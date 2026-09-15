Πλεύρης: Γνώριζα τον γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του Μαζωνάκη – Του τηλεφώνησα, αλλά δεν επιθυμούσε να μιλήσει

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στη γνωριμία του με τον γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, σε συνέντευξή του στο Action 24.

«Γνώριζα τον γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, λόγω της περιπέτειας με τη δική μου υγεία», ανέφερε ο κ. Πλεύρης, εξηγώντας πως είχε γνωρίσει τον κ. Θεοδωρόπουλο ως παθολόγο-αιματολόγο.

Η επαφή τους έγινε την περίοδο που ο υπουργός αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα. Τότε ο κ. Πλεύρης είχε απευθυνθεί σε σειρά γιατρών, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος. «Ένας από αυτούς ήταν και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος», είπε.

Όπως διευκρίνισε, ο γιατρός δεν του είχε συστήσει κάποια θεραπεία, αλλά είχε κάνει παρατηρήσεις για τη διατροφή του, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των αιματολογικών του εξετάσεων.

Μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι επιχείρησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον γιατρό, προκειμένου να μάθει τι είχε συμβεί. Όπως είπε, ο κ. Θεοδωρόπουλος δεν ήθελε να μιλήσει και τελικά δεν υπήρξε επικοινωνία μεταξύ τους.

Τι είπε για την έρευνα και το συνέδριο

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην έρευνα για την υπόθεση, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενοι έλεγχοι. Παράλληλα, σχολίασε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ως προς τον ενδεχόμενο δόλο.

«Προφανώς θα λογοδοτήσουν και με τα μηχανήματα που είχαν, άλλωστε έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε ενδεχόμενο δόλο», είπε, επισημαίνοντας ότι η έρευνα πρέπει να επικεντρωθεί στις πραγματικές συνθήκες του περιστατικού και στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.

Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε ακόμη στη συμμετοχή του σε συνέδριο στο οποίο είχε λάβει μέρος και η έτερη κατηγορούμενη γιατρός, Ιωάννα Γάκα: «Δεν ευσταθεί η εικόνα που πήγε να δοθεί ότι ήμασταν παρόντες σε μια ομιλία. Ήταν υβριδικό το συνέδριο. Κάναμε τις τοποθετήσεις μας και μετά μίλησαν 15 καθηγητές από το ΕΚΠΑ και περίπου 20 γιατροί από το εξωτερικό». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν γνώριζε την Ιωάννα Γάκα.

Κλείνοντας, ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι το ζητούμενο είναι να εξακριβωθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ποιοι φέρουν ευθύνη, χωρίς να μεταφέρεται η συζήτηση στις προσωπικές ή τηλεφωνικές σχέσεις των εμπλεκομένων.

«Τα λέω αυτά γιατί πρέπει να πάμε σε μια πραγματικότητα. Να λογοδοτήσουμε αν κάναμε ή δεν κάναμε σωστούς ελέγχους ή όχι, αλλά όχι αν μιλάμε κοινωνικά ή αν μιλήσαμε στο τηλέφωνο», σημείωσε.

Διαβάστε επίσης:

Σπύρος Χαλβατζής: Την Τρίτη η πολιτική κηδεία – Το «αντίο» του ΚΚΕ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Να μη συσκοτισθεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη και να μη συγκαλυφθούν οι ευθύνες κανενός

Αυλωνίτης: «Υπάρχει συζήτηση με το ΠΑΣΟΚ» – Προαναγγέλλει κοινές ανακοινώσεις, καταγγέλλει «δολοφονία χαρακτήρων»











