δυνατότητα να μειώνει την ανάγκη επαφής με την οθόνη και όχι να προσθέτει άλλη μία πηγή νοητικής απόσπασης.

Στο κομμάτι της ασφάλειας, νέες κάμερες, ραντάρ και αισθητήρες υπερήχων συνδυάζονται με νέο υπολογιστή και αναβαθμισμένο λογισμικό. Η σουίτα περιλαμβάνει αυτόματο φρενάρισμα και αυτόματη διορθωτική επέμβαση στο τιμόνι, αποφυγή ή μετριασμό σύγκρουσης και προειδοποίηση ανοίγματος πόρτας. Το Pilot Assist αποκτά υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας, ενώ η πανοραμική κάμερα 360 μοιρών προσφέρει για πρώτη φορά τρισδιάστατη απεικόνιση του αυτοκινήτου και του περιβάλλοντός του.

Ηλεκτρικό για 200 χιλιόμετρα

Η ουσία της ανανέωσης βρίσκεται στο plug-in hybrid σύστημα. Η νέα μπαταρία ιόντων λιθίου έχει συνολική χωρητικότητα 41,2 kWh και ωφέλιμη 37,9 kWh, υπερδιπλάσια από εκείνη του απερχόμενου XC60 PHEV. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ίδια η μπαταρία έγινε δυόμισι φορές μεγαλύτερη. Δυόμισι φορές αυξήθηκε η δηλωμένη ηλεκτρική αυτονομία: από 79 χλμ. έως περίπου 200 χλμ. WLTP στην έκδοση T6. Η T8 φτάνει περίπου τα 189 χλμ., καθώς η αυξημένη συνολική απόδοση επιβαρύνει ελαφρά την κατανάλωση.

Στην πράξη, τα 200 χλμ. αλλάζουν τον χαρακτήρα του PHEV. Δεν μιλάμε πλέον για ένα υβριδικό που μπορεί απλώς να καλύψει μια καθημερινή διαδρομή χωρίς βενζίνη, αλλά για ένα αυτοκίνητο που, εφόσον φορτίζεται συστηματικά, μπορεί να λειτουργεί επί ημέρες σαν ηλεκτρικό. Και όταν χρειαστεί ταξίδι, ο βενζινοκινητήρας παραμένει διαθέσιμος, ανεβάζοντας τη συνολική θεωρητική αυτονομία στα 1.240 χλμ. για το T6 και στα 1.230 χλμ. για το T8. Η γκάμα περιλαμβάνει τρία σύνολα, όλα με τετρακίνηση. Στη βάση βρίσκεται το B5 mild hybrid, με τετρακύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1.969 κ.εκ., 250 ίππους και 360 Nm. Ένα ηλεκτρικό μοτέρ 10 kW, ή 14 ίππων, υποστηρίζει τη λειτουργία του, ενώ το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 6,9 δλ.

Το T6 long-range PHEV χρησιμοποιεί μια έκδοση 180 ίππων και 280 Nm του ίδιου δίλιτρου κινητήρα, μαζί με πίσω ηλεκτροκινητήρα 130 kW, δηλαδή 177 ίππων και 309 Nm. Η συνολική απόδοση φτάνει τους 356 ίππους και η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα διαρκεί 5,7 δλ. Το ισχυρότερο T8 ανεβάζει την απόδοση του θερμικού κινητήρα στους 250 ίππους και 360 Nm, διατηρώντας τον ίδιο πίσω ηλεκτροκινητήρα. Συνολικά αποδίδει 461 ίππους και χρειάζεται 4,8 δλ. για τα 100 χλμ./ώρα. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα σε όλες τις εκδόσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ηλεκτρική μηχανή που βρίσκεται ενσωματωμένη στη διάταξη του οκτατάχυτου αυτόματου κιβωτίου. Πέρα από τον κύριο ηλεκτροκινητήρα του πίσω άξονα, αυτή η εμπρός ηλεκτρική μονάδα λειτουργεί ως μίζα-γεννήτρια, υποστηρίζει την ανάκτηση και καλύπτει τις μεταβατικές φάσεις με πρόσθετη ροπή. Στο T8 παίζει ρόλο και στην επίτευξη της κορυφαίας συνδυαστικής ισχύος: το άθροισμα των 250 ίππων του θερμικού κινητήρα και των 177 ίππων του πίσω μοτέρ δεν εξηγεί από μόνο του τους 461 ίππους του συστήματος.

Ωστόσο, υπάρχει και το πιο παράδοξο σημείο της τεχνικής πρότασης. Παρά τη χωρητικότητα που πλησιάζει πλέον μικρό αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το XC60 δεν υποστηρίζει φόρτιση συνεχούς ρεύματος DC. Είναι μια απουσία που γίνεται ακόμη πιο εμφανής από τη στιγμή που άλλα PHEV μοντέλα του ευρύτερου ομίλου (όπως το Lynk & Co 08, με ανάλογη αυτονομία και παρόμοιο μέγεθος μπαταρίας) προσφέρουν ήδη ταχυφόρτιση. Η Volvo έχει τουλάχιστον αναβαθμίσει σημαντικά τη φόρτιση εναλλασσόμενου ρεύματος. Με ισχύ έως 11 kW AC και βελτιωμένη καμπύλη φόρτισης, η πλήρης αναπλήρωση απαιτεί περίπου τέσσερις ώρες σε τριφασική παροχή 16 A. Δηλαδή μόλις περίπου μία ώρα περισσότερο από το προηγούμενο σύστημα, παρότι η ονομαστική χωρητικότητα της μπαταρίας έχει υπερδιπλασιαστεί. Σε παροχή 10 A ο χρόνος υπολογίζεται στις έξι ώρες και σε 6 A στις δέκα.

Για τον χρήστη που φορτίζει στο σπίτι ή στο γραφείο, οι τέσσερις ώρες είναι απολύτως διαχειρίσιμες. Για εκείνον, όμως, που θέλει να αξιοποιήσει τα 200 ηλεκτρικά χιλιόμετρα σε μια μεγάλη διαδρομή ή ταξίδι και να φορτίσει ξανά καθ’ οδόν, η απουσία DC περιορίζει το πραγματικό πλεονέκτημα της μεγάλης μπαταρίας. Είναι ίσως το μοναδικό σημείο στο οποίο το νέο XC60 δεν ακολουθεί μέχρι τέλους τη λογική του long-range PHEV.

Η ωριμότητα ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Το νέο XC60 δεν είναι μια ολοκαίνουργια γενιά και δεν προσποιείται ότι είναι. Πατά πάνω σε μια δοκιμασμένη βάση, αλλά επεμβαίνει ακριβώς στα σημεία όπου η αγορά των premium SUV έχει προχωρήσει περισσότερο: στην ηλεκτρική αυτονομία, στην ψηφιακή εμπειρία, στην ενεργητική ασφάλεια και στην αντιληπτή ποιότητα.

Τα 200 ηλεκτρικά χιλιόμετρα της T6 είναι το στοιχείο που αλλάζει τη συζήτηση, επειδή φέρνουν τη χρήση πολύ πιο κοντά σε εκείνη ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου χωρίς να καταργούν την ελευθερία του θερμικού κινητήρα. Η απουσία DC φόρτισης είναι μια χαμένη ευκαιρία, όμως η μετάβαση στα 11 kW AC περιορίζει σημαντικά τον χρόνο αναμονής. Παράλληλα, η προσοχή στα υλικά, ακόμη και χαμηλά στην καμπίνα, δείχνει ότι η Volvo δεν αντιμετώπισε την ανανέωση ως μια άσκηση εντυπωσιασμού γύρω από την μπαταρία και την οθόνη.

Η παραγωγή θα πραγματοποιείται στο Torslanda της Σουηδίας και στο Charleston των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πρώτες παραδόσεις στην Ελλάδα αναμένονται, εκτός απροόπτου, στις αρχές του 2027. Μέχρι τότε θα περιμένουμε τις τελικές τιμές, την ακριβή ελληνική γκάμα και, κυρίως, την πρώτη οδηγική επαφή.

Πηγή: autotypos.gr

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